Hernán Piquín presenta su show esta noche en la Casa del Médico

Hoy, a las 22, en el Auditorio de la Casa del Médico y mañana en el Teatro de Sáenz Peña llegará una obra que mezcla una música que une generaciones, una historia de amor como son Los Beatles y un bailarín excelente como lo es Hernán Piquín.

Nuri Bendersky

Las entradas están a la venta en Óptica Richard -Santa María de Oro 178- , y en la boletería del Teatro Español en Roque Sáenz Peña.

También se pueden adquirir por el sistema Ticketway.com.ar. Let it be es la obra donde Hernán Piquín junto a su cuerpo de baile, deleitan al público con música de The Beatles y un espectáculo mágico que logrará hacerte vibrar en su frenética lucha por el amor.

Coreografías, escenografía, música y vestuario sugieren que el teatro puede aún resguardar y demostrar su romance con el arte.

Un anciano camina entre tumbas en un cementerio, acompaña sus manos un bastón y un ramos de rosas, así comienza este show con una historia de amor, un romance imposible entre dos amantes una dramática historia que se transforma en el escenario en una experiencia sensorial única donde se fusionan imagen, música y danza.

A través de 29 canciones del cuarteto británico el artista recrea con la belleza y la estética de su danza el romance tan intenso y su dramático desenlace.

Son 12 bailarines en escena, la coreografía es de Georgina Tirotta, los arreglos musicales de Gerardo Gardelín, y la voz de Matías Mayer.

Por su parte Piquín accedió a una entrevista exclusiva con NORTE y comenta como fue fusionar la danza con una banda sonora tan particular y dice que: “Es genial poder usar la música y las canciones de Los Beatles para poder contar esta historia de amor que es Let it be. Y poder atrapar el interés del espectador que sigue las escenas de este ballet para entender de qué se trata”

Sobre lo que encontrará la gente que vaya a ver el espectáculo respondió “una hermosa historia de amor, donde hay encuentro desencuentro momentos felices y no tan felices un espectáculo lleno amor pasión y sobretodo mucha emoción es como un Romeo y Julieta en época bitleliana”

De la actualidad de la danza clásica explico “veo que hay muchísimos buenos bailarines y bailarinas pero que quizás no pueden desarrollarse en el país y tienen que emprender viaje a otras compañías para poder desarrollarse y lograr la meta que cada uno tiene y eso es triste, a mí me paso pero volví y trate de hacer lo mismo en mi país”.

“Es una gran alegría para mí poder bailar por todo el país y llevar los espectáculos al interior donde el público que no tiene la posibilidad de viajar a Buenos Aires lo puede disfrutar”, asegura el bailarín sobre cómo es la relación con el Chaco y agrega: “el recibimiento es muy lindo muy cariñoso y lo agradezco tanto” finaliza Hernán Piquín.