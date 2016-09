Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142576

De semilla a Semillero

Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, sólo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. (Thomas Carlyle)

Nuri Bendersky

Por: Coco Quiroz Integral Coach quirozco@gmail.com

La semilla es, el componente de un fruto que alberga el embrión que podrá derivar en una nueva planta. También es semilla al grano que producen los vegetales y que, cuando se siembran o caen al suelo, genera otros ejemplares que pertenecen a la especie.

A la hora de hablar de semilla, es imposible no hacer referencia al proceso de la germinación y es que a través de este una vez que son colocadas en el medio ambiente, dan lugar a otra planta. Un singular proceso en el que influyen elementos tales como la temperatura, la luz, el oxígeno o la propia humedad.

Traducidos estos significativamente, representan valores como el amor, el compromiso, la pasión, la responsabilidad y la entrega.

La capacidad de creer plenamente en otro es uno de los valores más bellos del ser humano. (H Murakami) Cabe destacar, además que se le dice semilla a aquello que supone el punto de partida de algo.

Por ejemplo: “El trabajo realizado en las divisiones inferiores, es la semilla fundamental de este proceso”.

“La falta de responsabilidad fue la semilla del fracaso”. “Buenos maestros sembraron las semillas que hoy nos representan”. “El semillero de la danza, se sustenta en los pilares de base que define a una buena docencia”.

“Todo es preparación y práctica”

El Semillero

Un semillero, es un sitio donde se siembran los vegetales o un lugar donde se guardan las semillas. Es un área de terreno preparado y acondicionado especialmente para colocar a las semillas, con la finalidad de producir su germinación con las mejores condiciones y cuidados, con el objetivo de que pueda crecer sin dificultad hasta que la planta esté lista para el trasplante. (El trasplante significa la continuidad misma).

Para comprender la importancia fundamental del semillero, es preciso reconocer y valorar a la semilla, quererla, atesorarla, ofrecerle todo, lo mejor que tengamos y podamos.

Es en esta especial instancia, en la que no nos alcanza con la intención, debemos conocer, tener dominio, estar formados y preparados para hacer tan importante tarea. Es tan fundamental comprender lo primordial de este proceso, dado que si no lo entendemos el riesgo significará Retraso, enlentecimiento, dificultad para el desarrollo y finalmente “La misma Nada”..

Comprender además que el preciado proceso no comienza en la semilla, comienza mucho antes; con la preparación de la tierra misma; la tierra, es como un vientre, que alimentará, le dará calor y creará el cobijo.

La tierra, deberá ser removida, acondicionada, preparada, cambiada, para recibir en condiciones propicias a la semilla. (El que quiere oír que oiga).

»”Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con cien semillas, otras produjeron espigas con sesenta semillas, y otras produjeron espigas con treinta semillas”.

¡Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención!» “Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá; y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver, Y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, Cambiaría su manera de vivir, ¡y yo la salvaría!” (M.Xlll)

La importancia de fomentar el semillero

Más de una vez hemos hablado de la importancia que reviste para cualquier actividad deportiva el desarrollo de las divisiones infantiles y menores, el fomento de la presencia de niños y jóvenes en los clubes, para comenzar a desarrollar aptitudes y una puesta en marcha de programas que estimulen masivamente la llegada de niños y jóvenes al deporte.

No dice nada nuevo todo esto, pero da la sensación de que hace falta seguir machacando la idea para que haga carne en la dirigencia, muchas veces más preocupados y ocupados en armar un súper equipo de primera división, dar una vuelta olímpica, que sin duda es linda y emocionante, pero que no va más allá de eso; del festejo, la obtención de otro título y una nueva inscripción en la galería de los campeones.

Para la estadística esta bárbaro, pero para la vida de una institución, significa un elevado gasto y poco rédito a futuro.

La clave en toda institución es sin lugar a dudas “El Semillero”.

Es la proyección del pasado, es el Legado mismo, la naturaleza colectiva de una visión compartida, es la continuidad del sueño, el proyecto de fuerzas solidarias y unidas; es el futuro mismo.

Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, cuando en realidad es la semilla. He aquí la diferencia entre los que creen y los que disfrutan. (Nietzsche)