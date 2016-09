Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142362

Posición de Ni Una Menos a raíz de reciente acusación

El colectivo Ni Una Menos-Resistencia solicitó un espacio para fijar posiciones sobre una serie de aspectos de su actividad y responder a una reciente publicación de NORTE en que una joven acusaba a activistas de la organización de hostigarla por su forma de pensar.

A continuación se transcribe el documento:

“El colectivo Ni Una Menos-Resistencia se conformó en la provincia en 2015 con el objetivo de organizar la marcha del 3 de junio que se hizo oír a lo largo del país, y de redactar un petitorio que luego se entregó a los tres poderes. En la elaboración del petitorio confluyeron distintos partidos, movimientos, agrupaciones, activistas, que a lo largo de días de debate lograron aunar criterios para hacer visibles estos pedidos.

A partir de esa fecha, el colectivo siguió caminando junto a estas organizaciones, partidos, etcétera, no solo en la organización de eventos concernientes a fechas alusivas a la temática, sino que se elaboraron propuestas.

Cabe recalcar que las actividades no solo se enfocan en organización de marchas, intervenciones artísticas, sino que dentro del colectivo todos aquellos que participamos apostamos a la formación, crecimiento y fortalecimiento de cada uno de los espacios de lucha que representamos.

En vista de que más allá de que existen en la provincia y el país distintos frentes que militan a favor de la igualdad hace décadas, todavía existen falencias enormes en el sistema de Justicia que no nos dejan otra opción más que el ‘escrache’ como método de acción, ya que creemos que es fundamental que la sociedad en conjunto pueda reconocer no solo el rostro de un violento en libertad, sino también, toda la cadena de injusticias y re-victimización que afrontan las víctimas al momento de denunciar, declarar y ser examinadas cuando pasan por esta justicia patriarcal y muchas veces misógina, donde se ponen de manifiesto todas las falencias, la invisibilización, minimización del problema que hace este sistema que debiera garantizar justicia a las personas víctimas de violencia.

En el colectivo Ni Una Menos vemos la importancia de reflejar la necesidad que tenemos como sociedad de no invisibilizar la violencia contra las mujeres.

Con respecto a este tema queremos hacer unas aclaraciones:

1) Nunca el Colectivo Ni Una Menos - Resistencia se ha hecho “eco”, sumado o se ha difundido algún caso (datos de agresor, fotos de lesiones, etc), sin previa autorización de la víctima, sin verificación de denuncias y sin haber establecido un vínculo directo con la misma o su círculo familiar cercano. En muchos casos decidimos no realizar el escrache por no contar con todos los datos necesarios.

2) Si bien sabemos que actualmente solo existen o parecieran existir medidas que se consideran cautelares, o sea de protección a las víctimas, como ser “exclusión del hogar del agresor, o prohibición de acercamiento, entre otras, estas medidas como respuesta de un sistema judicial solo son tomadas para prevención de futuros hechos de violencia por parte del agresor hacia las víctimas. Pero en ellas no se contemplan las sanciones al agresor. Acá hay “alguien” que tiene un problema y mientras toda la sociedad solo está apuntando su mirada de juzgamiento a las víctimas, ese “alguien” sigue escondiendo que tiene un gran problema. Y en eso hay toda una sociedad apañándolo.

3) Para terminar con este flagelo no ayuda que el entorno (afectos, amigos, parientes) escondan la violencia. No ayuda que miremos para otro lado cuando sabemos y somos testigos cotidianos de la violencia. Es necesario que deje de asumirse este problema como una travesura, explosión, acto de amor “romántico”, apasionado, intenso, sino como lo que realmente es: un “problema social y cultural”, no personal, y que para empezar a resolverlo lo primero que hay que hacer es verlo como tal, no invisibilizarlo, apañarlo o justificarlo, porque eso genera impunidad. Y en la impunidad es donde este problema encuentra el caldo de cultivo para seguirse reproduciendo a escalas impensadas.

4) Cuando hablamos de impunidad no hablamos solo de que los agresores sigan libres y sin condenas, sino también de la libertad de la que gozan sobre todo cuando sus familias o ellos mismos tienen poder económico y político, para amenazar, hostigar, perseguir, agredir a integrantes de este colectivo, que lo único que hicimos fue visibilizar sus crímenes, exponer la responsabilidad de distintos estamentos del Estado en los mismos, proteger a las víctimas, e intentar cuanto menos que no existan futuras víctimas de estos mismos criminales.

5) Sería pertinente que quienes tienen responsabilidades y obligaciones se hagan eco de estos hechos. Se debería “elevar” si se considera que están en un nivel superior este malestar a quienes corresponden, que son los funcionarios y funcionarias encargadas de garantizar el acceso y la justicia como reparación de los derechos vulnerados a las víctimas de violencia. Los hechos que se relatan en esta nota no son más que el reflejo de los sentimientos de la impotencia y la frustración que sienten las personas víctimas de violencia y de su entorno por no haber encontrado una respuesta que considere justa a la violencia sufrida.

En este sentido y para culminar, el Colectivo Ni Una Menos - Resistencia seguirá trabajando para y por la erradicación de la violencia como lo hicimos hasta ahora, sin muchos recursos, pero con la convicción de no abandonar a las mujeres que fueron víctimas, y siempre con la intención de que el Estado esté presente no solo para asistir o contenerlas, sino para prevenir cualquier hecho de violencia”.

Las adhesiones:

Eliana Tapia, Delia Pérez, Ayelén Duarte, Alejandra Zacarías, Paula Souilhe, Lucas Segovia, Capítulo Chaco APP, Campaña contra la violencia Institucional, Frente de igualdad de genero-Corriente peronista “Descamisados”, Colectivo “Oveja negra”, Colectivo Nacional Fundación “Margarita Belén”, Frente de Mujeres Concertación FORJA, Asociación civil “Por nosotras mujeres”, Espacio de Genero-Diversidad Partido Frente Grande, Frente de Mujeres “Movimiento Evita”, Frente de Géneros “La Poderosa”, “De cara al futuro”- Organización civil Fundación “Mujeres creciendo”, Géneros del partido Frente para el Cambio, Marcha de lxs Putxs Chaco-Corrientes, Agrupación “Hasta la victoria siempre”, Frente de Mujeres “La Campora”.