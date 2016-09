Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142612

Piden alcohol y drogas cero

Más de 200 mil jóvenes participan de la Peregrinación Juvenil a la Basílica de Itatí

La 37ª Peregrinación Juvenil del Nea a la Basílica de Itatí tendrá hoy el mo­mento culminante en una misa en las escalinatas del templo.

Nuri Bendersky

Mas de doscientos mil jó­venes inundaron desde ayer el camino que une la ciudad de Corrientes con la cuna de la fe, Itatí.

Llevando la espe­ranza del encuentro con la Virgen Morena, en la 37ª Pe­regrinación Juvenil a Itatí, re­presentantes de diez dióce­sis del NEA se concentraron frente a la Escuela Regional de Agronomía, Ganadería e Industrias Afines (Eragia), en el cruce de la avenida Alfonsín (ex Centenario) y la Ruta 12, ayer a las 15, bajo los implacables rayos de un desafiante sol de septiem­bre.

Pero nada detuvo su marcha. Muchos caminaban casi al borde de sus fuerzas, por el impacto de las altas temperaturas.

La Cruz Roja Argentina y Salud Pública redoblaron esfuerzos para atender la gran demanda de atención, sobre todo por los desmayos y atenciones a los desniveles de la presión arterial que se registraron en los caminantes.

Poco después de las 15.20 el arzo­bispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, dio la bendición a los caminantes, para unir­se a la marcha con ellos.

Las columnas interminables de alegres jóvenes y la visible presencia de muchos niños llegará hoy a la basílica de Itatí, entre las tres y las 10, para participar de la misa central en las escalinatas del templo. A los costados de la carretera más de 250 efecti­vos policiales acompañaban la actividad.

Los fieles mar­chan a pie con el lema “Con María caminemos hacia la misericordia del Padre”, y este año el compromiso que los jóvenes se aprestan a to­mar ante María proclama: “Alcohol cero, drogas cero”.

Antes de subir al impro­visado escenario frente a la Eragia, Stanovnik dijo, a NORTE de Corrientes: “Esto es una multitud de jó­venes, y una manifestación de fe juvenil que significa que la fe no esta muerta, no es algo del pasado y los jó­venes son sumamente sen­sibles a lo que está mas allá, y no sólo a las satisfacciones materiales del momento.

La apertura a la trascen­dencia que tiene rostro, que es Dios. Es posible encontrarse con Él, está resucitado, vivo y camina entre nosotros, sino esto sería imposible. Acá no hay sandwiches ni nada material que los pueda atraer, que peregrinen todos estos jóvenes es una señal muy grande para la sociedad ante el materialismo. Ade­más, destaco que se haya puesto junto al lema la con­signa: alcohol cero; drogas cero. San Luis del Palmar está dando un gran ejemplo en esto”.

El camino hacia la Basílica

Miles de jóvenes pertencientes a diferen­tes diócesis partieron ayer hacia la basílica de Itatí desde la ciudad de Corrientes en di­ferentes horarios.

El punto de partido estu­vo ubicado en el tramo comprendido entre la rotonda de la Virgen de Itatí y la Eragia, convertida en centro de operaciones.

La salida de la delegación proveniente de Reconquista se produjo a las 12; a su vez Resistencia salió a las 13; Santo Tomé a las 13.30; San Roque a las 14; Goya y For­mosa a las 14.30; y Corrientes luego de las 15, con la compañía del arzobispo Andrés Stanovnik.

Una imagen de la Virgen de Itatí aguardaba a los caminantes frente a la Era­gia, presencia que se convirtió en la parada obligada de los que se acercaban a tocar el manto de la patrona de los correntinos, para implorar su bendición en el camino hasta su casa.