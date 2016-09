Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142431

Inicio » Información » Policiales

“Marcharemos todas las veces que sea”, dijo el padre

Familiares y amigos del joven asesinado en la bailanta pidieron justicia en una marcha

SAENZ PEÑA (Agencia) - Se realizó en la mañana de ayer la primera marcha del silencio pidiendo justicia por Rodrigo Sánchez, el joven que fue asesinado de varias puñaladas en el local bailable “La nueva Tropy”.

Mariano Bianucci

Poco más de un centenar de amigos y parientes acompañaron a los padres del joven asesinado, quienes se dieron cita en las puertas del local bailable, avenida Sarmiento (1) entre San Martin (12) y Moreno (14), para luego trasladarse hasta el Juzgado del Menor de Edad y La Familia, donde fueron recibidos por el juez del lugar. Posteriormente, se dirigieron hasta la delegación de la Unidad de Protección Integral (UPI), donde plantearon a las autoridades del lugar la situación judicial del joven homicida, quien goza de plena libertad, cuestiono Víctor Peloso padre de Rodrigo Sánchez.

La marcha del silencio en pedido de justicia por la muerte de Rodrigo Sánchez, asesinado en el interior del local bailable La Nueva Tropy. La marcha del silencio en pedido de justicia por la muerte de Rodrigo Sánchez, asesinado en el interior del local bailable La Nueva Tropy.

Los padres de Rodrigo, una vez finalizado el encuentro con funcionarios, tantos del Juzgado del Menor, como la UPI, dijeron que marcharan pidiendo justicia tanta veces sea necesario, y que esperan que la justicia de la repartición que sea, se haga cargo de la investigación de la muerte de su hijo, porque hasta el momento nadie quiere hacer nada, critico Peloso.

En todo momento los padres del menor asesinado, cada vez que tuvieron que mediar palabra con las autoridades, estuvieron acompañados por el representante de Los Derechos Humanos, Mario Piccoli, quien manifestó que se presencia se debe a una tema netamente de asesoramiento a la familia. Pero no solo para estos casos, cada vez que victimas de otra índole se los requiera estará presente, manifestó Piccoli. Además supo en conocimiento de la comunidad un numero de celular para comunicarse con este organismo, 3644-551169.

Otra vez, UPI y la Justicia

En el marco del encuentro que mantuvo la titular de la Unidad de Protección Integral (UPI) con los padres de Rodrigo Sánchez, Nancy Madzarevich apuntó contra los responsables de permitir que un menor de edad estuviera en el local bailable, y sobre todo portando un arma blanca. Además resaltó que la delegación – a la que ella pertenece- es un organismo administrativo y no tiene la facultad de ordenar la libertad o no de un menor demorado. Esta dependencia del Ministerio de Desarrollo Social es un órgano administrativo, y la liberación o no del menor es competencia judicial” confirmo.

Los padres del menor asesinado fueron recibidos por la UPI, quienes aclararon que no tienen la autoridad para liberar ni mandar preso a nadie. Los padres del menor asesinado fueron recibidos por la UPI, quienes aclararon que no tienen la autoridad para liberar ni mandar preso a nadie.

La responsable de la UPI Sáenz Peña comentó a NORTE que se le brindará acompañamiento a la familia de la víctima. “Personal de la delegación irá el tiempo que sea necesario para que el grupo familiar de Rodrigo Sánchez pueda superar esta pérdida” indicó.

“Es inimputable”

Respecto de la responsabilidad que le confiere en este tipo de hechos, Madzarevich aclaró que “existe una mal información” sobre este tema e invitó a la comunidad a la Unidad para aclarar estas dudas.

Dijo asimismo que la Unidad trabaja las 24 horas del día, y dejó un número telefónico para aquellas personas que necesiten asistencia (0362 154 303 678). “Muchos desconocen el funcionamiento y con la Ley que se trabaja en estos casos, que es la Ley 7162. No tenemos la facultad de darle la libertad a nadie, somos un órgano administrativo.

En esta sintonía, aclaró la funcionaria, que “en casos así si la mamá del menor se presenta en la dependencia policial, acredita el vínculo, y la policía debe restituir al menor a su familia. Sabemos que hay una ley, es menor, es inimputable, y el menor de este caso tiene 15 años” mencionó.

Por otra parte, apuntó contra los responsables de permitir que un menor de edad estuviera en el local bailable, y sobre todo portando un arma blanca. “Habría que ver que el adolescente que está imputado haya entrado al local bailable con un arma. Sabemos todos que el hecho ocurrió dentro de las instalaciones” finalizó la titular de la UPI.