Cita a ciegas con Regina y Rita, las bibliotecarias de la Escuela Especial 4

Imaginen una biblioteca: el olor de los libros y el tiempo y el silencio ensordecedor de la calma, cosas todas extranjeras a este presente estridente e histérico.

Hecha la imagen, pongan al frente de esta biblioteca a mujer ciega que durante 21 años trabajó por la educación de niños ciegos y con disminución visual.

Ahora jubilen a esa mujer y pongan en su reemplazo a una jovencita que tiene un 5% de visión en su ojo derecho, no ve nada del izquierdo y es hipoacúsica, pero su sueño es ayudar a otros de su misma condición a estudiar solos y conquistar su independencia.

Esta es la historia de Regina y Rita, las bibliotecarias de la Escuela de Educación Especial 4, dos mujeres que no perdieron la luz en los ojos a pesar de la ceguera.

En el Poema de los dones, Jorge Luis Borges, otro bibliotecario, dice: “Nadie rebaje a lágrima o reproche /esta declaración de la maestría /de Dios, que con magnífica ironía /me dio a la vez los libros y la noche”.

La imagen es tremenda pero aun así no fue un freno para la voluntad de Regina, que quedó ciega a los 28 años por un glaucoma no atendido a tiempo.

Regina trabajó durante 21 años en la biblioteca de la Escuela 4 y otros tantos en la biblioteca de Puerto Tirol; sin ver, crió a sus dos hijos, Francisco y Luciana, y hoy ya está iniciando su jubilación porque sufrió una insuficiente cardíaca.

Regina

Esta mujer pequeña que sonríe y no perdió la frescura en la mirada es una historia de superación y ansia: ansia de ser y ayudar a ser a otros.

“De mi madre parece que fue bendecida: ella tenía glaucoma y murió antes de que pueda operarse del corazón”, dice Regina, que es la única de sus hermanos con la misma condición médica que su madre.

A los 28 años comenzó a quedar ciega e identificó que algo pasaba cuando se le movían las letras al corregir los trabajos de mecanografía de sus estudiantes privados de mecanografía.

Para ese tiempo Regina se había visto obligada a dejar la carrera de Medicina, primero por la persecución amorosa de un profesor, luego porque su padre enfermó de cáncer.

“Cuando mi padre murió había que comer o estudiar y tuve que elegir: comencé a trabajar en un laboratorio como técnica, por mi experiencia en Medicina”, comenta Regina.

Tras pasar por varios laboratorios privados, Regina comenzó a trabajar en el del Hospital Perrando, alternando trabajos y su retorno a la carrera de Medicina. El cansancio apresuró la aparición del glaucoma, que sólo había sido revisado cuando era niña y así comenzó a quedar ciega.

‘”Fue confuso y se dio lentamente. Primero vi siluetas, después comencé a ver como sombras. No podía saber quién era la persona que estaba delante hasta que me hable. Luego comencé a perder las sombras. A veces percibo algo, dependiendo del día. Lo que sí se siente es como que hay algo cerca”, cuenta.

Los médicos que la vieron en el Perrando no le dieron muchas esperanzas con su glaucoma y con su hermana fue a consultar a un doctor en Foz de Iguazú, donde le dijeron que tenía la posibilidad de operarse en Buenos Aires.

“En Buenos Aires me mandaron con el doctor Melli y me dijo que llegué muy tarde, pero podía hacerme una operación estética para salvar la mirada, que no iba a perder los ojos”, cuenta. La idea del médico era que no tenga esa película gris que cubre el iris de los ciegos.

“El doctor me dijo que te van a hablar, vos ubicás a la persona y es como si la estuvieras viendo, pero no la vas a ver”, recuerda.

A partir de allí, Regina llevó a sus hijos Francisco y Luciana para que los controlen. “A los cinco años lo operé de glaucoma a Francisco y hoy es radiólogo y está estudiando enfermería; a mi hija Luciana el glaucoma le estalló a los 13 años del lado derecho y a los 14 del lado izquierdo, y se operó en la clínica del doctor Vega Fernández, y ahora es estimuladora temprana”, dice orgullosa.

Y cuenta: “Todavía veía cuando Francisco tenía dos años y cuando nació Luciana ya perdí la visión. Digo que gracias a Dios tuve mis hijos porque si me hubiera quedado ciega y no los hubiera tenido no me hubiese animado a todo, especialmente a criarlos ciega, por suerte no fue difícil y gracias a Dios siempre tuve un ángel conmigo”, y sonríe.

Regina se emociona y recuerda el pacto que hizo con Jesús: “Le pedí que me deje tener los dos cargos para poder criar a mis hijos, educarlos y que vayan a la universidad y hoy se cumplió”, afirma satisfecha.

Regina estudió Bibliotecología en el Instituto Superior San Fernando Rey, estando ya sin ver. Su vida laboral la repartió entre la biblioteca de Puerto Tirol y la de la Escuela para Ciegos.

Rita

En mayo, Regina tuvo que dejar la escuela para operarse del corazón y eso posibilitó que Rita entrara a trabajar en la biblioteca de la Escuela 4.

