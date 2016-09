Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142590

Centro Terapéutico y Recreativo El Puente

Un espacio ideal para adultos mayores

La comunidad del área metropolitana de Resistencia cuenta con una institución para la atención integral de los adultos mayores. Se trata del Centro El Puente, un establecimiento sociosanitario para atención de adultos mayores y, a su vez, dar respuesta y contención a sus familias.

Eliana Coronel

Por Nuri Bendersky

El Puente funciona en pleno centro, en Necochea 374, bajo la modalidad “Centro Terapéutico y Recreativo” y en Santiago del Estero 338 como “Centro de Día para personas con deterioro cognitivo”. Se trata de un establecimiento, con una estructura funcional compensatoria del hogar y una alternativa al internamiento, con una función socio-asistencial destinada a la atención de personas mayores con autonomía reducida, para satisfacer sus necesidades y dar apoyo psicosocial a los familiares.

Para conocer desde adentro a esta institución, NORTE fue recibido por su titular y directora licenciada Laura Strugo, quien brindó una entrevista en la que detalló los objetivos planteados desde su nacimiento hace dos años (abril de 2014) con el objetivo inicial de brindar un espacio a los adultos mayores para recreación, sociabilización, activación.

“El Puente es un centro especializado en la atención psicosocial del adulto mayor”, expresó Laura, quien indicó que “la intención es que todas aquellas personas mayores que están inactivas, aisladas o en situación de dependencia encuentren un lugar donde estimular su mente, su cuerpo y recrear vínculos amistosos”.

Todos sabemos que cuando una persona está activa tiene un rol social, amistades, nietos, pareja; pero el paso de los años modifica inexorablemente esta realidad: llega la jubilación, los nietos crecen, a veces enviudan, mueren los amigos, la vida social se restringe... Pero el paso de tiempo se afronta cada día manteniéndonos sanos, cuidando cada aspecto de nosotros mismos para sentirnos bien. No se trata de luchar para que no llegue nunca esa temida madurez. Llegará cada día y poco a poco.

El Centro El Puente funciona en dos turnos, por la mañana de 8 a 12 y durante la tarde de 16 a 20, cada turno ofrece un programa de actividades tantos físicas, como cognitivas, mentales y espacios de psicoterapia”. Las personas que deseen conocerlo, deben llamar telefónicamente para concretar una entrevista de admisión a los números 4573178 y 4439160.

Nuestro objetivo máximo debe ser sentirnos bien, complacidas con lo que somos, con los que hemos conseguido y con ese rostro que refleja nuestro espejo. Al respecto, Strugo asegura que “si una persona no puede tramitar todo esto, se apaga. Se apaga emocionalmente y luego mentalmente, socialmente. Y es así como se desencadena el deterioro”.

-¿Este deterioro, entonces, no es propio de la edad?

-No necesariamente. Se puede envejecer saludablemente. Por supuesto que no se puede ir en contra de la genética. Todos tenemos una carga genética que nos condiciona y el envejecimiento es una cuestión biológica inevitable. Pero si una persona envejece manteniéndose activa y supera las crisis psicológicas de la tercera edad; si hace actividad física y estimula su mente; si se mantiene conectada socialmente, entonces el deterioro llega mucho después. Se puede envejecer bien, y esa es la razón de ser de El Puente: detectar e intervenir a tiempo para prevenir el deterioro o tratarlo oportunamente para evitar que avance.

-¿O sea que concurren también personas que no manifiestan aún deterioro alguno?

-Claro. El Puente es un centro de atención para adultos mayores, que hoy ofrece dos espacios: Un Centro Terapéutico y Recreativo para personas mayores sin problemas y que buscan mantenerse activas y vitales, y un Centro de Día para Personas con Deterioro Cognitivo o demencias tipo Alzheimer, las que afectan su autonomía, con el objetivo de rehabilitar y retrasar ese deterioro.

Cómo se trabaja en ambos espacios

“El Centro Terapéutico y Recreativo está pensado desde lo psicoterapéutico, y promueve un plan integral personalizado para la estimulación psíquica, neurocognitiva, física y social. Está destinado a personas que desean permanecer activos y vincularse con otras de su edad encontrando nuevos objetivos, nuevos proyectos y nuevas amistades que las estimulen”.

-¿Qué rango etario concurre a este espacio específico? -Personas de más de 60 años que han dejado de sentirse bien, que perciben que han perdido el deseo de vivir, de hacer proyectos, de integrarse a distintas actividades o que simplemente tienen ganas de compartir con otras personas de su edad. Lo hacen a través de actividades optativas, algunas manuales, otras intelectuales o físicas.

-¿Brindan atención psicoterapéutica si alguien lo requiriese?

- Si, También concurren personas en busca de psicoterapia. Antes era impensado recurrir a las terapias psicológicas, pero que hoy vemos la importancia que la gente le otorga a hablar de sus padecimientos en psicoterapia y los buenos efectos que se logran.

