En Nueva York, el Presidente llamó a invertir en Argentina a partir del "cambio" votado

Además recordó que, en el país, "la gente decidió un cambio" que terminó con "una década de populismo", al exponer en Nueva York en el marco de la reunión anual de la Clinton Global Initiative.

Eliana Coronel

Macri, en su primer discurso en Nueva York, volvió a llamar a invertir en la Argentina, aseguró que se trata de un país con "un gran futuro", y destacó que la gente “decidió un cambio” y hay “mucho entusiasmo y optimismo”. Así lo planteó al pronunciar un discurso en la reunión anual de la Clinton Global Initiative, en la que compartió un panel -moderado por el ex presidente Bill Clinton- con el primer ministro italiano, Matteo Renzi, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

En ese marco, Macri llamó al mundo a “invertir en Argentina” para propiciar su “desarrollo económico y su crecimiento”, a la vez que remarcó que, en el país, “la gente decidió un cambio". “Argentina, como saben, sufrió décadas de populismos y las cosas empeoraron mucho durante los últimos diez años. Íbamos directo a otra gran crisis como la del 2001, pero, afortunadamente, los argentinos juntos decidieron un cambio”, dijo el Presidente en la apertura de su exposición durante la reunión que este mediodía se desarrollaba en el Hotel Sheraton Time Square.

Allí, del mismo modo en que lo había hecho la semana pasada en el marco del Foro de Inversiones y de Negocios que se desarrolló en Buenos Aires, Macri insistió con que “Agentina quiere ser parte del mundo” y “salir del aislamiento”. “Creemos que merecemos vivir mejor, queremos volver a ser parte del mundo y cortar con el aislacionismo. Tuvimos una elección muy difícil, pero tuvimos éxito.

Hay mucho entusiasmo y optimismo en el país”, aseveró el mandatario. Luego, Macri hizo un racconto de las medidas tomadas por su gestión apenas asumió la Presidencia, en diciembre pasado, y, entre ellas, mencionó el acuerdo con los holdouts y la eliminación del cepo cambiario para la unificación de la moneda.

Encuentro en la Clinton Global Initiative con el ex-presidente Clinton y el Primer Ministro italiano, Matteo Renzi 12:43 - 19 sep 2016 736 736 Retweets 2.209 2.209 me gusta En este punto, sostuvo que debió tomar “decisiones complicadas” pero aclaró que siempre lo hizo “pensando en la parte más vulnerable de la sociedad” y que existe “un entendimiento de todos” de lo que hay que hacer “para volver a ser un país confiable”.

Además, en su exposición dejó en claro que el objetivo que tiene en su gestión es “alcanzar pobreza cero” y expresó su confianza en alcanzar esa meta apoyado por “la gran riqueza de recursos humanos y naturales con los que cuenta el país”. “Hoy Argentina tiene un 30 por ciento de ciudadanos debajo de la línea de la pobreza y, para cortar con la pobreza, hay que crear trabajo, crear un ambiente de confianza y credibilidad y tener reglas de juego claras. Nuestro desafío es ser confiables y estamos trabajando en eso”, aseveró.

De hecho, en ese contexto, el jefe de Estado mencionó el trabajo que realiza el gobierno nacional en pos de “bajar la inflación y transparentar las cifras” de la economía. “Argentina es realmente un país con gran futuro, tiene una capacidad de producir alimentos con la que podría duplicar su actual producción. Tiene reservas de gas y petróleo, entre otros recursos naturales, y tiene gente capacitada”, dijo el mandatario al finalizar su mensaje.

También, hizo referencia al Foro de Inversiones y Negocios que se desarrolló la semana pasada en Buenos Aires, con la presencia de 3.000 empresarios de 68 países y destacó que, luego de ese encuentro, el gobierno ya recibió una oferta para renovar contratos en temas energéticos y habló de “siete veces más de ese tipo de ofertas”. Además, señaló que “la última semana, después de diez años, volvió el FMI a la Argentina”, y reiteró que el país quiere “volver a ser un país normal, creando las condiciones para eso”. “Estoy feliz de decirles que fuimos exitosos”, subrayó el mandatario, quien destacó que las propuestas recibidas en el transcurso mismo de la semana pasada, cuando se desarrollaba el Foro de Inversiones y de Negocios, muestran que el país va “en la dirección correcta”.

En este contexto, reiteró la necesidad de que “todas las empresas globales vengan a la Argentina” con la idea de que “ayuden” al país a lograr sus “objetivos”. “Argentina es un país con gran futuro. Tenemos una gran capacidad de producir comida, producimos para 4 millones personas, podemos ser un gran jugador en temas de seguridad alimenataria y queremos duplicar la producción. Podemos ser un gran jugador también en renovables y en energía no convencionales, y tenemos reservas de gas y petróleo”, aseveró el mandatario. Al presidente Macri lo acompañaron, sentados en el auditorio en el Hotel Sheraton Time Square, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el embajador Martín Lousteau; y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros.

Las palabras del presidente Macri estuvieron precedidas por un video en el que diferentes personalidades, como el cantante de la banda U2, Bono, explicaron la importancia de convertir en hechos los compromisos, que es el lema de la fundación que preside Bill Clinton, secundado por su hija Chelsea.

La reunión anual de la Clinton Global Initiative comenzó con las palabras del ex presidente de Estados Unidos, que hizo subir al escenario a varias decenas de personas, representantes de ONG y empresas, que se comprometieron y cumplieron para que más niños tengan educación, y más gente acceso a más servicios y, así, a una mejor calidad de vida. Antes del panel en el que participó Macri, hubo otro -del que participó el cantante de U2- que moderó la ex secretaria de Estado durante la presidencia de Clinton, Madelaine Allbright, quien hizo referencia a la crisis de los refugiados y su complejidad. "No podemos dejar de prestar atención a estos problemas , tenemos que ocuparnos", dijo Allbright.

Tras su participación en la reunión anual de la Clinton Global Initiative, el presidente Mauricio Macri tenía previsto trasladarse a la sede de las Naciones Unidas para participar de la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes, en tanto que luego irá a la Bolsa de Nueva York y agenda del día finalizará con una cena en la residencia del titular del Congreso Judío Americano, Jack Rosen.