Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142416

El Poder Judicial del Chaco implementará el registro digital de asistencia judicial

Se trata de un sistema de gestión interna que se encuentra terminado y en etapa de testeo, explicó el director de la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), Daniel Chapo; y surgió como resultado de un trabajo en conjunto realizado por la DTI y la Dirección General de Personal durante el último año y medio.

Eliana Coronel

El RDA permitirá agilizar la recolección y toma de datos, lo que resulta fundamental para la toma de decisiones basadas sobre hechos reales.

Mejorará la asignación de recursos humanos

Este sistema optimizará el funcionamiento de la DGP y posibilitará que se asignen recursos humanos escasos en otras tareas, dado que la vorágine que significa la carga de estos datos en dos horas, todos los días, va a hacer que amplíe sus servicios hacia un montón de áreas que actualmente no lo puede hacer.

El proceso “es muy simple: no nos separamos del papel, porque queda una hoja firmada, pero en la oficina. En el sistema, el funcionario designado indicará quién no asistió y solamente por una cuestión del día. Porque quien tenga licencia acordada o un tema de enfermedad que lo precede ya viene el sistema con ese registro previo”.

“Solo hay que efectuar un par de clicks en quienes no asistieron y, a la hora indicada, hacer el cierre del libro que directamente impacta en la base de datos del personal. Llenando el dato que antes se recababa con varias personas traspasando esa información”, explicó Chapo.

“Lo que pretendemos es mantener una tradición que es el libro de asistencias”; al tiempo que se combina con “la rapidez e inmediatez que la tecnología nos permite en la información”, destacó.

“Creo que existe una diferencia fundamental entre el Poder Judicial y cualquier otro organismo o poder del Estado. Nosotros no tenemos personas que no asistan al trabajo”, agregó. Razón por la que “los sistemas muy rígidos de control de asistencia, que tratan de detectar a quienes no concurren habitualmente a su trabajo, no resultan aplicables a esto porque no es eso lo que se está buscando”. “Esta rigidez termina siendo contraproducente para el 100% del personal judicial que sí concurre a su trabajo”, finalizó.