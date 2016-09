Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142568

Basavilbaso alertó que la asistencia financiera no será permanente

La Anses pidió al Chaco que haga sustentable a su sistema previsional

El director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, conversó sobre la situación del Insssep con el gobernador Domingo Peppo y dijo que se “está estudiando diferentes opciones para ver si es que podemos asistir a la caja jubilatoria pero para ello pedimos que sea sustentable en el tiempo”.

Mariano Bianucci

En declaraciones a FM 104.7 el funcionario también alertó que gobierno nacional “no puede estar permanentemente asistiendo o enviando recursos para cubrir esos déficits si no hay ningún trabajo de la provincia para que no pierda dinero todos los años”.

En estudio

Basavilbaso dijo que la Anses “no financiaba el déficit de las cajas previsionales de las provincias desde 2010” y que del tema “está en estudio”. A la vez sostuvo que en principio la cobertura del bache financiero será “desde ahora”.

No pasó por alto que en la administración de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner “entre 2010 y 2015 no hubo asistencia financiera a ninguna provincia” y que tampoco “hubo compromisos de pagos a futuro”.

“Estamos analizando en esta nueva gestión de gobierno la posibilidad de asistir a algunas previsionales de las provincias”, acotó para luego señalar que la situación financiera de la Anses “hace tres años es deficitaria” y que “se debe a las prestaciones que brinda”.

El funcionario dijo que por ese motivo se necesita que el gobierno de la Nación “destine fondos a través del Tesoro, nosotros somos conscientes de esto y estamos mejorando las prestaciones”.

A la vez señaló que “durante este año hemos recibido un préstamos muy beneficioso del Banco Mundial, el más grande que se dio en la historia de la Argentina en materia de seguridad social y con eso estamos reforzando nuestro presupuesto para afrontar las prestaciones de la Anses”.