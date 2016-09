Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142354

Inicio » Notas » Suplementos + Deportivo

Sarmiento se agrandó en Posadas y es líder

Sarmiento le ganó a Guaraní Antonio Franco por 2 a 1, por la segunda fecha de la Zona 6 del Federal A. Claudio Verino y Julio César Cáceres, de penal, marcaron los goles del decano, mientras que Cristian Barinaga, también desde los doce pasos, había empatado transitoriamente.

Eliana Coronel

Desde el inicio no hubo supremacía de uno sobre el otro. Guaraní Antonio Franco y Sarmiento se estudiaron en cada movimiento, pero la pelota detenida abrió el camino del equipo chaqueño. Brizuela ejecutó el tiro de esquina y quien ganó en el área misionera fue Claudio Verino, que con un gran gestó técnico marcó el 1 a 0.

Claudio Verino conecta el centro de Hugo Brizuela y abre el marcador para el decano. (Gentileza El Territorio).

El “franjeado” quedo perplejo y en lo futbolístico no se animó a hacer algo fuera de lo común y con pelotazos frontales incomodó a Berlo que no le encontró la vuelta a Barinaga. Cerca del cuarto de hora Luis Rivero se le escapó a Berlo dentro del área y el zaguero lo sujeto de la camiseta. Llobet no dudo y sancionó el penal.

El capitán de los misioneros, Cristian Barinaga lo cambio por gol y el partido estaba 1 a 1. En la zona media Sarmiento generaba juego y la movilidad de los laterales le permitía tener clara salidas. El conjunto local carecía de juego colectivo, no sacaba provecho del balón área y recurría a las individualidades. Cevasco se animó con un remate de media distancia y el golero Vera lo contuvo en dos tiempos. Piz y Cevasco coordinaron y tras un pase profundo Brizuela recibió una infracción dentro del área, penal para Sarmiento. El encargado de cambiarlo por gol fue Julio César Cáceres y con el 2 a 1 a favor del equipo chaqueño finalizó la primera parte.

Para el complemento creció notoriamente la figura de Claudio Verino que desde el fondo se encargaba de adelantar a Sarmiento en el terreno de juego. El equipo de Valdez en los primeros diez minutos generó tres oportunidades que pudieron ampliar el marcador. Cáceres primero rematando contra el arquero Vera, López rematando cruzado ante la salida del golero y Brizuela con un disparo que se desvió en un defensor. Barinaga quedo en soledad ante los centrales de “decano” y poco pudo hacer en ofensiva. Cevasco se hizo cargo del juego de Sarmiento siendo un claro distribuidor y aprovechando los cortes de Verino.

Piarrou y López siempre fueron alternativas y el juego ancho complicó a Guaraní que no podía hacerse del esférico. Miguel Zahzú probó con las variantes y los juveniles del “franjeado” pero no consiguieron desequilibrar. Tácticamente y futbolísticamente Sarmiento fue superior pero no conseguía liquidar en el área de enfrente. Fornillo y Arias ingresaron en la visita y rápidamente se adaptaron al ritmo de sus compañeros. Con la desesperación del rival el “decano” hizo circular su juego, retrocedía y al ganar espacios salía desprendido y de esa manera controló el ritmo. Desconexiones en el local facilitaron la tarea de los chaqueños que se aferraron a su primer triunfo en el torneo. Sarmiento ganó de visitante ante Guaraní y con los resultados que se dieron en la zona el “decano” quedó como único líder del grupo.

Marcos Daniel Acosta

Síntesis

GUARANÍ ANTONIO FRANCO (Posadas) (1): Facundo Vera; Jonathan Hereñú, Juan José Barreña, Armando González, Elián Kopp; Osvaldo Hobecker (37’ ST: Francisco Belingi), Darío Cardozo (17’ ST: Julio Ríos), Agustín Goñi, Rodrigo Bareiro; Luis Rivero (31’ ST: Lisandro Méndez) y Cristian Barinaga. DT: Miguel Zahzú.

SARMIENTO (2): Ignacio Carrera; Cristian Piarrou, Brian Berlo, Claudio Verino, Federico López; Alejandro Bogliotti, Claudio Cevasco, Ángel Piz (19’ ST: Rodolfo Arias); Hugo Brizuela (33’ ST: Cristian Fornillo), Julio César Cáceres (39’ ST: Maximiliano Gauto González) y Maximiliano López. DT: Raúl Valdez.

Goles: 2’ PT: Claudio Verino (S). 15’ PT: Cristian Barinaga, de penal (GAF). 41’ PT: Julio César Cáceres, de penal (S). Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba).

Asistentes: Ángel Ayala y Sergio Pérez (Corrientes).

Estadio: Clemente Argentino Fernández de Oliveira, de Guaraní Antonio Franco.