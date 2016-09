Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142436

“Las pautas nacionales reflejan que en 2017 el déficit fiscal se mantendrá en el 4,3%”, dice Ocampo

La Nación pidió al Chaco la adhesión al blanqueo de capitales y encuadró el presupuesto ya proyectado. El gobernador Domingo Peppo se reunió con legisladores y pares de otras provincias por el mismo tema.

Eliana Coronel

Cristian Ocampo, el ministro de Hacienda del Chaco, confirmó que el gobierno nacional enviará mañana un proyecto de presupuesto 2017 donde prevé un déficit fiscal de 4,3%. Esto es un punto más de lo que se esperaba y habría sido justificado con la reparación a jubilados y por los fallos judiciales por tema tarifas.

“Participamos en el Concejo Federal Responsabilidad Fiscal, donde los ministros Alfonso Part Gay (de Hacienda) y Rogelio Frigerio (del Interior) nos brindaron las pautas macrofiscales para el próximo ejercicio, un expediente que el jueves (mañana) viaja al Congreso”, precisó Ocampo.

Resaltó que el mismo preverá un 3,5 de crecimiento del PBI, pero que la “meta” de déficit fiscal “no podrá ser cumplida”. “Será de 4,3 puntos”, afirmó.

También confirmó que tendrá un “techo inflacionario” de entre 12 y 17 puntos. Pero que además ya proyecta una caída de la inflación en 2018, a un rango entre 5 y 12 puntos. El dólar previsto para 2017, llegaría a 17,92 en diciembre de ese año. “Sería un aumento gradual en todo el año que viene”, aseguró el ministro chaqueño.

Ocampo explicó que él y su equipo de trabajo va a “disponer de la información con la presentación del expediente en el Congreso y allí se definirá la confección del presupuesto provincial”. “Estamos esperando los ingresos federales específicos para ajustar el presupuesto local”, agregó.

También aseguró que los ministros nacionales solicitaron a las provincias “apurar la ley de blanqueo” en cada uno de los distritos.

Créditos de Ansés

Ocampo confirmó que Luis Maria Blaquier, titular del Fondo de Garantías y Sustentabilidad de Anses, recibirá al gobernador Domingo Peppo. “Forma parte de gestiones que venimos realizando hace un tiempo. Ya hemos presentado la información fiscal de la provincia”, mencionó.

Según explicó, esto ha devenido en una convocatoria al gobernador, “para hablar de financiamiento como fondo de inversiones, uno de los más importantes ya que administra el fondo de jubilaciones de gran parte de los argentinos.

“Juntos van a analizar líneas de financiamiento que la provincia podría recibir. Y que se sumarían al préstamo del 6% ya fue concedido e ingresado a la provincia luego del acuerdo de la provincia de Córdoba”, recordó.

Con Peña

En el mismo sentido, Ocampo confirmó detalles de la reunión entre Peppo y Marcos Peña de ayer. “La idea es remarcar proyectos de infraestructura que sean contemplado en el presupuesto nacional. En otras palabras, un repaso de la carpeta de proyectos ya presentados en la ventanillas del gobierno nacional como el Plan Belgrano y ahora la Jefatura de Gabinete”, señaló.

“Se están elaborando las planillas ejecutivas de obras y queremos refrescar lo que ya pedimos”, agregó. Por otro lado, también está confirmado un viaje del gobernador a Río de Janeiro el 27 de septiembre. Allí se reunirá con autoridades del Banco de Desarrollo (Bandes) por la continuidad de los trabajos del Segundo acueducto del interior.

“Nunca se habló de transferencias de la caja jubilatoria a la Nación”

El ministro Cristian Ocampo resaltó que el Chaco concluyó el proceso de auditorías de la Anses y aseguró que la caja previsional no se transfiere. “Nunca se habló de la transferencia, no hay voluntad y hay una ley que no lo permite”, dijo.

Los resultados de esa auditoría determinarán, según explicó, el apoyo que el Chaco recibirá de Nación por el déficit del fondo.

Créditos con destinos específicos

En el mismo sentido, Ocampo también desmintió otra información: que el Chaco utilice créditos internacionales para pagar sueldos. “Hemos tomado crédito para el pago del pasivo judicial por el megajuicio, porque de otra forma no se lo habría podido enfrentar y puesto en riesgo las finanzas de la provincia”, aseguró.

“También endeudamos para responder con el 30% de contraprestación que pide Nación para las obras públicas. Queremos reactivar viviendas y la infraestructura local. Por ello estamos estudiando la nueva curva de inversión para reactivarlas”, continuó.