Diputados del PJ pedirán que Buryaile escuche reclamo chaqueño para evitar cierre de TN&Platex

El presidente del bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista, Hugo Sager, dijo que “se solicitará que el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, escuche el reclamo chaqueño para evitar el cierre de la planta textil que la empresa TN&Platex tiene en Puerto Tirol”.

Eliana Coronel

“Nos preocupa mucho el futuro no solo de los trabajadores directos de TN&Platex sino de todo el empleo vinculado con la empresa, un eslabón importante en la cadena textil y por eso consideramos necesaria la activa participación del ministro Buryaile para encontrar una solución”, destacó.

Al respecto dijo que conversará con el gobernador Domingo Peppo “para avanzar en esa dirección porque si hay algo que no podemos hacer es esperar que a estos problemas los solucione el mercado y entendemos que el gobierno nacional tiene mucho por hacer para evitar que los empleados terminen en la calle”.

Con certeza

El diputado Sager dijo que “el gobierno nacional debe dar certeza de que lo está haciendo no nos va llevar al cierre de esta empresa, condicionada por la apertura de las importaciones, imposibilidad de competir con productos que llegan con costos que están por debajo de los niveles de la producción industrial argentina”.

“No queremos que se cierren empresas en el Chaco y en toda la Argentina para comprar productos industriales, del tipo que fuere, importados porque eso significará estimular el cierre de industrias nacionales con el ingreso de manufacturas realizadas en otras partes del mundo”, señaló.

El también varias veces jefe comunal de esa localidad lamentó “la incertidumbre porque no tienen claro cuál es su futuro aunque se habla de modernización los trabajadores no sabe si los empresarios ya compraron las nuevas máquinas ni cuándo van a comenzar con la obra y cuál es el plazo de finalización: 8 meses, 1 año o un poco más”.

Sager dijo que la empresa “está instando a renunciar con el compromiso de que cuando vuelvan a la actividad lo van a tomar” y entiende que las autoridades de TN&Platex “parece que no tiene el ánimo de decir que esto es parte de lo que está sucediendo con la industria nacional, el achicamiento del mercado, lo que implica en todo esto la apertura de las importaciones y que la variable de ajuste iban a ser los trabajadores”.

“Esto ya planteamos en marzo cuando vino el presidente al Chaco. Creo que si la empresa va a modernizar la planta, como se dice, debería pagar el 70 por ciento del salario y no despedir a nadie durante el tiempo que demande la renovación de la planta industrial. El costo salarial sería el mismo, pero sin el despido de los trabajadores”, remarcó.

La empresa dice al gobierno que volverá

a la actividad pero sin estimar plazos

El gobierno de la provincia informó ayer que, a través de la Secretaría de Empleo y Trabajo, brindó asesoramiento a los más de 100 trabajadores de la firma TN Platex que serán desvinculados temporalmente por el cierre de la empresa ubicada en el Parque Industrial de Puerto Tirol. La empresa manifestó que cerrará temporalmente para realizar nuevas inversiones, pero sin plazo de apertura por las condiciones económicas nacionales que no permiten previsibilidad. Los funcionarios buscaron que se garantice “el mejor acuerdo con los trabajadores” para realizar las desvinculaciones temporales.

Sin fecha de reapertura

Los subsecretarios Ricardo Lazdin (Relaciones Sindicales) y Gustavo Trangoni (Trabajo) se reunieron con trabajadores y responsables de la empresa en el Chaco para interiorizarse sobre la situación y brindar alternativas legales que resguarden los derechos de los trabajadores. Además participaron la intendenta de Puerto Tirol Claudia Gronda, representantes de la Asociación de Obreros Textiles (AOT), de la Dirección Provincial del Trabajo (DPT) y asesores legales.

Se trata de unos 170 empleados que serán desvinculados a causa de que TN Platex cerrará sus puertas para refaccionar la fábrica e incorporar nueva tecnología. Esta desafectación será temporal, pero sin fecha de reapertura debido también al escenario económico actual que impide realizar acciones con previsibilidad.

El subsecretario de Relaciones Sindicales comentó que desde un primer momento intervino reuniendo a las partes para realizar acuerdos beneficiosos para los trabajadores. “Recibimos la preocupación por parte del personal y organizamos reuniones con la secretaria de Empleo Liliana Spoljaric. Tomó parte también la AOT y nos acercamos a escuchar la decisión de la empresa”, comentó Ricardo Lazdin.

El funcionario comentó que el objetivo de la firma en un principio era citar individualmente a cada trabajador para negociar las condiciones de desvinculación en ámbitos judiciales. Ante esto, “solicitamos que se respeten los derechos laborales y se cumplan con todas las obligaciones”, manifestó Lazdin.

El planteo del Gobierno, es que la empresa respete las liquidaciones de las indemnizaciones y que los trabajadores cobren el fondo de desempleo para poder continuar recibiendo los beneficios de un trabajador formal como obra social para el grupo familiar y asignación universal por hijo. Asimismo, firmarán un acta compromiso, por la cual la empresa acuerda que en su reapertura les dará prioridad a las personas que trabajaban actualmente. “Los responsables de la fábrica nos ratificaron la decisión de cerrar para hacer refacciones, tienen maquinarias viejas, de más de 30 años y son obsoletas para competir en el mercado internacional”, explicó Lazdin. “Nos garantizaron que no se van a ir, que no van a vender y que no van a pedir ningún concurso preventivo de crisis”.