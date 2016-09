Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142602

Ubicó a los ladrones por el GPS de su celular, los enfrentó y la policía recuperó sus pertenencias

Bronca, angustia y final feliz para una historia de inseguridad de las tantas que ocurren en Resistencia, pero que tuvo una particularidad: la tecnología fue fundamental para resolver el caso en poco tiempo.

La aplicación de geolocalización del celular de la víctima fue la clave. Ella pudo rastrear el dispositivo desde su computadora y con la ayuda de la policía recuperó casi todo.

La joven madre prefirió no dar su nombre, pero contó con lujo de detalle la odisea que vivió hace pocos días, el jueves para ser más precisos, y como se las ingenió con un recurso tecnológico presente en gran parte de los celulares (y que cualquiera puede usar) para poder recuperar casi todo lo que le robaron. Ese día a la mañana, alrededor de las 7, ella había estacionado por calle French para llevar a su pequeña hija hasta el Colegio Don Bosco. Cuando estaba regresando observó como una moto se alejaba de su vehículo, algo que en principio no llamó su atención. Sin embargo, al acercarse se dio cuenta que la puerta estaba abierta, habían forzado la cerradura y le habían sacado su cartera. La moto no era una más, sino que era en la que los ladrones estaban huyendo con sus cosas.

Indignada no dudó en ir hasta la Comisaría Primera para exponer lo sucedido, pero no sirvió de mucho. “No hicieron nada. Tal vez yo estaba muy acelerada, no se, pero ni siquiera me tomaron la denuncia”, relató a NORTE. Se dirigió entonces a su lugar de trabajo, encendió su computadora y mientras tomaba un tecito para calmarse se le ocurrió algo: “Me conecté a la aplicación para rastrear mi celular por GPS, y me tiró la dirección exacta”. Luego del mal momento, su día comenzaba a cambiar, pero aún faltaba.

El mapa de geolocalización ubicó un domicilio por calle Jujuy en la cuadra del 1500 al 1600 (reservamos dirección específica). Ella no lo dudó, volvió a subir a su auto y salió rumbo a ese lugar, pero antes pasó por la Comisaría Tercera donde relató lo ocurrido y lo que iba a hacer pensando que la policía la iba a acompañar. “Un patrullero salió detrás de mí, pero me siguieron por dos cuadras o tres y se fueron, asi que yo tuve que seguir sola”, comentó.

Así llegó al sitio que marcó el GPS. Estacionó a pocos metros y aguardó hasta que vio salir a una mujer de la casa, la cual se dirigía a un auto Honda Civic dentro del que la esperaba un hombre al volante. Antes de que llegue a subir, la joven corrió hacia la mujer y la interceptó. “Me acerqué y le pregunté si conocía a alguien con una moto Honda Wave negra, que era la moto que vi en la que se iban los ladrones, pero antes de que me responda vi que tenía mi monedero en su mano” dijo aún sorprendida por la situación que vivió. Ambas forcejearon por el monedero, la sospechosa negaba que fuera ajeno pero cuando logra sacárselo la joven lo abre y observa una marca específica por la que claramente lo identificaba como suyo. Lo que si estaba vacío, ya le habían sacado los 2.200 pesos que tenía, las tarjetas de crédito, los documentos personales, carnet de obra social y tarjeta de transporte.

La mujer la empujó para poder subir al auto. Ella intentó detenerlos poniéndose detrás de la subida del garaje, pero el conductor igual puso en marcha y la obligó a moverse. Luego la joven se puso delante del auto y comenzó a gritarles, situación que fue advertida por efectivos policiales de la Comisaría Undécima que pasaban por la esquina y que hicieron marcha atrás para poder acercarse. La chica no pudo retener más a los sospechosos, los cuales huyeron.

La víctima no dudó y se subió al patrullero, contó todo lo ocurrido y junto con los agentes salieron en persecución del auto sospechoso, pero no tuvieron éxito y regresaron al domicilio en cuestión por calle Jujuy. Allí decidieron esperar y la joven halló un elemento clave para convencer a los policías de lo ocurrido: “En la vereda, tirados, había tres chips de celulares y entre esos estaba el mío” señaló.

Alrededor de las 10 de la mañana, unas tres horas después de iniciado todo, la mujer regresó pero en otro vehículo, acompañada de otra persona. Apenas se bajó, al ser otra vez interceptada por la joven y esta vez ante la presencia policial, le dijo “yo encontré la cartera, la tiró un chico por calle Moreno y yo la levanté”. Pero la joven descreía completamente de esa versión por la señal del GPS que ubicaba su celular en la casa de la sospechosa.

La joven le insistía a la mujer que abra su casa y le devuelva sus cosas, hasta que los policías la calmaron y le dijeron que se iba a realizar un allanamiento. “Me hicieron ir hasta la Comisaría Undécima donde hice la denuncia, y mientras tanto ellos hicieron el operativo” contó. Un rato después los policías volvieron a la seccional con los resultados. Le dijeron que la mujer había “entregado” la cartera por su propia voluntad y al observar pudo ver que estaban casi todas sus pertenencias: tarjetas, documentos, llaves y claro, el principal protagonista: el celular. Por el contrario, no pudo recuperar el dinero en efectivo (más de 2.000 pesos) y un perfume. “Cuando la mujer regresó a la casa en otro vehículo tenía varias bolsas de ropa, yo estoy seguro que se gastó toda la plata que robó” remarcó molesta.

La mujer quedó detenida y como dato interesante, a partir de la descripción que hizo del sujeto y del vehículo, la policía le comentó que el hombre con el que vio a la sospechosa tiene antecedentes y había estado detenido hasta la semana pasada. Esta persona no volvió a aparecer, por lo menos ese día. Por si faltaba algo más, y siguiendo con las tecnologías, la joven luego se llevó otra sorpresa: “Encontré a la ladrona en Facebook, resulta que es un contacto en común con una amiga”.

Dos días después, sentada en la redacción de NORTE y mostrando su celular, su pequeña hija le dice “pero tu celular es muy lento mamá”, y ella dijo que es cierto, que es lento y ya un poco viejo “pero me ayudó a recuperar todo”. A esta altura, ya algo anecdótico en esta llamativa historia que tuvo afortunadamente tuvo un buen final.

Agradecida con la Undécima

Más allá de que al principio no tuvo una buena experiencia al ir a denunciar el caso a las comisarías Primera y Tercera, la joven no dudó en manifestar su agradecimiento a los efectivos de la Comisaría Undécima que en definitiva se involucraron y terminaron de recuperar sus pertenencias.

Así, mencionó uno por uno al comisario principal Luis Soto, al subcomisario Gustavo González Martínez, a los oficiales ayudantes David de León y Nicolás Daquino, a los sargentos ayudantes Ricardo Gómez y Marcos Chejolán, al cabo Raúl Ruiz, al agente Gustavo Aquino y al sargento primero Carlos Miranda.