Obras regionales clave no figuran dentro del Programa de Inversiones Prioritarias de la Nación

Luego de varios años de ubicarse las obras clave en lugares expectantes en ley de presupuesto de gobierno nacional, la gestión de Mauricio Macri resolvió que el Chaco no esté dentro de las prioridades. Y si bien aún no se publicaron todas las planillas anexas del proyecto, se puede inferir que la región recibirá aportes mediante el Plan Belgrano, que está nombrado en el mensaje del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, aunque no se hace mención alguna en el articulado de la norma propuesta, que fue presentada hace pocos días.

Mariano Bianucci

En cambio, en el artículo 64, el gobierno nacional establece el Programa de Inversiones Prioritarias donde se desprende que la región recibirá recursos para la reactivación del Belgrano Cargas y la construcción de la cuarta represa nuclear mediante el Proyecto Carem.

El resto de las obras que fueron consideradas prioritarias por la Nación se realizarán en otras partes del país, como Córdoba, Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Lo que figura

En tanto, en una planilla anexa que fue publicada oficialmente se pueden observar algunas de las obras que se realizarán. Por la información detallada se puede asegurar que la construcción de una nueva cárcel federal en el Gran Resistencia no se concretará. Resulta que en la planilla mencionada aparece con recursos la reparación de la U7, que se concretaría entre 2017 y 2018 por un monto de 100 millones de pesos.

A su vez, otros 55 millones de pesos se destinarán al complejo penitenciario de Sáenz Peña. En esa planilla sin muchos detalles hay obras viales por una cifra superior a los 1.600 millones de pesos a ejecutarse entre el próximo año y 2019. Y trabajos de señalamiento en Varias de Chaco y el resto de las provincias del NEA. También aparecen fondos para la ruta 95.

A su vez se puede determinar que por la autovía ruta 16 se prevén desembolsos importantes para el acceso a Barranqueras y el mejoramiento del tramo cercano al límite con Santiago del Estero. Otro dato interesante es que el gobierno nacional dispuso más de 1.000 millones de pesos para comenzar la autovía Corrientes-Posadas y el primer tramo previsto a concretarse hasta 2019 unirá la vecina capital con la ciudad de Paso de la Patria.

No aparecen

Por otra parte, resultó llamativo que en el articulado de la norma no exista un detalle del Plan Belgrano, más allá de que el ministro de Hacienda aseguró que “buscamos saldar la deuda histórica que el país tiene con las provincias del norte, llevando adelante el plan social, productivo y de infraestructura más ambicioso de la historia argentina”.

“En el marco del plan invertiremos en obras de infraestructura de transporte, reactivando los Ferrocarriles Belgrano y Mitre y recuperando el transporte de pasajeros, transformando en autopistas las rutas 9 y 34 y repavimentando y realizando obras en cientos de kilómetros de rutas nacionales. Vamos a conectar a las redes de agua potables y de gas a 1,7 millones de hogares en los próximos tres años.

También en el marco de nuestro objetivo de pobreza cero, se construirán Espacios de Primera Infancia y jardines de infantes en las diez provincias del norte, así como viviendas sociales”, destacó durante la presentación. También en el articulado no aparece mencionado el Programa Hogares con Garrafa, más allá de que en el mensaje que acompaña al proyecto esté nombrado, tanto la propuesta como la intención de continuar subsidiando a las familias de bajos recursos.

Asimismo, no se menciona en las planillas, en articulado o en el mensaje la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes, por lo que este proyecto no comenzará a gestar en 2017 como estaba previsto. Tampoco figura el puente entre el Chaco y Pilar, una conexión clave que necesita la provincia, una de las pocas que pese a ser limítrofe no está integrada al Mercosur mediante un enlace físico.