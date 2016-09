Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142565

Hermano del docente acusado de violar a una nena pide justicia

QUITILIPI (Agencia) - Héctor Luis Sánchez, hermano del docente que se encuentra detenido hace tres meses por la presunta violación de una niña aborigen en la escuela 14, solicitó hacer público su pedido de justicia y liberación inmediata. Invitó a las partes a “debatir el caso en los medios” y observó como “discriminatorio” el accionar de Derechos Humanos de la provincia, asegurando que ante la muerte de su hijo en el año 2008 “no intervinieron como lo hicieron ahora”.

Mariano Bianucci

El vecino quitilipense indicó: “Como hermano de Juan Gustavo Sánchez solicito a la parte querellante y a la defensa que se presenten a un debate televisivo con medios locales, y por qué no provinciales y/o nacionales; necesito que le demuestren a la sociedad y especialmente a la docencia que está muy tocada por esto, qué clase de persona es; si es violador tiene que pagar, pero si es inocente le pido a la justicia su inmediata libertad, porque pienso que está injustamente detenido”.

Respecto de la intervención del organismo de Derechos Humanos en el caso, recordó: “En el 2008 yo tuve la desgracia de perder un hijo de 22 años en el hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, me presenté en Resistencia y solicité el acompañamiento de ellos, que se ofrecieron a interiorizarse del tema y asesorarme legalmente pero hasta el día de hoy nunca me llamaron; entonces considero que hay un acto discriminatorio para con mi hijo porque era blanco y de ojos celestes, no hubo una intervención cómo ahora con esto porque ocurrió en la Colonia Aborigen”.

Finalmente solicitó: Les pido a los de Derechos Humanos que inicien una investigación paralela para llegar a la persona que cometió ese hecho aberrante con esa pobre nena inocente, y que también traten de reabrir la causa de mi hijo; que vengan y hablen conmigo, porque si no vemos que hay un acto discriminatorio contra los blancos”, concluyó.