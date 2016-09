Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142398

Inicio » Información » Nacionales

La Oficina Anticorrupción recomendó a Aranguren vender sus acciones de Shell

La Oficina Anticorrupción (OA) recomendó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que “se desprenda de su participación societaria” en la compañía Royal Dutch Shell Plc y sostuvo que el funcionario “deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con ese grupo empresario”.

Mariano Bianucci

BUENOS AIRES, 12 (NA) - El organismo que encabeza Laura Alonso emitió la recomendación en un dictamen en el que analizó la situación de Aranguren “en virtud de su previo rol como CEO de Shell y su carácter de accionista de Royal Dutch Shelll Ltd en el marco de las normas sobre conflictos de intereses”. “La OA resolvió recomendar al ministro que se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc o que adopte alguna medida patrimonial (tal como la constitución de un fideicomiso ciego de administración y disposición)”, se informó a través de un comunicado.

BUENOS AIRES, 12 - La Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso recomendó al ministro Aranguren deshacerse de sus acciones de Shell, aunque descartó que sea irregular que el funcionario haya firmado la adquisición de 7 cargamentos de gas oil por parte de Cammesa a la empresa de capitales holandeses. Télam BUENOS AIRES, 12 - La Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso recomendó al ministro Aranguren deshacerse de sus acciones de Shell, aunque descartó que sea irregular que el funcionario haya firmado la adquisición de 7 cargamentos de gas oil por parte de Cammesa a la empresa de capitales holandeses. Télam

La OA basó su recomendación el “deber de prudencia” previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública. El artículo sostiene: “El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

Además, la OA le hizo saber al ministro que “deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell (Royal Dutch Shell cualquiera de sus filiales) y con relación a la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario”.

“En caso que se presente una situación de este tipo, el ministro deberá comunicar su excusación al señor presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo”, señaló. El organismo aclaró que “si bien la Ley 25.188 no prohíbe la tenencia de acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario y sólo lo obliga a abstenerse de intervenir en las cuestiones relacionadas con dicha sociedad, las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas”.

El dictamen de la Oficina Anticorrupción se dio a conocer luego de un procedimiento que comenzó el 16 de marzo pasado, cuando Aranguren fue denunciado por infringir normas de conflicto de intereses. En cuanto a la necesidad de abstenerse de intervenir en cuestiones vinculadas con Shell, el organismo advirtió que incluye también “la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario”.

“En cambio, el ministro no tendría vedado adoptar medidas que incidan en general sobre la actividad desarrollada por todas las sociedades del sector”, subrayó. En ese contexto, la OA dictaminó que Aranguren no violó la normativa vigente en relación con “la adquisición de 7 cargamentos de gas oil por parte de Cammesa -a través de YPF S.A.- a la empresa Shell Western Supply & Trading Ltd. (Stusco)”