Privatización de las Ganancias, estatización de las deudas y corrupción offshore

Por María Inés Pilatti Vergara (*) - Una vez más en la historia argentina el pueblo y los estados provinciales transitan la asfixia del poder económico internacional con la complicidad del poder económico local para justificar el desarme del estado, la entrega de recursos, de facultades y del patrimonio. Una vez más vienen por todo. No se necesita una guerra o una invasión para quedarse con los recursos y el futuro de los argentinos, solo se necesita un contrato de Participación Público Privada (PPP).

Este tipo o modelo de contrato no es más ni menos que la legalización de un artilugio legal financiero predefinido por los organismos de crédito internacional para otorgar financiación al sector privado (empresas asociadas a los intereses de los prestamistas), haciendo a la República Argentina (nosotros el pueblo) garante y deudora solidaria de las pérdidas económicas y pasivos ambientales que pudieran suceder.

Entiéndase, una empresa privada (multinacional) toma deuda en el exterior para realizar un proyecto, coloca a todos los argentinos como garantes, explota un recurso natural, se le garantiza una rentabilidad mínima, se lleva las ganancias a alguna offshore y si las cosas salen mal “piden disculpas” y el desastre ecológico y la deuda la pagamos los argentinos (caso reciente de la Barrick Gold en San Juan), esto se evidencia en los artículos 5, 9, 12 y 18. Yo me pregunto entonces, ¿Dónde está el riesgo empresario?

Otro aspecto objetable en este tipo de contrato de PPP es que además de garantizarles el negocio de la financiación (otorgar el préstamo y cobrar el interés), será offshore la digitación de empresas/contratistas no argentinas para la realización de los “mega proyectos” y la colocación de productos y servicios industriales no nacionales que se demanden para la ejecución de los mismos. Por ende, posibles actos de corrupción se darían offshore entre la empresa privada “beneficiaria” y el prestamista extranjero, ya que este último es quien decide quien realiza la obra, el articulado sobre corrupción sobre el cual pone el acento el Gobierno, no lo resuelve. Nosotros como pueblo, solo somos garantes de la deuda, pero no nos garantizan la ejecución de la obra. No obstante todo ello, si las contratistas privadas no están conformes pueden hacer juicio a la Argentina en tribunales extranjeros.

Así mismo, este proyecto no garantiza trabajo para el pueblo ni negocios para las PYMES ya que se excluye a los PPP del Régimen de Obras Públicas, las leyes 25.551 Régimen de compras de Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos “compre trabajo argentino” y la ley 25.300 de fomento a las Micro, pequeñas y Mediana Empresa (MiPyme).

Finalizando, observo que tampoco hace extensible el uso de este tipo de contratos a los estados provinciales y municipales, y que a ciencia cierta estos últimos poco pueden hacer como “garantes” ya que tanto su “calificación crediticia” como sus posibilidades patrimoniales y/o financieras no satisfarían las exigencias del acreedor para mega proyectos de infraestructura.

En otras palabras, ellos se prestan a sí mismos la plata, extranjerizan la utilidad (se la llevan a las offshore) y los argentinos pagamos con nuestro futuro el total de la deuda, sea con recursos tributarios, bienes del estado, fondos como los de la ANSES y mucho peor aún con el saqueo de nuestros recursos naturales. Todo esto sin garantizarnos la realización de las obras. Creo que esta última es la intensión real, “otorgarnos” un préstamos que no podamos pagar (como ya paso en los 90’) y venir por los recursos como Vaca Muerta (GAS) o el acuífero Guaraní (AGUA) y cualquier otro de similares características.

Cedemos soberanía, cedemos dignidad, y nos rematan en una lotería donde siempre ganan ellos, mientras se siguen escribiendo guiones sobre semestres que nunca llegan, bonanzas que no aparecen y promesas que se escurren. Mientras siguen vendiendo espejitos de colores, montando conferencias y libretos para los medios amigos, que se hartan de repicar la noticia del alud de la alegría, esa que no es para el pueblo, y que si se la reparten un par de socios. Y así las cosas seguimos en el carnaval de las LEYES a medida, los decretos a escondidas; y esa hábil manera “duranbarbista” de ponerle marketing y color a las mentiras.

“Afuera, afuera de todo, el pueblo…adentro, adentro de todo, ellos…”.

(*) Senadora Nacional por el Frente para la Victoria