Por: Hipólito Ruiz El desprecio por la vida desangra la sociedad Entre la inseguridad y los excesos de todo tipo, la sociedad se desangra. Sáenz Peña, Castelli y varias localidades del interior sufren el dolor por diferentes motivos.

Nuri Bendersky

Hay dos casos que conmovieron a la opinión pública: la muerte de una familia completa de Avia Terai en la ruta 16 y el de un joven en la rotonda de Sáenz Peña.

Pero hay decenas de casos que tal vez no trascienden pero que tienen un alto impacto en el tejido social, sobre todo aquellos que se realizan en el marco de la inseguridad como el asesinato del agenciero, el homicidio del jovencito en una bailanta y también el caso del detenido que murió por un incendio en la comisaría seccional Tercera del barrio Puerta del Sol.

Hay estadísticas que la comunidad debe conocer, porque impactan en las recursos económicos del sistema de salud. Y debe reaccionar, para que de manera coordinada se aúnen los esfuerzos si realmente se pretende mitigar los efectos de esta desenfrenada carrera de alcohol, velocidad e inseguridad tanto vial como producto de la delincuencia.

Entre 10 y 12 accidentes por día

Los datos a los que accedió NORTE son oficiales y muestran un ejemplo de cómo estamos en la ciudad: por día se registran entre 10 y 12 accidentes. De ellos, cerca del 80% es protagonizado por motocicletas conducidas por personas de entre 15 y 30 años de edad, es decir, una población joven.

Al Estado esto le demanda un costo de aproximadamente 4000 pesos por cada persona accidentada. Y cada uno debe estar muchas veces entre 10 y 15 días internados.

A eso se le suma que la recuperación física demanda hasta ocho meses. Es decir, un accidentado en moto, dependiendo de la gravedad del caso, estaría 8 meses sin trabajar, o sea, sin producir.

El otro dato es también preocupante: los fines de semana se incrementan los casos de accidentes con jóvenes alcoholizados y hay aproximadamente 4 lesionados por armas. Para preocuparse, y en consecuencia, ocuparse, ¿o no?

Estado de situación

A este verdadero flagelo no se lo combate con discursos políticos ni con anuncios. Es mucho más profundo. Uno de los mayores problemas de la sociedad actual es que no quiere respetar los valores morales, que en definitiva son como el manual del usuario o el código de aplicación de reglas que resultan imperioso ponerlas en práctica para la mejor convivencia colectiva.

Resulta interesante la nota hecha por NORTE a la responsable del Siapa (Servicio Integral Amigable para el Adolescente), Andrea Mustafá, que no dudó en decir que los chicos carecen de enseñanza de valores por parte de sus padres. Y lo dice por estar trabajando codo a codo con ellos intentando recuperarlos. “No se puede esperar que después de unos años ese niño que creció sin límites y sin ley sea una persona que respete y tenga límites”, dice.

Por otro lado cuenta que cada vez son más los casos de abuso y de consumo que reciben, además de los otros casos de tratamiento por oficio que son derivados de la UPI y el Juzgado del Menor de Edad y la Familia.

“Los chicos vienen porque el juez los manda, los padres no vienen, no hacen nada. La Justicia no puede hacer nada más porque la ley no lo permite, y nosotros no podemos hacer magia”, fue la preocupante conclusión de la profesional médica.