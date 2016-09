Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142476

“Fijamos prioridades de alternativas que surgen para el Ejercicio 2017”

El gobernador precisa objetivos en obras viales con el aporte del financiamiento nacional.

Eliana Coronel

En la reunión que Domingo Peppo mantuvo ayer con su gabinete de gobierno planteó los objetivos inmediatos de la elaboración del presupuesto del ejercicio 2017 y las metas por tener en cuenta con la información macro que suministró el gobierno nacional en la reunión en la que estuvo el ministro de Economía Cristian Ocampo.

Al respecto señaló que la distribución de recursos se hará “con mucho cuidado” porque el crecimiento de la economía que se plantea “no es tanto” a la vez que “se seguirá con el proceso de transparencia”.

Anticipó que se presentará “el tablero de monitoreo de control y crecimiento de cada una de las áreas en el camino hacia la información pública en el proceso de modernización del Estado”.

Peppo se reunió el lunes con el jefe de la unidad ejecutora del Plan Belgrano, José Cano, y el director de la Anses, Emilio Basavilbaso, a quienes planteó las obras para el desarrollo de la provincia que pueden financiar y dijo que se mostraron interesados “en nuestras propuestas de construcción de obras de conexión vial al Impenetrable, la ruta 13 y la ruta a la isla del Cerrito”.

“Las tres obras estarían bajo el mismo sistema, que es con un aporte de la provincia del 30 por ciento del total del presupuesto que demandará cada una de ellas. Será un esfuerzo muy grande que tiene que hacer la provincia y entendemos que son inversiones muy productivas”, acotó.

En el caso de la ruta 13 es para unir a Villa Ángela con María Sara sobre la ruta 11 y ahí la vinculación hacia el sur: Santa Fe, Rosario y Buenos Aires o Córdoba y Mendoza; Resistencia, Formosa hacia el norte; y Corrientes y Misiones hacia el este, además de la vinculación con el puerto de Barranqueras y el futuro puente ferrovial con Corrientes.

“Y en el caso de la isla del Cerrito y el Impenetrable todo lo que sea conectividad vial es imprescindible para el turismo y la producción. Se necesitan estas rutas. Estos son objetivos fundamentales de nuestra gestión”, acotó.

El problema previsional: La Anses completó la última auditoría

El gobierno del Chaco recordó que por la ley ómnibus que aprobó el Congreso Nacional “se reconoce al Chaco parte del déficit previsional” y se aclaró que son “13 las provincias que están en la misma situación y para eso se requiere que la Anses venga validar nuestro déficit y lo acaba de hacer con auditoría”.

Peppo dijo que “en función a las diferencias que tenemos con la Nación respecto del sistema jubilatorio, ellos tienen a una edad y nosotros a otra, la situación de la caja policial, y de ahí va a surgir una diferencia de un número entre el 60 al 70 por ciento de este déficit que será pagado por el gobierno de la Nación”.

Dejó en claro que eso será “sin ningún tipo de injerencia, de pedido, de compromiso, y de traspaso ni hablar, ni tampoco sobre futuras políticas previsionales” y apuntó que “hay tras el planteo gremial alguna intencionalidad que no se explica de ningún modo, por no hay fundamento, porque no hay nada y los empleados activos y jubilados deben estar tranquilos”.

No se pagan sueldos con el endeudamiento

En el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal se les pidió a las provincias que los fondos provenientes de las deudas que tomen se destinen a obras y no para pagar gastos corrientes. “Los recursos se asignarán a obras y a municipios. Y en lo que es gastos corrientes pretendemos priorizar producción, empleo, atención social, salud y seguridad”, acotó el gobernador.

Sobre el blanqueo de capitales y la adhesión de las provincias afirmó: “no he recibido un planteo puntual, pero sí en forma general se habló del tema. Es algo que estamos estudiando. Debemos evaluar el impacto que tendría en nuestra economía y la posibilidad de generar un tributo o no, o una equiparación con otros recursos nacionales”.

Esto último entendiendo que “quien blanquee o nunca pagó nada haga un aporte, algo específico y determinado con destino al empleo, al desarrollo industrial, temas así, muy concretos”.