"Nunca llegó la ayuda que me prometieron de gobierno para salvar la vista de mi hijo", aseguró la mamá de Alejo

El miercoles pasado los chaqueños celebraban la grata noticia de que el gobierno provincial, a través de Chaco Solidario, brindaría la ayuda para que el pequeño Alejo pueda ser operado en Buenos Aires de una “úlcera visual”. Lo había adelantado la misma presidente de la Fundación en su página oficial de Twitter.

Nuri Bendersky

Desafortunadamente esta mañana, la mamá de Alejo, Yanina Leguizamón, informó a NORTE que “esta ayuda jamás vino”.

Con lágrimas incontenibles, Yanina sostuvo que la “promesa realizada por la mujer del gobernador, Emilse Nanoff Penoff, quien preside la Fundación Chaco Solidario, se quedó en promesas, porque nunca me llegó un peso”, relató la madre, quien aseguró que “hoy me voy a Buenos Aires, sea como sea, porque Alejo no puede esperar más. Mañana es el turno de la cirugía”, recordó.

“La ayuda que me llegó de diferentes lugares es hoy la posibilidad que tiene mi hijo para no perder la vista”, sostuvo Yanina, quien contó que reunió el dinero de la venta de las tarjetas del Té Solidario que se realizará en las próximas semana, más el dinero obtenido de particulares que pusieron su granito de arena en la cuenta que abrió la semana pasada.

Cabe recordar que la cirugía de Alejo tiene un costo de 30 mil pesos. Hasta el miércoles el dinero reunido completaba los 18 mil.

Según relató Yanina Leguizamón, “ese día se comunicó conmigo Emilse, quien me recibió esa misma tarde para manifestar su colaboración con mi situación y la de mi hijo”, a lo que agregó: “Se sacó una foto del momento y la subió a su Twitter, una foto tan falsa como la promesa que me hizo”, insistió la madre de Alejo, quien insistió: “Hoy lo único que me importa es estar en Buenos Aires y llegar a tiempo a la Clínica para que puedan operar a mi hijo”.

Respecto a la intervención de Chaco Solidario en esta situación, Leguizamón explicó a NORTE que “tras las publicaciones realizadas por este medio, Nanoff Penoff de Peppo se había interesado en el caso y me llamó. Esa tarde fui a la audiencia a la que me convocó, donde me expresó directamente su ayuda económica para que Alejo pueda operarse. Desde ese momento hasta hoy, a pocas horas de emprender el viaje, no me llegó ningún tipo de ayuda”, aseguró Yanina.

Como si fuera poco

El calvario de Yanina no sólo es económico, ya que a través de su abogada se enteró que el padre de Alejo, separado de Leguizamón hace 5 años y que no vé a su hijo la misma cantidad de años, “no habría autorizado ni el viaje ni la cirugía de Alejo”, relató Yanina, quien sin poder contener las lágrimas.

Mientras hacía la denuncia en la Comisaría correspondiente, la mujer sostuvo: “Esto no es un capricho, es una cuestión delicada de salud. El padre de Alejo no le puede prohibir tener una mejor calidad de vida a su hijo”, exclamó.

El caso de Alejo

Alejo es un niño de 9 años que padece desde diciembre del año pasado “úlcera visual”. Desde ese momento comenzó la gran carrera para salvar su vista, que se vio la necesidad de derivarlo a una operación de retina en una Clínica en Buenos Aires.

Alejo asistía a la Escuela de Educación Primaria N° 54 Ejército Argentino, de esta ciudad, donde cursaba el cuarto grado. Su dolencia ocular no le permite tener contacto con la luz solar, por lo que todo su ritmo habitual fue mutando.

“Duerme todo el día y se despierta a la noche. Lo hace, porque el sol le perjudica muchísimo su ojo y el dolor a veces es insoportable”, indicó Yanina, quien señaló además que “Alejo no puede salir a la calle, casi no tiene vida social. Es desesperante ver que tu hijo no viva las cosas habituales que debe vivir un niño con tanta energía”, resaltó.