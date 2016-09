Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142559

Ordenan que funcionarios de Quitilipi devuelvan dinero de sus sueldos

QUITILIPI (Agencia) - El Concejo Deliberante aprobó una resolución que establece que los secretarios y subsecretarios del gabinete municipal deberán devolver las diferencias en haberes que percibieron desde diciembre hasta la fecha, “ya que la aprobación de dichos salarios debía hacerse por Ordenanza según se le indicó en reiteradas oportunidades al intendente”.

Además informaron que continúa vigente la observación sobre personal designado en cargos que no existen en el organigrama municipal, a quienes se intimó también a ser dados de baja y que devuelvan lo cobrado.

La normativa señala el error del Ejecutivo de abonar el sueldo a través de una Resolución de Intendencia, cuando debía hacerse por Ordenanza aprobada por el Concejo. “Dicha irregularidad fue resaltada por este cuerpo en varias ocasiones y además se denunció ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en el mes de mayo; es nuestro deber adoptar medidas tendientes a evitar daños al fisco”, contempla en sus considerandos.

La parte resolutiva declara: “ratificar que el pago del salario básico de secretarios y subsecretarios se debe abonar a través de la Ordenanza vigente; establecer la devolución de la diferencia cobrada en los haberes que habrían percibido desde diciembre del 2015; solicitar al jefe de Tesorería la elevación de los acuerdos a pactar por la devolución de dinero entre los funcionarios y el área en cuestión”.

El reclamo se viene planteando hace ya varios meses en el recinto, agregándose también dos pagos supuestamente indebidos del Programa de Ayuda Municipal y haberes de funcionarios que consideran mal designados como: Delegado Municipal de El Palmar, Encargada de Personal de la Terminal, Coordinador de Departamento de Legales y Colaborador Letrado “por ser cargos que no existen en el Organigrama”, agregando Director de Cultura, Prensa y Protocolo “que debe ser ocupado por un personal de planta permanente de la comuna”, según informaron.

Polémica por Agapornis

Se debatió en el Concejo el pedido de ampliación de partida solicitada por el Ejecutivo para contratar al grupo Agapornis para la Estudiantina, el cual fue aprobado por 8 votos a 1, generándose un debate porque el monto asciende a 507.000 pesos. El voto negativo del edil de Somos Parte, Sergio Kochowiec, se basó en la preocupación de encontrarse discutiendo en el recinto la posibilidad de declarar la Emergencia Económica.

“El Ejecutivo tomó esta decisión errónea por no tener en cuenta el orden de prioridades; no voto en contra de los estudiantes, sino a favor de los quitilipenses que están esperando más y mejor servicio”, señaló. Los otros ediles radicales votaron individualmente a favor, ajustándose a los dichos de la secretaria de Economía “que esto no van a afectar los servicios y el pago de sueldos”, agregando el concejal De Cena que “500.000 pesos no es mucho dinero para un municipio, los chicos deben tener su fiesta”. El bloque Justicialista decidió en conjunto acompañar “para dar continuidad a la Estudiantina que se inició hace 12 años con Alfredo Zamora”.