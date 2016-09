Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142637

Secundaria con alta deserción

La deserción estudiantil es una realidad que Argentina debe enfrentar. De acuerdo con los últimos datos de Unesco, solo el 43% de los estudiantes argentinos termina la escuela media en tiempo y en forma, mientras que países como Perú, con 70%, y Chile, con 68%, tienen un porcentaje más alto. También México, Bolivia, Paraguay y El Salvador.

A contramano de la región, el abandono ahora también crece en las primarias argentinas, donde pasó del 5,1% en 2006 al 6,9% en 2011, según la misma investigación.

El primero y segundo año de la secundaria son los más difíciles para los chicos. Uno de cada tres repite durante esos “años filtro”, mientras que los que siguen y estudian con más edad tienen seis veces más probabilidades de abandonar.

De acuerdo con el último censo, la cobertura escolar pasa del 96,7% a los 14 años, al 81,8% desde los 15. La mayoría de los que llega a 4° año logra terminar.

El futuro de cada chico dependerá, en gran medida, del lugar en que haya nacido o el tipo de escuela a la que haya asistido.

Un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina muestra que el nivel de abandono en las escuelas públicas duplica al de las privadas y que hay diferencias entre los distritos: los de mejores desempeños (Capital y La Rioja) duplican la tasa de graduación de Misiones, por ejemplo, donde apenas el 30% de sus alumnos termina la secundaria en el tiempo previsto. Esto sucede aun cuando en nuestro país la secundaria es obligatoria desde 2006, tras la sanción de la ley de Educación. Diez años después, este derecho no se cumple cabalmente. Si bien es cierto que la matrícula creció y entraron más chicos al sistema, también que el colegio no supo retenerlos. Un 40% de los chicos que van hoy a la secundaria son primera generación en ese nivel (sus padres nunca fueron a la secundaria) y el colegio parece no estar preparado para contenerlos.

En la primaria, en cambio, la cobertura es casi universal. Sin embargo, el año pasado un informe de Unesco advierte que la Argentina es uno de los pocos países (con Perú y Colombia) en los que el abandono crece. Unesco lo atribuye a la pobreza y la desigualdad.

La deserción escolar, en algunos casos implica un fracaso escolar, ya que el alumno que abandona sus estudios si no lo es por causas pasajeras (por ejemplo un viaje o una enfermedad suya o familiar), difícilmente retomará sus estudios.

En la mayoría de los casos es justamente una historia de fracasos escolares lo que determina que el alumno se desmotive, y ya no quiera concurrir más a las aulas. A esto se suma la falta de contención familiar y la baja autoestima.

En el mejor de los casos quien deja el colegio, aprenderá un oficio o conseguirá algún trabajo no calificado, y en la peor de las situaciones no tendrá ninguna ocupación, con grave riesgo personal y social.

Una causa fundamental es la situación socioeconómica, que obliga a que los niños con su trabajo colaboren con el sustento familiar, lo cual en la mayoría de los países trata de revertirse con un sistema de becas o ayudas familiares, pero las cifras sobre trabajo infantil dan cuentan de que es una realidad preocupante, sobre todo en zonas rurales, donde se suman las grandes distancias que deben recorrer los alumnos hasta los centros educacionales.

La pobreza es la mayor causa de deserción en las escuelas medias. En Argentina, hay medio millón de jóvenes de entre 12 y 17 años que están fuera de la escolarización, aunque la mayor deserción se produce en la etapa secundaria, al igual que en México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. En otros países latinoamericanos como Nicaragua, Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador o Venezuela, la deserción es muy alta desde los niveles primarios.

En las chicas, una causa frecuente es el embarazo precoz, por lo cual deben implementarse políticas educativas que tiendan a educar en sexualidad responsable.

Sin embargo, en general las niñas de las zonas urbanas tienen menor índice de abandono escolar que los varones, aunque en las zonas rurales esta situación se revierte.

Prevenir el abandono y tener respuestas inmediatas ante los casos que se presenten es importante porque la actitud de los estudiantes que dejaron la escuela muestra que puede evitarse y promoverse una pronta reincorporación.

El abandono escolar no debe verse como un dato más, no podemos -ni autoridades políticas, ni docentes, ni padres- dar por descontado que nuestros jóvenes abandonarán su trayectoria educativa y cruzarnos de brazos.