- ¿Cuentan con equipos de profesionales y con actividades programadas y adecuadas a estas necesidades?

-El Centro terapéutico y recreativo está coordinado por psicólogos, y todo lo que allí se realiza tiene su razón de ser. No es una simple academia de actividades, buscamos que cada persona encuentre el modo de volver a construir un proyecto de vida y objetivos que les permitan seguir adelante y vivir con plenitud.

-¿Qué actividades les ofrecen?

-Actividades físicas, psicoterapias, estimulación cognitiva, grupos de reflexión, clases de computación, mosaiquismo, el programa A Diario, y programas terapéuticos diseñados para cada persona.

-¿Por qué estimulación cognitiva?

-Porque la mente, al igual que los músculos del cuerpo, si no se entrenan, se debilitan. Y como cada vez somos más longevos, es fundamental tener el cuerpo, la mente y el estado emocional en forma. La necesaria armonía para vivir mejor”.

-¿Y respecto al Centro de Día para personas con deterioro cognitivo?

- Es un espacio para aquellos que no pueden permanecer en sus domicilios sin una supervisión adecuada, porque presentan deterioro o demencias de tipo Alzheimer y necesitan sí o sí acompañamiento y estimulación.

-¿Y cómo llegan las personas allí?, ¿por derivación o puede ir quien quiera?

-Las personas que vienen al Centro de Día generalmente llegan a El Puente a partir de un familiar que percibe que esa persona se está aislando y el encierro y la falta de estímulo social van deteriorando las funciones cognitivas y abonando los estados de demencia, que no son un hecho natural en sí y tienen mucho que ver con la falta de estimulación.

Otras son derivadas por sus médicos neurólogos o clínicos, para evaluar sus funciones neurocognitivas. Son personas que tienen síntomas de deterioro por Alzheimer u otro tipo de enfermedades que se presentan en la tercera edad. Y no son pocas las que vienen de motus propio porque se dan cuenta de que ya no pueden recordar o sostener la atención como antes y quieren evaluar y ejercitar su mente. También, vienen buscando algunas actividades para salir del encierro, para no pasar tanto tiempo solas.

-O sea que también el centro brinda contención a los familiares

- Efectivamente, y es muy importante para ellos porque les permite continuar con sus actividades, asegurándose que su madre o padre están en un ambiente cuidado, con estimulación cognitiva y actividades de la vida diaria, para evitar un mayor deterioro. Además, la compañía de otras personas de su edad les permite socializar, dialogar y evitar pérdidas del lenguaje, y el aislamiento por la reducción en los vínculos.

Además realizan actividades físicas grupales, supervisadas por profesionales kinesiólogos, para fortalecer los músculos, y ejercitar el equilibrio. Todas las actividades del Centro de Día para adultos mayores con deterioro apuntan a demorar al máximo posible la pérdida de autonomía, y de ser posible, incluso, recuperar algunas funciones perdidas, demorando también la necesidad de internación.

-¿Ambos espacios funcionan juntos?

-No, el Centro de Día y el Recreativo funcionan en espacios separados, y los profesionales a cargo también son de distintas disciplinas.

-¿Trabajan con equipos interdisciplinarios?

- Sí, ambos espacios están coordinados por psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogas, asistentes sociales, terapistas ocupacionales y acompañantes terapéuticos. Trabajamos interdisciplinariamente y nos comunicamos con los médicos de cabecera de cada concurrente, ya sean estos neurólogos, clínicos o psiquiatras, para hacer un seguimiento centrado en cada persona.

-¿Por qué el nombre El Puente?

-Porque un puente comunica; lleva de un lugar a otro; y nos permite atravesarlo para ubicarnos en otro lugar. Indica que el cano termina ahí, sigue. Cruzar El Puente es atreverse a dejar las costas seguras para seguir andando.

"Publicaciones Mayores"

Desde El Puente dieron a conocer una nueva iniciativa que involucra lo más íntimo que posee cada persona: “Queremos que nos cuenten sus experiencia, sus vivencia, sus recursos, o los recuerdos para una publicación impresa”, adelantó Laura Strugo, “pensada para nuestros mayores como protagonistas, y la necesidad de revalorizarlos a través de sus experiencias. Creemos que de esta manera podemos contribuir perpetuar y difundir el legado de nuestros adultos mayores”.

Por esta razón la Institución El Puente convoca a toda la comunidad para realizar, a través de esta publicación, una compilación de escritos, relatos de vida, experiencias, canciones, consejos o recetas que involucren a los mayores.

“Esta será la primera de muchas publicaciones más”, sostuvo Laura, quien auguró: “Esperamos la participación activa no sólo de los mayores, sino de sus familiares, vecinos, amigos y de todos que quieran sumarse para que la sociedad vuelva a valorar la riqueza interior, la experiencia de vida y la sabiduría de quienes transitan la tercera edad”.

Se puede acercar la colaboración personalmente a Necochea 374, o enviarla a la dirección de correo electrónico centroelpuenteresistencia@ hotmail.com