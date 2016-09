Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142551

Se realizó una nueva edición del Pintando a Fernando lleno de arte, familia y solidaridad

Con la participación de una gran cantidad de vecinos y artistas que llenaron los Boulevares de la avenida Sarmiento, Paraguay y Rivadavia de colores, música, convivencia, talento y mucha solidaridad, la ciudad vivió una noche mágica.

Mariano Bianucci

Empresarios, funcionarios, vecinos, amigos, escultores, artistas plásticos y muchas familias le dieron vida a Fernando, aquel perrito vagabundo que caminó nuestras calles con su inocencia y personalidad que lo llevaron a convertirse en el perrito de todos y hoy en un lienzo, madera, cerámica, vidrio o cartón, revive con el talento de nuestros artistas y sus discípulos.

Esta edición no solamente quedo en la pintura sino que hubo perros de metal y otros materiales.

"Ciudad Limpia celebró una nueva y mágica edición del Pintando a Fernando y no nos cabe dudas que con lo recaudado en la subasta de octubre, llegaremos a concluir la primera etapa de la Casa Garrahan del Chaco" comentó con gran optimismo Ema Bittel desde la Fundación.

"Este evento demuestra que con creatividad, generosidad y sin gastar grandes sumas de dinero, se pueden lograr grandes desafíos sociales", comentó desde Procesos Solidarios, Federico Valdés.

"Para el cumpleaños de la Pizzería La Recoleta subastaremos estos perritos hermosos y solidarios" anuncio Polo Audisio, dueño de la tradicional pizzería.

Noche solidaria

Artistas reconocidos como Javier Acuña, Taky Sánchez, Paola Acosta, Merche Vizcaya, Daniel Sargenti, Juan Carlos Cortes, Susana Delgado, Glenda Latapie, Marta Acosta, Juan Manuel Acosta, Mario Natalini, Graciela Paz, Aníbal Aguirre y Luciano Acosta entre otros que mostraron no solo su talento sino también su generosa creatividad .

La evolución de los Fernando se puede ver en las intervenciones.

Empresarios como Jorge Cura, Alicia Gómez, Juan Acevedo, Luis Salvatore, Gonzalo Bichara, Pablo Aides entre otros acompañaron a los artistas plásticos brindando su valioso tiempo y capacidades artísticas en una fiesta social que también contó con la presencia del presidente de Lotería Chaqueña, Oscar Brugnoli, el concejal Juan Manuel Chapo y el exdiputadoLuis Verdun entre otras personalidades que se acercaron al evento. Si algo le faltaba a la movida fue la excepcional presencia del Padre Rafael del Blanco que llenó de espiritualidad y alegría la noche.

Diferentes empresas hicieron posible esta edición del Pintando a Fernando, como Perla Negra, Quain Radio, Osde, Cetrogar, Contacto S.A., Tarjeta Arco Iris, Star, Colegio López Piacentini, Lotería Chaqueña , Sinteplast que facilitó toda la pintura a los artistas y la Municipalidad de Resistencia que colaboró con los inspectores de transito que ordenaron perfectamente la circulación vehicular en la zona para que no ocurra ningún accidente.

"No solo se transformó este evento como un clásico de Resistencia, sino que muchas cosas cambian después de el" comentó el titular de la Fundación Ciudad Limpia, Carlos Alabe y agregó "con las actividades artísticas que organizamos se solucionaron y se solucionarán muchos problemas de nuestra comunidad y sin recurrir a las arcas del Estado, nosotros aportamos y no gastamos para poder ayudar y eso nos llena de orgullo como organización no gubernamental", expresó Alabe.