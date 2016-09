Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142554

Tributo a David Bowie

Prima Jessy: “Golden Years es la bomba para bailar”

El Blog Discos Perfectos en el marco de su sexto aniversario y lo celebró con un ambicioso proyecto que se hizo realidad el 31 de agosto: Un tributo argentino a David Bowie. El artista británico hito de la música mundial desde 1970 hasta este año que falleció, un 16 de enero, dos días después de lanzar su último disco llamado Blackstars.

Mariano Bianucci

Por Pamela Soto.

Fotos: Celeste Massin y Rocío Navarro.

Entendiendo que fue un año difícil para los amantes del Duque Blanco –lo llamaban a Bowie-, el periodista Fernando Cárdenas (creador del blog) convocó a una decena de bandas de todo el país para grabar un disco homenaje.

Héroe, disco homenaje al Duque Blanco. Héroe, disco homenaje al Duque Blanco.

El resultado se llama Héroe y una de las bandas elegidas fue Prima Jessy, grupo pop chaqueño surgida en 2009 que se convirtió rápidamente en referente del género en todo el litoral.

Con la canción Golden Years, los Prima Jessy lograron distinguirse entre las dieciséis canciones que tiene Héroe. Y no es para menos, ya que, manteniendo la base de la versión original de Bowie, lograron darle un toque nuevo, refrescante y, un poco bizarro, que hace que no puedas dejar de escucharla.

En una entrevista con NORTE, Liso VG, Chiqui Figuera, Seba Fernández y Roberto Sabadini, contaron cómo fue la convocatoria y la producción de Golden Years. También adelantaron el lanzamiento de un disco en versión cd.

¿Cuándo los convocaron para el homenaje a Bowie?

Seba: Nos convocaron por medio de nuestro manager de Buenos Aires después de que participamos en la gira del año pasado donde tocamos en diferentes lugares, también trabaja con otras bandas. Le habían consultado a él qué banda podría y tenía ganas de participar del disco tributo a Bowie. Nos plantearon, más allá de que es un artista que escucho muy poco, me parecía divertido poder participar de un homenaje a un artista que no me gusta 100 por ciento.

Nos daba para jugar con los temas.

Liso: Si, nos convocó el sello que produce el disco que se llama Discos Perfectos. Que fueron los mismos que produjeron el homenaje a Gustavo Cerati, ahora es este de Bowie.

¿Quién eligió la canción?

Robert: Fue libre elección, un poco hicimos como una encuesta contando lo de la participación y entre lo que aportaron los amigos y la decisión de todos quedó Golden Years.

Seba: Que nadie había propuesto (risas). Pero fue la que quedó.

Robert: No, no, en el inconsciente estaba Golden Years. Lo que me pareció genial era la relación de estar en el tributo a alguien tan referente de los años 80 y que Prima Jessy por ahí tiene como una intensión de tener una estética ochentosa.

Para el tributo, los chicos jugaron un poco con atuendos pop rock.

La versión de Bowie es un poco más lenta, más clásica, ustedes decidieron acelerarla un poco, ¿no?

Seba: Golden Years también nos pareció que era “el tema” con el que más podíamos jugar/bizarrear.

Liso: Que es un poco la propuesta de la banda. Tenemos varias canciones con letras y sonidos bizarros, como Hello Kittylipi. Queríamos darle esa impronta a la banda.

Seba: Si, y a su vez al no ser fans pudimos jugar con Charata más los remix y sacarle un poco la solemnidad de “Duque Blanco” que tenía Bowie. Los extremos y los contrastes permanentes es el mensaje continuo de Prima Jessy: “el rock está muerto y nosotros nos estamos cagando de la risa en su velatorio”.

¿Cuánto tiempo les llevó producirla? ¿Fue algo charlado?

Seba: Tenemos a Pío Ut (Diego Murovinsky) productor del disco. Tiene una forma muy vaselinada de laburar.

Primero conversamos sobre el tema, luego le mandamos un ensayo después pistas. En ese momento comienza su trabajo de producir mezclar y muchos etc etc etc… (tecnicismos) pero en el caso de Golden Years fue medio raro todo… Lo raro es que todas nuestras charlas fueron por teléfono fijo.

Los productores de Héroe, ¿planean hacer una gira?

Liso: El disco Héroe se lo puede escuchar en línea en el Blog de Discos Perfectos. Por el momento no hablamos de una gira, aunque quizás se haga algo al menos en Buenos Aires.

Y ustedes como banda, ¿tienen planes de promocionar la canción en Chaco?

Liso: Tenemos el disco nuevo oficial, que tenemos que terminar la estética de la tapa.

Robert: La verdad que es importante decir que tener mil discos oficiales, no es poco. Estaría bueno que la gente sepa eso. Además de este tributo a Bowie, que se puede escuchar “online”, también tenemos un disco propio con canciones propias.

Seba: Lo que está bueno también de tener un disco propio es que hay medios que antes no nos hicieron críticas por una cuestión de que no teníamos disco oficial y ahora nos van a poder matar. (Se ríen)

Robert: Pero el comentario de la revista Rolling Stone estuvo buenísimo, o ¿lo soñé? (se pregunta). Comentó que Prima Jessy es una banda para no dejar de bailar.

Seba: Lo soñaste a medias porque eso lo dijo Discos Perfectos me parece que dijo que Prima Jessy es la bomba para bailar este año. “Golden Years de Prima Jessy es la bomba para bailar este año”, me parece que dijo.