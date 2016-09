Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142522

Aún no se confirmó a quien pertenece el cuerpo calcinado que se encontró

Falleció el imputado por la desaparición de Navarrete luego de ser detenido en Añatuya

El fallecido conductor del vehículo de Carolina Navarrete, apresado en Añatuya, Pedro Dere, de 39 años de edad, con domicilio en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, es hasta ahora el único imputado de la causa por la desaparición de esa mujer, dijo ayer el procurador general, Jorge Canteros.

Mariano Bianucci

Dere iba a ser revisado por el médico policial de Añatuya cuando padeció “un cuadro de hipertensión, accidente cerebro vascular (ACV), un paro cardio respiratorio y falleció después, cuando lo estaban revisando en un centro sanitario”, dijo el procurador general.

Pedro Dere cuando fue atrapado en la vecina provincia. Ayer murió por una falla cardíaca, según las pericias.

Ante esa situación, el fiscal charatense fue ayer hasta Añatuya junto al médico de esa circunscripción del Poder Judicial “para que se certifique esta muerte de la persona que estaba en calidad de único imputado y en esta causa, salvo que tome otro rumbo”.

Además señaló que los fiscales Hugo Obregón (Castelli) y Elio Mari (Charata) tenían informaciones sobre Dere en relación a “presuntas deudas” que tenía por la compra de ganado vacuno y “sospechas” sobre algunos vehículos que había vendido por problemas de documentación pero que “causas penales en trámite no tenía”.

El caso

Los fiscales investigan desde hace 20 días el caso de Navarrete, quien salió de Juan José Castelli rumbo, presumiblemente, a General San Martín para vender una camioneta Fiat Strada.

Su hija, Patricia Corvalán, denunció la desaparición que aún perdura mientras apareció un cuerpo quemado de una mujer – en una zona rural entre Corzuela y Hermoso Campo – que aún no fue identificada y el vehículo fue hallado en Añatuya, Santiago del Estero, con ese conductor que falleció tras un paro cardio respiratorio.

El vehículo de Navarrete era conducido por un hombre con antecedentes policiales que anoche, cuando el hombre era revisado por médicos policías, se descompensó tras sufrir un paro cardíaco. Aunque fue derivado con urgencia a un centro de salud, el detenido falleció a los pocos minutos”, dijo ayer el procurador general Jorge Canteros al programa “RazaChaco” de FM Universidad.

“Navarrete anduvo por varios lugares: estuvo en Tres Isletas, aparentemente estuvo en Presidencia Roque Sáenz Peña, luego el vehículo desaparece y con posterioridad se encuentra el cuerpo calcinado de una mujer en la zona antes señalada. Hay dos causas debido a la desaparición de Navarrete, una a partir de la denuncia de su hija en Castelli y otra que se inicia en Charata tras el cuerpo calcinado”, añadió.

El procurador desmintió la versión según la que ese cuerpo calcinado ya fue identificado y constató que no es así, que “el informe de ADN no está y que más allá de los indicios: los anillos, la inicial del sombrero, de algunas cosas también que podemos presumir que fueron plantados en el lugar y hasta ahora no tenemos la certeza de que fuera el cuerpo de Navarrete hasta que tengamos ese informe”.