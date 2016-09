Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142433

Preocupa el aumento de la tasa de cesáreas

La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el aumento de las cesáreas, sobre todo en los países de ingresos altos y medios, y recordó una vez más que esas intervenciones quirúrgicas solo se deben practicar cuando sean necesarias por motivos médicos.

Eliana Coronel

Los expertos de la OMS reconocen que si bien en muchos casos estas cirugías permiten salvar vidas, con frecuencia se las practica sin que existan indicaciones clínicas claras que justifiquen su necesidad. En ese sentido, advierten que el abuso de estas prácticas coloca tanto a las madres como a los recién nacidos en un serio riesgo de sufrir problemas de salud a corto y a largo plazo. Se considera que la tasa “ideal” de cesáreas se encuentra entre el 10% y el 15%; mientras que algunos estudios sostienen que el número de muertes maternas y neonatales disminuye cuando dicha tasa se acerca al 10%, pero la OMS advierte que por el momento no existen investigaciones serias que confirmen que las tasas de mortalidad mejoren cuando se supera ese porcentaje.

En Argentina, en tanto, un reciente estudio realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que tomó como muestra a mujeres que se atendieron en hospitales públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense reveló que 37 por ciento de ellas dieron a luz a través de una operación de cesárea, pero sólo el 7 por ciento declaró que prefería esta alternativa al parto normal. El investigador y obstetra, Fernando Althabe, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria dijo que con este estudio, que fue publicado en la revista científica BMC Pregnancy and Childbirth, se demuestra que es errónea la creencia que sostiene que las elevadas tasas de cesáreas se deben a que son las mujeres las que prefieren esa modalidad. Los investigadores observaron, además, que los resultados permitieron conocer también los motivos por los cuales el 7 por ciento de las embarazadas no quiere tener un parto vaginal, que son el miedo al dolor y la seguridad que creen que les brindaría no parir normalmente. En ese sentido, el obstetra Althabe recordó que existen mecanismos para controlar el dolor de la madre que está por dar a luz, y por otra parte, explicó que la cesárea también puede resultar dolorosa para la madre en el post-parto y además tiene como desventaja que la recuperación es mucho más lenta.

Según explicaron los autores de la investigación cuando se indagó sobre aspectos relacionados con la sexualidad de las madres, se descubrió que para las mujeres este era el factor al que consideraban más importante a la hora de decidirse por una u otra modalidad de parto. La obstetra Agustina Mazzoni, encargada de dirigir el trabajo, indicó que los factores que más valoraron las embarazadas, en orden de importancia, fueron la calidad de su vida sexual futura, tener una rápida recuperación post-parto, sentir el menor dolor posible, evitar los cortes en el canal de parto (las episiotomías) y poder programar la fecha del parto. Los investigadores hicieron notar que existe una creencia popular que indica que las mujeres operadas, pasados los primeros tres meses del nacimiento, preservan su vida sexual como antes de embarazarse y advierten que tal afirmación, en rigor, no tiene una demostración científica.

En el marco de la campaña para evitar el abuso en estas prácticas quirúrgicas, la OMS explica que la cesárea puede ser necesaria cuando el parto vaginal suponga un riesgo para la madre o el niño, como por ejemplo en casos de parto prolongado, sufrimiento fetal o presentación anómala. No obstante, la organización internacional advierte que también puede ser causa de complicaciones importantes, discapacidad y muerte, sobre todo en centros asistenciales que carecen de instalaciones para realizar intervenciones quirúrgicas en condiciones seguras y tratar posibles complicaciones.

Las tasas elevadas de cesáreas innecesarias generan en los sistemas de salud un aumento injustificado de costos, restando así recursos que deben ser destinados a otros servicios importantes para la salud de la población.