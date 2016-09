Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142430

Aseguraron que es imposible una transferencia del Insssep

Diputados, dirigentes sindicales, sociales y políticos participaron ayer en debate que se realizó en Casa de las Culturas por la situación del Insssep, el sistema previsional y el funcionamiento de la Ley Anti Plus.

Eliana Coronel

El tema podría ser tratado durante la sesión de la Legislatura que se realizará hoy, más concretamente podría aprobarse una resolución para ratificar el compromiso de defender el Insssep. Participaron la jornada los diputados oficialistas Ricardo Sánchez, Celeste Segovia, Héctor Vega, Enrique Paredes, Roberto Bracone, Raúl Acosta Viviana Damilano. En tanto, Mariel Gersel y Alfredo Zamora estuvieron presentes en por el Directorio del Insssep que concurrió en su totalidad; junto Zulema Verón de Coria, por la entidad gremial de la obra social; junto a representantes de las vocalías del organismo.

Anticipándose a una jornada de protesta y al debate en el recinto, legisladores, dirigentes sindicales y afiliados rechazaron toda sospecha sobre una posible transferencia del Insssep.

Entre las conclusiones de la charla, de la que participaron activamente tanto los legisladores como los representantes de la obra social estatal y algunos referentes sindicales presentes, como Walter Bernard, de la Unión de Trabajadores Judiciales; se destacan la ratificación de la falta de voluntad política tanto en el Gobierno como en la Legislatura para modificar lo que manda la Constitución Provincial respecto del carácter intransferible del sistema previsional estatal, y la continuidad de la lucha contra el ilegal cobro del “Plus Ético” a los afiliados del Insssep.

Durante su exposición en la jornada de debate, Sánchez inició explicando que “esta convocatoria tiene sentimientos encontrados desde lo personal, porque pienso si era necesaria o no esta invitación a debatir lo que está garantizado en nuestra Constitución Provincial; pero la respuesta me la dan los hechos y lo puntual es que esta semana habrá un paro de actividades en la supuesta defensa de nuestro Insssep”.

“Entonces, creo que viene bien, y por allí lamento algunas ausencias de dirigentes gremiales con los que codo a codo impulsamos aquella reforma constitucional del Artículo 75 que garantiza nuestro sistema previsional”, apuntó.

El legislador recordó que “nuestro Sistema Previsional es solidario, es de reparto y es asistido porque sabemos que tiene un déficit que es cubierto mensual y anualmente por nuestro Estado Provincial, pero sabemos también que este sistema previsional está absolutamente garantizado por aquella enmienda constitucional que, más allá del apoyo político que tuvo de parte de Jorge Capitanich, surgió en función del reclamo de la dirigencia sindical”.

“Por eso, uno lamenta que se vengan a agitar fantasmas de una supuesta transferencia de la caja a la Nación o una armonización que están prohibidas y cualquiera de los trabajadores de Estado puede ir y presentarse a la Justicia para evitarlo, en caso de que exista una voluntad política que no hay, y por eso vale remarcar que esta Resolución fue aprobada por unanimidad”, añadió.

Y profundizó: “Ni el gobernador, Domingo Peppo, ni el Bloque Justicialista y me animo a decir que ningún legislador de ningún bloque político tiene la voluntad de impulsar una reforma a lo que dice la Constitución ni de transferir la caja a la Nación, armonizar o tercerizar”.

Sánchez criticó asimismo la convocatoria a un paro por esta cuestión. “Hoy hay una convocatoria a un paro en defensa del Insssep como si éste corriera peligro ante una transferencia o tercerización que es imposible porque no hay voluntad del Gobierno ni de la Legislatura”.

“Impulsados por esta dirigencia gremial logramos la reforma constitucional en 2009 y hoy no vamos a borrar con el codo lo que logramos con la lucha en la calle por nuestro sistema previsional”, sentenció.

Respecto del necesario debate por el déficit previsional, el legislador apuntó que “en 2015 hubo un déficit de 1034 millones de pesos, donde el superávit de obra social no cubre la totalidad por lo que estaría muy bueno que aquellas provincias que no han transferido las cajas puedan tener algunos aportes de la Nación como se ha tenido durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en base a gestiones de Jorge Capitanich”.

“Si esto se está conversando hoy, bienvenido sea por más que los recursos sean escasos; pero esto no puede torcer lo que dice nuestra Constitución Provincial, que a través de la ley que sancionamos en 2009, establece que el sistema previsional es intransferible”, dijo.

Concluyó: “No vengamos a agitar fantasmas, porque si bien sabemos del déficit previsional, lo que tenemos que hacer es trabajar día a día para resolver esta cuestión pero siempre en el marco de lo que no podemos tocar y esto queda claro en la enmienda constitucional que establece que el sistema previsional no se puede transferir bajo ninguna modalidad”. Sánchez indicó finalmente que “esta es la posición que queremos fijar desde el Bloque Justicialista y me atrevo a hablar en nombre de los 32 legisladores porque la resolución que avaló esta jornada fue aprobada por unanimidad: no hay voluntad política para avanzar, por ningún resquicio, en contra de lo que dicen la Constitución Provincial”.