Ya ni los difuntos se salvan

Nueva profanación de tumba en el cementerio San Juan XXIII

SAENZ PEÑA (Agencia) – Indignación y desazón, esas fueron las primeras palabras que llegó a pronunciar ayer Gladys Del Carmen Farías, cuando concurrió a la redacción de este diario, para poner en conocimiento de la comunidad sobre la profanación a la tumba que tiene de su padre fallecido hace 24 años, y los restos estaban depositados en el cementerio San Juan XXlll.

Mariano Bianucci

Visiblemente compungida, la mujer exhibió que tiene los impuestos prácticamente al día, por lo que no entendió a qué se debió que las autoridades de la necrópolis hayan permitido extraer del nicho, previo a arrancar la puerta del mismo, el féretro donde estaban los restos de su padre.

Los robos en el cementerio municipal son moneda corriente desde hace mucho tiempo, pero no por ello el tema se ha logrado solucionar la situación en el predio de la necrópolis en la zona norte de la ciudad. A pesar de algunas medidas que se implementaron no han cambiado el concepto que tienen familiares de los difuntos que descansan allí quienes refieren que el lugar es tierra de nadie. Quedó demostrado una vez más, cuando esta mujer fue a visitar la tumba de su padre, el último domingo, pero se encontró con que a la misma le habían arrancado la puerta del nicho, y sacado el féretro donde estaban depositados los restos de su padre, según la denuncia radicada por la mujer en la comisaria cuarta de esta ciudad.

A los cientos de casos ocurridos a lo largo del último tiempo, por estos días se sumaron nuevos hechos delictivos que se conocieron, entre ellos el perpetrado al nicho donde descansaban los restos del padre de Gladys Farias.

Los impuestos al día

“La impotencia que me causó, no saber que paso con el féretro y los restos de mi padre me dan mucha bronca, dijo ayer la mujer al hacer pública otra denuncia de deudos a los que le desaparecen parientes fallecidos que están depositados en el cementerio municipal de esta ciudad”.

No obstante la mujer dijo desconocer los motivos que llevaron a las autoridades del lugar a hacer desaparecer los restos de su padre, ya que tiene los impuestos prácticamente al día, afirmó.

Ante la gravedad de lo ocurrido en el lugar, se preguntó la mujer, si quien es el responsable de esta barbaridad, ya que nadie sabe decirle que paso con su pariente que estaba depositado en una tumba, y desde el domingo ya no estaba más.

Por último, dijo “Quiero creer que se equivocaron, no hay otra, espero que los responsables se hagan cargo de lo que me paso a mí, y que de una buen vez se la justicia tome carta en el asunto, no puede seguir mirando para otro lado cuando pasan casos como estos”, concluyó la mujer.