Rep: “Vivimos en un constante bombardeo mediático de imágenes”

Miguel Rep (Repiso) es poseedor de una imaginación disparatada. Es un humorista gráfico de prodigiosa fecundidad.

Nuri Bendersky

Por Julio Enríquez

Conversar con él siempre es grato. Nos conocimos en Octubre del 96’ en una delegación que visitó Resistencia compuesta por Quino, Scafati, Garaycochea y Rep en un Encuentro del humor y la historieta.

Rep es una de las principales figuras del diario Página/12 y un referente de humor político y social. Sus palabras nos llevan a repensarnos como pueblo.

--¿Miguel cómo te definirías?

--Yo me siento dibujante y luego humorista, el resumen seria humorista gráfico. Pero humorista gráfico no me llama, me siento más identificado como dibujante.

--Hay un concepto tuyo que escuché sobre “la era de la imagen” como un bombardeo mediático a través de la televisión y de las redes sociales.

--Sí, vivimos en un mundo de imagen, ¿no? Y como es tan abusiva la imagen yo tengo propensión en contra, entonces cuando algo está de moda y no hay reacción, yo reacciono. Reacciono a lo que son las modas y las imposiciones sistémicas. Y hoy me doy cuenta que “la era de la imagen” es muy negativo para el sujeto contemporáneo porque tenemos más armas para defendernos de los discursos hecho con palabras que los discursos hechos con las imágenes.

En los años 70’ han ocurrido hechos importantes en la cinematografía mundial, sobre todo francesa e italiana, y en la argentina nombres como Torres Nilson y Leonardo Favio han prevalecido en sus filmes las imágenes sobre las palabras. El cine empezó así, como cine mundo, pero son imágenes poéticas. Eso era una decisión obligatoria porque no había palabras, era “la era muda”. Pero había una coherencia en las imágenes, hoy en día todo el repertorio a tu favor para utilizar y muchas veces lo utilizas para el mal.

Todos los recursos que hay, que son muchísimos, técnicamente hoy subís este piso, hay una computadora, haces tacàtac... y casi en una semana podes realizar un largometraje, hecho con pedazo de otras cosas, etc. Pero eso no significa que haces un buen largometraje, haces un rápido largometraje. Me parece que tenemos que buscar buenos recursos y tener defensa para hacer un buen producto, y no realizar malos como los que hay.

--Hiciste una contra propuesta ahora en este momento anti-sistema. ¿Y eso se extendió?

--No, esto es solitario. Tampoco es una lucha permanente mía, simplemente cuando me piden dar una charla y no tiene que ver con algún libro que saqué, elijo hablar sobre “La era de la imagen”.

--¿Y hay otra gente que está trabajando en eso?

--La verdad que no, no he reclutado gente. Veo la aprobación del público como un despertar, pero todavía académicamente y periodísticamente no se me acompaña. Espero algún día producir algún tipo de texto y ser acompañado.

--Ante la situación económica financiera que vive el país. ¿Cómo sería tu pensamiento con respecto al volcar la imagen y el dibujo en Página 12?

--Bueno, lo hago todos los días. Espero no reaccionar como he reaccionado ante otras crisis porque toda crisis es nueva y todo dibujo debería ser nuevo. Ojalá no tuviera que repetir épocas nefastas para no tener que volver a reaccionar con dibujos ante estas épocas.

Ese es mi deseo, no tener que volver al humor sociopolítico. Todas estas situaciones te hacen mal porque te llegan. No es como un atentado en Europa donde te hacen mal un ratito y ya está. Acá no, te toca todo el tiempo, a tu gente, en cada pequeña cosa, es una amenaza y una tristeza. Yo puedo reaccionar con dibujos pero eso no basta, la cosa va a seguir igual o peor. Será la repetición de tiempos que creías que habían sido superados. Como la gente repite el mal.

--¿Cómo vive esta situación la gente de Buenos Aires?

--Entre la gente critica es una tristeza y devastación absoluta y un pesimismo creciente. Eso es lo que nos pasa, no hay descanso. Y noto que la gente que adhiere a este modelo lo ha sorprendido para el lado malo pero no son capaces de reconocerlo todavía. No pueden creer y piensan que está bien pasar por este purgatorio para llegar a un supuesto paraíso, cuando para mí esto ya es el infierno y vamos a más infierno. Hay sectores de la clase media que no quiere dar el brazo a torcer y reconocer el error que cometió. Más allá de que las dos propuestas eran malas, había una que era un mal menor pero ganó el más demoniaco de los males.

--¿Y las perspectivas?

--Malas. Si no hay una reacción del pueblo, no hay que esperar nada de este poder. Este poder va a venir a devastar todo, destruir todos los logros. Aparte está acompañado por sentido común continental. Los políticos están angustiados, ellos mismos no saben cómo responder.

Están los políticos que perdieron pero que adhirieron cobardemente traicionando, los que quedaron afuera y no tienen idea de cómo reaccionar y luego está la gente que va a lograr un cambio no se en cuanto tiempo. Yo trato de no opinar de la política porque estas son las reglas de la democracia liberal que tenemos, hay que aceptar lo que la mayoría ha votado.

Hay gobiernos como este que han llegado por los votos pero tienen una vocación totalitaria que arrasan hasta con la Constitución, no utilizan la coherencia democrática por la cual llegaron. En conclusión para mí es un gobierno democrático totalitario. Tenemos que tener esperanza, no todo está perdido. Es un mal trago, vamos a ver cuánto dura y luchemos cada uno en su trincherita.