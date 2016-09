Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142482

“Por Constitución, el sistema previsional no se puede transferir, armonizar, ni privatizar”, aclaró Sánchez

“El sistema previsional chaqueño no se puede transferir ni armonizarlo con Nación, ni tampoco privatizarlo. Es imposible por cualquier rincón, porque viola la Constitución Provincial, está absolutamente vedado por la enmienda de la Constitución del año 2009”, aseguró el diputado Ricardo Sánchez en diálogo con radio Universidad.

Eliana Coronel

Ayer se realizó en la explanada del Insssep una protesta de docentes, judiciales y UPCP por la posible “armonización” de Insssep al sistema previsional nacional, lo que sería perjudicial para los empleados estatales, según reclamaban.

El legislador expresó su versión de la realización del paro, protesta y marcha de los gremios.

“Es insólito que chicos hayan quedado sin clases por una cuestión y un paro sin sentido. No hay posibilidad jurídica ni voluntad política de hacer algo así. Los 32 diputados decimos que no hay posibilidad de que ocurra ni la transferencia, ni la armonización ni la privatización. Si se le pregunta al gobernador Domingo Peppo le va a decir lo mismo. Si le preguntan al ex gobernador Jorge Capitanich, lo mismo, él instruyó a los diputados para que voten la reforma en 2009”, agregó Sánchez.

El legislador expresó: “No entiendo esta movilización. Pretenden confundir a un sector muy vulnerable de la sociedad que son los jubilados”.

Consultado sobre el trasfondo de esta cuestión, recalcó que responde a una “una ley impulsada por el presidente Mauricio Macri donde habilita la posibilidad a Anses de conversar con provincias que no han transferido su caja previsional a la Nación la posibilidad de hacerlo. Nosotros tenemos un déficit del año pasado de la caja previsional chaqueña de $1.034 millones y sin ayuda de Nación se hace cuesta arriba. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayudaba hasta 2014, luego no tuvimos más ayuda. Pero si (ahora) hay ayuda de Nación, bienvenido sea, así sea un $1 millón, todo sirve. Y esto no significa que la caja pase a la Nación o se viole un derecho consagrado”.

“El paro de ayer es cosas de locos, juegan a la confusión de los jubilados y estando en la Constitución, es inentendible”, sostuvo.

“No hay jubilaciones de privilegio”

Por otro lado, Sánchez recalcó que “no hay jubilaciones de privilegio” en Insssep, tras una denuncia de Atech donde reclamaban que había jubilaciones de hasta $150 mil. “Todo el mundo se quiere jubilar por Insssep porque es una jubilación más sustanciosa que la de Nación. Es lógico y humano que uno quiera una jubilación donde va a cobrar más”, señaló y agregó: “No tengo registro (sobre sueldos de $150 mil), creería que no hay. Recordemos también que la caja policial se lleva el 50% del déficit que tenemos, con el tiempo tenemos que llegar a cuatro trabajadores activos por uno jubilado, hoy estamos en dos y pico por jubilado”.