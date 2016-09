Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142535

Tony Yesterday: “Cuando compongo una canción profunda es cuando más feliz me siento”

Mientras mezcla su primer disco, que estará terminado para los últimos meses de este año, Tony Yesterday retorna esta noche a Resistencia para ofrecer un show que esta vez estará cargado de “canciones para arriba”, para que quienes asistan puedan disfrutar y divertirse con su música en Nanas Suena Bien, a partir de las 22.30.

Antes de la presentación, el artista que encarna este seudónimo, Pablo Ibáñez, nacido en Colombia pero criado en su niñez y adolescencia en Charata, llegó a NORTE para adelantar la propuesta que llevará al escenario del tradicional bar de avenida Paraguay 48, y también para repasar los instantes más destacados de una carrera que lleva más de una década.

“Al disco comenzamos a grabarlo en Charata, en 2014”, contó, y recordó que mucho tuvieron que ver en eso Germán Kalber y Diego, junto a Diego Putignano. “Después continué en Buenos Aires. Ahora lo están mezclando”, comentó.

NORTE: ¿Con qué propuesta se encontrará la gente hoy en Nanas?

Tony: Entre las canciones que tengo estuve viendo un repertorio un poco más para arriba, canciones más ligeras, con temáticas divertidas. Si bien todo tiene algo de humor, hay canciones más dramáticas. Esta vez me puse un poco más en el lugar del público y no tanto en lo que a mí me gusta cantar.

-¿Y qué te gusta cantar?

-Lo mido en relación a cuán feliz me hace componer una canción. Cuando termino de componer una canción profunda es cuando más feliz me siento, porque es ahí donde deposito todo lo que tengo dentro. Después también hay canciones que hago por diversión y que son también buenas. El show será como otros que hice acá en Resistencia, que no fueron muchos, aunque esta vez lo pensé y elaboré un poco más.

-¿Cómo y cuándo surge Tony Yesterday?

-Hubo una época en que me fui a vivir con unos amigos, en Buenos Aires. Eran músicos. Entre ellos había un psicólogo, poeta, escritor y medio astrólogo. En esa ebullición de creatividad se me ocurrió este nombre. Había leído un libro del tarot y me había salido el número 13. Sumando las letras de Tony Yesterday me daba 13 y encima Tony tiene que ver con el pasado, con los Antonio que hay en mi familia: mi abuelo, mi tío y mi primo, personas que admiro mucho. Me gusta porque es enigmático, ridículo y divertido. Tiene todo lo que me gusta. Y todo eso fue en el 2013. Todo encaja.

-Hablemos de tu carrera. ¿Por cuántas etapas pasó y en cuál está ahora?

-En 2001 empecé estudiando varias carreras que no me gustaban. En eso, decidí retomar las clases de trompeta que había estudiado desde chico en Charata. Pero me aburrí porque compartía con niños de 10 años. Al no ser fácil estudiar trompeta, averigüé que había un profesor de bajo muy bueno y empecé como un hobby.

-¿Y cuándo surge la primera banda de la que formaste parte?

-Fue Iviqué. Era una banda de chamamé. Después de eso toqué con Lila Ibarra, una cantante de bossa-nova, y lo más importante fue cuando me invitan a tocar en un sexteto de jazz junto a Javier Lozano, pianista de Luis Salinas y Fito Páez. Él me alentó para que fuera a Buenos Aires a estudiar. En eso de estar pensando qué hacer, conocí a Seba Ibarra y armamos Ojo Imán junto con Lautaro Burgos. Nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Teníamos una salita y empezamos a ensayar, grabamos un disco en la tele. Pero llegamos justo uno o dos años después de la tragedia de Cromañón. Estaba muerta toda la parte de cultura. Al tiempo se desarmó la banda y grabamos con Lozano un disco de jazz, que se llama “Tres” y que se editó en España. Después empezamos a tocar con una banda de hip hop, Papa’s Negra, en honor al apodo que tengo en Charata. Tocamos en Sala 88, y el disco que se grabó ahí se difundió mucho en el under, volviéndose una banda de culto. Ahí empecé a componer y a cantar, que era lo que realmente sabía hacer. Después llega Mahatma Dandy’s, que me enseña esto de la canción pensada en la gente y no tanto en mí. Entonces comencé a componer cumbias, polkas, instrumentales. En ese tiempo comencé a trabajar en el ferrocarril San Martín, como mecánico, y ahí tirado debajo de los trenes compuse muchas canciones. Fue muy difícil toda esa etapa. Estaba muy enfocado en esa banda, hasta el 2011 cuando nació Recoveko, que es mi banda y que hace un rock más inglés y experimental. Ahí surge Tony Yesterday, como solista, que tiene más una inspiración latina.

-¿Y a todo esto, qué te inspira?

-Me inspira desenmascarar cosas. Mis canciones quieren siempre profetizar algo. Tiran verdades que al final se terminan cumpliendo. Y hablan de relaciones fugaces, de mujeres, de cómo me veo yo. En este momento me gusta hacer canciones pensadas desde el sentimiento de una mujer.

Dónde escuchar su música

-Si la gente quiere escuchar tus canciones, ¿dónde puede encontrarlas?

-No hay mucho. Si quieren escuchar las canciones de Recoveko pueden ingresar a la plataforma Bandcamp. Y en Youtube hay cuatro videos que pueden encontrar poniendo en el buscador Tony Yesterday. Son “Canción de amor”, “Váyanse todos”, “Mi tía” y “Un cristal”.