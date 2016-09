Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142571

El dobles busca el triunfo sobre Gran Bretaña para acceder a la final de la Davis

Ventaja casi decisiva de Argentina con los triunfos de Del Potro y Pella

El equipo de Copa Davis de la Argentina alcanzó una ventaja casi decisiva sobre Gran Bretaña de 2-0 en la semifinal que animan en Glasgow, merced a los triunfos de Juan Martín Del Potro sobre Andy Murray por 6-4, 5-7, 6-7 (5-7), 6-3 y 6-4, y luego de Guido Pella ante Kyle Edmund por 6-7 (5-7), 6-4, 6-3 y 6-2.

Del Potro, nacido en Tandil y ubicado en el puesto 64 del ranking mundial de la ATP, le ganó una verdadera batalla a Murray (2) que se extendió durante cinco horas y 10 minutos, y mantuvo la incertidumbre hasta el final, ante 8.000 espectadores que colmaron la capacidad del estadio Emirates Arena, 100 de ellos argentinos. El notable triunfo de “Delpo” fue respaldado después por el éxito del bahiense Pella (49) sobre Edmund (55), en tres horas y dos minutos de juego, y derrumbó a los hinchas británicos, quienes de a poco fueron abandonando el estadio, a medida que se acumulaban los aciertos del argentino.

Con un escenario ideal, es decir 2-0 el primer día, Argentina quedó muy cerca de consumar su acceso a la final de la Davis, instancia en la que sería visitante de Croacia o Francia, que finalizaron igualados uno a uno tras la primera jornada de la serie jugada en la ciudad de Zadar. Como aliciente para el equipo que conduce el capitán Daniel Orsanic, se trata de la segunda vez en la historia que Argentina se pone 2-0 en una semifinal de visitante. La anterior fue en 2011 cuando se superó a la Serbia de Novak Djokovic, en Belgrado. La eliminatoria en Glasgow continuará hoy con el dobles que, de ganarlo Argentina, consumará el acceso a la final por quinta vez en la historia, tras las anteriores en 1981, 2006, 2008 y 2011, todas con derrotas pese a que a veces se dispuso de situaciones inmejorables, como ante España en Mar del Plata hace siete años.

En el dobles, Argentina anunció a Leonardo Mayer (114) y Federico Delbonis (41), pero se presume que finalmente los que saldrán a la cancha mañana desde las 10 serán el correntino y el bahiense Pella, quien no sufrió demasiado desgaste físico en su victoria sobre Edmund. Además, Delbonis no practicó dobles durante la semana, por lo tanto se quedaría afuera, una demostración de carácter de Orsanic ya que el azuleño fue el artífice del triunfo sobre Italia, en Pesaro, en la serie de cuartos de final jugada en julio último. Enfrente, los británicos opondrán a Jamie Murray, cuarto del mundo en la especialidad y campeón este año en Australia y el US Open (en dupla con el brasileño Bruno Soarez), y a su hermano Andy, pese a que tras la derrota con Del Potro sembró ciertas incógnitas debido al gran desgaste físico sufrido. De todas maneras, Gran Bretaña, el actual campeón de la Davis, está a un solo punto de perder la serie y entonces lo más lógico es que ponga en la cancha a su mejor pareja, conformada por los hermanos Murray y más allá del cansancio de Andy.

La jornada en Glasgow comenzó con una sonrisa por la victoria notable de “Delpo” y finalizó con una expresión de satisfacción inocultable en el rostro de todos y cada uno de los argentinos que estuvieron en el Emirates Arena. Es que lo bueno que hizo el tandilense no hubiera servido de mucho si Pella perdía con Edmund, y el bahiense demostró estar a la altura ya que logró su tercer triunfo como jugador de Copa Davis, donde está invicto desde que debutó este año en Gdansk, frente a Polonia, ahora con dos éxitos en singles y otro en dobles. Pella rindió de menor a mayor para quedarse con la victoria, ya que sufrió con la derecha de Edmund en el set inicial que perdió por 7-6 (7-5) en el tie break.