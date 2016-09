Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142540

Se inauguraron 51 viviendas en el ex Campo de Tiro

El gobernador Domingo Peppo entregó este viernes en el ex Campo de Tiro de Resistencia, 51 viviendas construidas por cooperativas a través del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria del IPDUV. "Las cooperativas son parte de la vida activa de la provincia, por lo que nos comprometemos a no dejarlas caer", expresó.

Laura Gómez

Participaron en la construcción de las casas las cooperativas 7 de Mayo (construyó 10 casas), Autoconvocados (20 viviendas), Hambre Cero (10 viviendas) y 12 de Junio (11 casas). El programa Federal invirtió en estas obras $18.240.900. Estuvieron presentes en el acto de entrega la vocal del IPDUV Otilia Aguirre, el intendente de Resistencia Jorge Capitanich y los dirigentes de los movimientos sociales.

El gobernador consideró que la construcción de las casas a través de las cooperativas de movimientos sociales es parte de la política de inclusión que comenzó hace ocho años en el Chaco. "Esto es mejorar la calidad de vida", aseguró recordando que se replica también en el interior donde se llevan construidas más de ocho mil casas. "Eso habla bien de ustedes y del compromiso del Estado", expresó.

Además remarcó que al construir las viviendas, no solo tienen un techo sino que ganaron un oficio, "lo que es fundamental porque se convierte en una herramienta para defenderse en la vida".

Por otro lado Peppo remarcó que el programa sociocomunitario no es una prioridad en el actual gobierno nacional, pero desde el Chaco se lo defendió y planteó como prioridad: "Lo mantuvimos con recursos propios porque no queremos que nadie se quede sin trabajo", explicó. Aseguró que no va a permitir que las cooperativas dejen de existir porque son parte de la vida activa de la provincia. "Fue un salto de contención y hoy significa desarrollo y crecimiento", aseguró. Por lo tanto pidió paciencia para poder resolver todos los inconvenientes de las obras y poder asignar los recursos necesarios.

Vivienda y trabajo

El intendente Jorge Capitanich destacó la importancia de la iniciativa y remarcó que la construcción de una vivienda implica el acceso a dos derechos centrales; viviendas dignas y trabajo. "El trabajo promueve la dignidad de la persona y es uno de los ejes centrales del gobierno", añadió. Asimismo, destacó la calidad constructiva de las unidades habitacionales y valoró el trabajo de los cooperativistas.

"Fueron capaces de trabajar con orgullo, convicción y ganas de superarse día a día; son trabajadores calificados que ahora tienen un oficio", destacó. Por otro lado, señaló que el barrio cuenta no sólo con las nuevas casas, sino también con las obras de desagües pluviales, energía eléctrica, agua potable y calles. Por último, ratificó el compromiso del Ejecutivo municipal para garantizar la prestación de servicios públicos en la barriada.