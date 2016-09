Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142531

Inicio » Información » Locales

El Insssep reafirma que el sistema jubilatorio provincial no corre riesgos

Mariel Gersel y Alfredo Zamora, presidenta y vocal oficial del Instituto respectivamente, ratificaron que la auditoría de la Anses, cuyo informe final aún se espera, facilitará la reprogramación de la asistencia al déficit actual de 100 millones de pesos mensuales.

Eliana Coronel

Mariel Gersel desmintió rumores de transferencia del Insssep y recordó que existen garantías constitucionales. Además, aseguró que el ex Pediátrico se convertirá en un centro oncológico. Mariel Gersel desmintió rumores de transferencia del Insssep y recordó que existen garantías constitucionales. Además, aseguró que el ex Pediátrico se convertirá en un centro oncológico.

Para la presidenta del Insssep, Mariel Gersel, la caja del organismo no estaba en la agenda ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional. “Los rumores de una transferencia surgen de sectores específicos, se genera ruido y confusión”, consideró.

De esta forma reafirmó que el sistema jubilatorio provincial no corre riesgo. “Podemos decir contundentemente: no está en riesgo la caja previsional”, mencionó.

“Tenemos resguardos constitucionales”, agregó la funcionaria., e insistió en que “si querían confundir a la ciudadanía, lo han logrado”.

“No hay nada, absolutamente nada. No hay voz, ni escrito, ni nada que hable de armonización, transferencia u otra cosa. Sólo la mala intención de quienes motivaron esto. La movilización del miércoles pasado (de la Multisectorial) no tiene sustento”, afirmó.

Destacó que “la única situación fuera de lo normal en los últimos días fue la presencia y llegada de auditores, lo que fue una gestión del gobernador Domingo Peppo y que nosotros esperábamos que llegue. Eso va a permitir que los fondos de Nación vuelvan a la provincia y a Insssep específicamente”.

Además aclaró que “la auditoria terminó”. “Las conclusiones las estamos esperando, va a llegar a Hacienda y el Ejecutivo”, señaló.

“No sólo la transferencia de la caja jubilatoria está protegida, sino también el sistema de jubilación. La enmienda establece que se van a tomar los 120 mejores sueldos para la liquidación de los aportantes. El 82% móvil de esa jubilación está protegido por la constitución”, finalizó.

Detalles de situación y gestión

Gersel, junto al vocal Alfredo Zamora, detalló para NORTE la situación del organismo y detalles de la gestión conjunta de ambos. Destacó que se trabaja junto a otras 12 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación para que el gobierno central ayude a financiar el déficit de las mismas.

Pero además resaltó que la obra social es superavitaria, gracias a más de 250.000 afiliados, el 25% de la población de la provincia.

Aun así, la caja de jubilaciones genera un déficit de 100 millones por mes. Insssep tiene 86.000 activos titulares, 27.800 afiliados pasivos. Tiene afiliados indirectos de sector activo que alcanzan los 120.000 y otros 16.000 indirectos del sector pasivo.

Finalmente, hay afiliados voluntarios de activos que suman 4.300 y otros 2.300 afiliados voluntarios de pasivos.

Esto genera gastos de la institución que por mes alcanzan los 27 millones de pesos. Pero además se pagan 250 millones por mes a prestadores y seguros.

Cobro de plus

Ambas autoridades también hicieron referencia a los 29 años de vigencia del plus médico. Aseguraron que no existen atrasos en los pagos por prestaciones.

“Los convenios establecen plazos. Un mes de prestación tiene el plazo de facturación hasta el día 10 del mes siguiente, y luego de ahí hay 60 días más para efectivizar el pago. Eso firmaron los médicos en los convenios, aceptaron eso. No justifica el cobro de plus”, explicó Zamora. “

El plus médico convive con el afiliado, pese a que hay plazos por convenio que se respetan. Siempre se dice que el plus es por atrasos en el pago, pero no es verdad. Ellos (por los prestadores) aceptaron los plazos y se comprometieron a no cobrar plus. No hay que pagar nada extra, ni a médicos generales ni a especialistas. Los médicos que no están de acuerdo no deben firmar convenio o deben dejar de trabajar con Insssep”, disparó Gersel.

Van a categorizar a prestadores

La presidenta del Insssep además adelantó que van a “categorizar” a prestadores para incentivar mejores servicios. “Hoy por hoy se paga lo mismo al médico que tiene un lugar adecuado para la atención del afiliado que al que no lo tiene. Esto va a cambiar. El que invierta cobrará más”, señaló.

Cirugía bariátrica al nomenclador

También adelantó que ya existen dos prestadores, uno de Resistencia y otro de Corrientes, que comenzarán a realizar por Insssep cirugía bariátrica. “Es un servicio que aumenta en su demanda y que hasta el momento se hacía por excepción. Ahora ya tenemos prestadores en el nomenclador y un protocolo de actuación con plazos previstos”, apuntó Gersel.

Edificio del Pediátrico

“Todo el patrimonio de Insssep es de sus afiliados. En el corto tiempo queremos tener un centro oncológico de alta complejidad en el edificio donde funcionaba el Hospital Pediátrico”, contó. Desmintió de esta forma que el mismo pueda ser cedido o regalado. “El proyecto del centro oncológico ya lo presentamos al gobernador y al Ministerio de Infraestructura”, contó. “No lo vamos a dar, ni donar, ni ceder”, afirmó.

Delegación en Buenos Aires

Finalmente, Gersel destacó que otro de sus objetivos de gestión es recuperar la delegación de Buenos Aires de Insssep.

Se trata de un edificio ubicado en Sarmiento 3556, en Capital Federal. “Estamos buscando financiamiento”, reconoció.

“Antes había sector de habitaciones, con unos 10 lugares. Hoy está inutilizable. Está destruido. Estuvimos trabajando con referentes de Buenos Aires para poder mejorar eso”, concluyó.