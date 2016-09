Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142656

La inauguración del Gasoducto del NEA, una espera que ya cumplió trece años

El atraso de la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) fue descripto en una nota que el diario Perfil editó este fin de semana.

Nuri Bendersky

En el repaso, se recuerda que la obra se anunció hace 13 años y recién ahora comienzan a terminarse los primeros tramos. Y que la construcción 2de los 4.000 kilómetros de conexión con Bolivia avanza lentamente.

En la publicación que firma Ignacio Grimaldi, el periodista asegura que la lentitud ‘parece beneficiar a los empresarios’, porque mientras las obras no terminan, los contratos se redeterminaron y se incrementaron los presupuestos originales.

Tramos y proporciones

El acuerdo para su construcción se firmó en 2003 pero recién en 2012 se llamó a la primera licitación, que fue adjudicada dos años después.

El trazado de 4.144 kilómetros se dividió en tres etapas y en Enarsa afirman que el gasoducto “avanza en la mayoría de sus tramos” pero en algunos “existen conflictos” y, hasta tanto no estén todos terminados, no se puede inaugurar.

Según Presidencia de Nación, los primeros tramos concluirían este mes y los últimos en julio de 2017. Sin embargo el trayecto adjudicado a Vertúa SA, que une el ducto con Bolivia, no tiene fecha de finalización. Y si no hay conexión, no hay gas.

Una comparación demuestra que los tiempos podrían ser distintos: el gasoducto construido entre Neuquén y Buenos Aires en 1988 se hizo en tan solo un año.

Anomalías en las licitaciones

Grimaldi integra el equipo de investigación del periódico asociado a la Universidad Católica Argentina y entre las empresas que ganaron las licitaciones sostiene que se produjeron irregularidades.

El tramo chaqueño de la megaobra.

“Hubo anomalías en las adjudicaciones; no queda claro cómo se hicieron las licitaciones, cómo se analizaron las ofertas y cómo se estudiaron los antecedentes de los oferentes”, expresó Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y director de Enarsa.

Todos los oferentes que se presentaron recibieron al menos un trayecto con excepción de la UTE conformada por Iecsa. En la lista de nombres están Juan Chediak (titular de la Cámara Argentina de la Construcción), su antecesor Carlos Wagner (titular de Esuco) y la constructora de Cristóbal López (dueño del canal C5N).

Otra matriz energética La megaobra también es cuestionada por tener el gas como insumo central, un recurso que quedó en el pasado.

El especialista en energía Ricardo Molina sostiene que el argumento de satisfacer la demanda energética del noreste de los noventa no justifica el gasto.

“Con la visión noventista había que gasificar pero hoy con el poco gas que nos queda y, encima caro, se debería apostar por la energía eléctrica”, opina.

En la industria reconocen que el proyecto fue consecuencia de una decisión geopolítica y en la vereda de enfrente están quienes consideran que el trazado respondió a motivos políticos antes que energéticos.