Incertidumbre en el sector de la Agricultura Familiar

La Agricultura Familiar es un modelo productivo de gran importancia para el país ya que representa al 66% de las familias que viven en el campo y a 250.000 establecimientos productivos que involucran a 2.000.000 de personas (aproximadamente el 5% de la población total del país).

Este sector tiene problemas históricos: comercialización, regulación de la propiedad de la tierra para quien la trabaja, de acceso a tecnologías apropiadas a sus necesidades y al crédito, entre otros.

Estas deudas habían encontrado en los últimos años un canal de comunicación con el Estado, principalmente a través de la secretaria de Agricultura Familiar.

Sin embargo, desde el cambio de gobierno sus problemas se han visto agravados, en primer lugar, por cuestiones generales económicas del país. Estas cuestiones incrementan el costo de vida de los productores, como le sucede al resto de los trabajadores y además incrementan los costos de producción, ya que los insumos, servicios y combustibles han aumentado.

A esto se le suma la caída del consumo interno reconocida incluso por el mismo gobierno nacional y la apertura de las importaciones de algunos productos, como pollos, cerdos y algunas hortalizas.

Por si con ello no bastara, no se contaría con presupuesto para 2017 si el gobierno no apura la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, advirtieron pequeños y medianos campesinos.

En el mismo orden, el sector se ve golpeado por el vaciamiento de la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar, donde a través de despidos a los trabajadores a lo largo de todo el país las políticas públicas se quedan sin quienes las ejecuten (asistencia en la producción, comercialización e incluso traslado de la producción), así como también el recorte del presupuesto para asistencia técnica y ejecución de proyectos de desarrollo.

En este marco, el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena exigió a las autoridades que se apure la reglamentación de la ley de agricultura familiar que en septiembre debía estar firmada por el presidente Mauricio Macri pero que se encuentra demorada en la Secretaría Legal y Técnica.

Esta demora podría dejar a la Secretaría de Agricultura Familiar y a 500.000 familias de agricultores sin presupuesto propio para el próximo año.

Ante el riesgo, el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena ha peticionado varias reivindicaciones como la aplicación de la denominada ley, la puesta en marcha de líneas de crédito para la producción y comercialización de los productos de la agricultura familiar, la instalación de ferias y mercados populares que permitan acortar la brecha entre productores y consumidores y el efectivo funcionamiento del Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf).

Pero según declaraciones de la institución, hasta el momento han encontrado en las autoridades poca capacidad de decisión para abordar y solucionar este escenario. En el Chaco, durante la gestión de Capitanich, se logró la sanción de la ley de la Agricultura Familiar (7303) con la creación del Instituto de Desarrollo Rural (Idraf), lo que posibilitó una gran expansión y afianzamiento del sector.

Sin embargo, a ocho meses del nuevo gobierno, la agricultura familiar entra en alerta amarilla porque no se están cumpliendo las promesas electorales, como que no se actualiza el ya insuficiente financiamiento de 20 millones de pesos otorgado a los consorcios hace seis años, y que hoy debería incrementarse a 15.000 pesos por familia por año (225 millones), en un esquema similar al de los consorcios camineros.

Pero para equipararlos es necesaria la reforma de la ley 6547, de Consorcios Productivos de Servicios Rurales, que todavía mantiene los montos establecidos en 2010 al momento de su sanción, sobre la base de 50 consorcios con 1.250 familias asociadas, mientras hoy su número asciende a 90 con más de 15.000 familias asociadas. Si consideramos la devaluación sufrida desde aquel momento, con 20 millones se compraban cinco millones de litros de gas oíl, hoy, la misma cantidad de litros cuestan casi 90 millones de pesos.

Es evidente que el presente de la agricultura familiar es tan preocupante como incierto el futuro.