La historia de estas mujeres parece la de una interminable pero feliz carrera, en donde una pasó la posta a la otra. Rita tiene baja visión y es hipoacúsica de nacimiento: vino a este mundo apurada a los siete meses de gestación, igual que Regina, y “mis padres me dijeron que se afectaron mis ojos y mi oído porque no me protegieron bien en la incubadora”, cuenta.

Desde los seis años que usa audífono en el oído derecho y del ojo de este lado todavía conserva un 5% de visión, pero del ojo izquierdo todo es sombras. Rita se ubica dando su perfil derecho a la persona con la que habla porque así la puede escuchar y ver mejor.

“De cerca alcanzo a ver algunas características de la persona como su color de ropa, de acuerdo también a la claridad que haya en el salón. Alcanzo a distinguir algunas cosas pero el rostro de la persona, por más que esté bien al lado mío, no puedo verlo: no distingo sus labios cuando habla o sus ojos, veo si el color del cabello. A la noche se me anula bastante la visión”, dice.

Sin embargo es difícil engañar a Rita: “Tanto de día como de noche, reconozco a la gente por su altura, por si es flaca o gorda”.

Aunque reconoce risueña que a veces confunde una persona con otra, “especialmente cuando ando por la calle, alguien me saluda ‘hola, Rita’ y me quedó dura mirándolo porque no sé si es tal o cual persona, por más que estuvieron hace cinco minutos conmigo”, algo que también le pasa a los videntes. Para la Escuela 4 es un orgullo que una ex alumna se sume al plantel de la institución.

Para Rita ser la bibliotecaria es cumplir su sueño: “Siempre quise estudiar algo y trabajar. No sabía a qué dedicarme por las dificultades de mi discapacidad. Por ejemplo, si trabajaba en una empresa, donde hay mucha gente, se iba a dificultar porque habría mucho ruido y no entendería nada. Después de muchas charlas y evaluaciones que me hicieron, me propusieron estudiar la carrera de bibliotecaria y ahí me di cuenta de que esa era mi vocación, porque en una biblioteca no hay tanto ruido y se respeta el silencio”.

Además de que el anhelo más profundo de Rita es que las personas con discapacidad visual pueden estudiar independientemente: “Muchas veces se desaniman porque piensan que no hay recursos, pero sí los hay y existen posibilidades. Mi corazón está en ayudar a las personas para que puedan estudiar solos”, dice con convicción.

La vida quita y da: comprender esta dinámica es quizás el secreto de la felicidad. A Regina le apagó la mirada a los 28 años, pero le abrió un camino distinto.

A Rita su condición la movió a poner la ayuda a los demás como el motor de su vida. Para estas dos mujeres la dimensión de la independencia y la voluntad es una lección a imitar por quienes tenemos todos los sentidos.

Hoy es el Día del Bibliotecario y en la biblioteca de la Escuela Especial 4 seguirá por mucho tiempo la presencia de Regina, guiando los pasos de Rita, para que los niños no tengan un mundo oscuro y limitado.

El único límite es uno mismo y hay que animarse: en la biblioteca de la Escuela 4 hay un universo de libros en Braille, historias y textos con letras gigantes para que lean, mapas con texturas y hasta quizás audiolibros para viajar con los dedos y el oído al país de la imaginación.

¿Cómo ayudar?

A muchas personas les genera confusión situaciones que son comunes para las personas ciegas o con baja visión. “Andamos por la calle con bastón y a veces nos detenemos a mirar la vidriera o el celular para saber la hora, y algunos logramos ver algunas cosas de ahí, por más que estamos con bastones. La gente pregunta cómo puede ser que tenemos bastones y nos quedamos a ver la vidriera”, dice, marcando el desconocimiento que tenemos del tema.

“Como sólo tengo un 5% de visión de un ojo, me siento segura con el bastón blanco que indica persona ciega, pero debería difundirse un poco más qué es el bastón verde para las personas con disminución visual”, explica.

Y agrega: “Cuando no veo algo, me pongo a escuchar a ver si puedo, si no me acerco a una persona y le pregunto. Muchas veces la gente nos ofrece su ayuda y hay otros que directamente nos agarran del brazo y nos ayudan a cruzar. Agradezco de corazón esa ayuda, pero el último caso de las personas que nos agarran y no nos preguntan, les pido que nos pregunten si queremos ayuda porque muchas veces estamos en la esquina o parados en algún lugar pensando o esperando a alguien, no necesariamente buscando ayuda”, aclara.

Para ayudar a una persona ciega lo ideal es preguntar qué necesita y ofrecerle el brazo, que ella sola podrá tomarlo y guiar, si es necesario. En otras ocasiones su mismo instinto las guía: “A veces voy caminando y siento que algo me ataja, como que me están encerrando y me digo que me equivoqué de camino. Vuelvo para atrás, pregunto y me dicen que me estoy yendo mal y es para el otro lado. Cuando vuelvo a retomar el camino correcto siento que está todo despejado”, cuenta Regina.

Rita recuerda que le costó mucho manejarse sola porque pensaba: “Los chicos ciegos al menos escuchan bien y por eso se guían y los chicos sordos pueden ver. Ambos tienen un sentido, yo tengo disminución de los dos y pensaba que nunca iba a poder lograr esa independencia”