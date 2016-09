Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142713

Cliff Williams anunció que deja AC/DC, tras casi 40 años

El bajista de AC/DC Cliff Williams confirmó, a través de un video, que se retira de la música, después del último concierto de la actual gira del grupo “Rock or Bust World Tour”, que comienza este martes en Philadelphia, Estados Unidos.

Williams, de 66 años, es miembro de la banda australiana desde 1977, ya había avanzado en julio su decisión, que llega luego de las bajas forzosas por enfermedad del guitarrista fundador Malcolm Young (desde 2014, por demencia) y el vocalista Brian Johnson (por problemas auditivos), a las que se une la del baterista Phil Rudd por problemas con la Justicia.

“Es momento para mí para dejarlo, y eso es todo. No porque hayamos perdido a Malcolm, Phil o Brian. Quiero decir, todo cambia cuando pasa algo así. Cuando Bon Scott murió (en 1980) ya cambió. Es simplemente que estoy preparado para dejar la carretera y realmente lo hago”, dijo Williams en el video que la banda publicó en las redes sociales.

“Entre giras nos tomamos unos cuantos años libres, así que sé cómo hacer esto, sé lo que voy a hacer. Estoy feliz, necesito tiempo con mi familia, simplemente relajarme y no hacer esto. No podría haber pedido nada más, estando con esta gente con la que he estado y en esta situación con esta banda, tocando esta música”.

El músico considera que ya aguantó suficiente y su renuncia deja al guitarrista Angus Young como único miembro clásico en la banda, donde actualmente está el vocalista Axl Rose, el guitarrista Stevie Young (sobrino de Malcolm y Angus) y el baterista Chris Slade.

Luego del Rock or Bust World Tour se abre un interrogante sobre el futuro de AC/DC. La decisión dependerá de Angus Young, quien todavía no se expresó al respecto. Axl Rose podría seguir con el grupo, compaginándolo con sus actuaciones con Guns N' Roses.

