Por: Eduardo López Partidos políticos, no sectas Dos hechos que se dieron en los últimos días en el concejo municipal de Resistencia pusieron de manifiesto cómo conviven en medio nuestro la vieja y la nueva política y la necesaria renovación del fondo de esta actividad humana -la política- que en su esencia es la más noble de los quehaceres humanos y que se encuentra desvirtuada en grado sumo.

El martes pasado, por primera vez desde el recambio de gobierno de diciembre de 2015, el concejo de Resistencia no sesionó porque un bloque en pleno pegó el faltazo sin previo aviso. Es decir que los concejales, electos por el pueblo, no se presentaron a cumplir la tarea más importante de su gestión que consiste en participar de la única sesión semanal que tienen. Cabe apuntar que el concejo de Resistencia está compuesto por once ediles, seis del oficialista Frente para la Victoria y cinco de la Alianza Cambiemos. Ese día asistieron solo cuatro concejales, todos del Frente. Dos faltaron, uno con justificación y otro no. En la Alianza, de los cinco una tenía licencia por maternidad, los otros cuatro no tenían otros motivos. El presidente del bloque oficial insinuó que todo podía haber respondido a una señal dada por la exintendenta, por su polémica con su sucesor (¿?). En fin, nada más y nada menos que la vieja política, esa que se ocupa antes de las diferencias personales que del bien de la comunidad.

Ese mismo concejo, el viernes se hizo presente en el barrio 244 Viviendas para realizar la cuarta sesión del Concejo en los Barrios, con la participación de los vecinos, que además pudieron hablar durante las deliberaciones e intercambiar opiniones. Una primera manifestación de lo que debe ser el verdadero ejercicio de la función política, cuyo único sentido es el bien común y no el lucimiento personal de cada uno.

¿Partidos o sectas?

Es más que manifiesto que a medida que pasan los años los partidos políticos van perdiendo lo que son en esencia y se han convertido en especie de sectas cerradas que no admiten la utilización de ideas que mejoren sus programas de acción cuando provienen de sus adversarios, más bien enemigos.

Que los partidos políticos van perdiendo su esencia lo demuestra que los que llegan al poder, al menos en los últimos tiempos, son Alianzas o Frentes que agrupan a varios partidos porque, al parecer, sin apoyos de otros, nunca alcanzarían la aprobación popular. Esto, por un lado favorece a los partidos más antiguos, que se sienten apoyados, mientras que los más pequeños se parapetan detrás de siglas y nombres y consiguen de esa manera la figuración en las listas y cargos que de otra manera no lograrían si fueran solos a las elecciones. Y lógicamente esos cargos son para los creadores de esos “partiditos”. En la actualidad el gobierno nacional es fruto de una Alianza encabezada por un partido que tiene una década de existencia y que recibió el apoyo de la centenaria UCR, mientras que el adversario fue el Partido Justicialista con sus diversas versiones y apoyos.

Pero no se crea que esto sea patrimonio de los argentinos. Pasa en el mundo y sobre todo en la vieja Europa, donde los partidos políticos han perdido preponderancia y casi todos los gobiernos se construyen con trabajosas alianzas. España hace casi un año que no logra formar gobierno tras dos elecciones. En Francia, Italia e Inglaterra los cambios de gobierno son frecuentes y los partidos tradicionales tienen que hacer alquimia para formar gobierno.

Reforma de fondo

Este descrédito evidente hace pensar que si el ejercicio de la política a través de los partidos políticos no cambia, cada vez más recibirá el rechazo de la gente. La Reforma política de la que se viene hablando desde hace tiempo se impone y es urgente. Pero no una reforma sólo de las formas, sino de fondo, del convencimiento de quienes ejercen esa noble función.

Por eso el voto electrónico, la lista única, el acortamiento de los mandatos, las declaraciones juradas de bienes, el claro financiamiento de las campañas, el control de los actos electorales no son suficientes, ni alcanzan si no son acompañadas por una toma de conciencia de lo que representa ser representante del pueblo y dedicar tiempo completo por un determinado lapso a trabajar por el progreso de los pueblos. Algo que no se puede hacer cuando uno se perpetúa en el poder y termina ejerciéndolo como si todo lo que lo rodea le perteneciera, cuando no se aprovecha de lo que pertenece a todos en beneficio de unos pocos, casi siempre familiares y amigos. Además de los partidos políticos existen las universidades donde hay Facultades de Ciencias Políticas. Los expertos en ellas deben instalar verdaderos laboratorios para estudiar las formas de responder a las necesidades de la gente, que vive en otro contexto en el que nacieron los partidos políticos y las formas de gobierno que hoy existen. Si en la educación se busca una adaptación a las exigencias de las nuevas generaciones por parte de los docentes que deben enfrentarse a alumnos, hijos de la era digital, los políticos deben analizar las sociedades que tienen otras exigencias en un contexto laboral, industrial, tecnológico muy diferente al que tuvieron los partidos políticos tradicionales.

Habría que preguntarse y experimentar si el modo que se tiene para elegir a los gobernantes de los tres poderes no debiera modificarse. Si no debieran ensayarse nuevas formas y tiempos para ejercer el poder. Si todos están preparados para ejercer funciones políticas en los tres niveles: ejecutivo, legislativo y judicial. Las crisis que atraviesan esos niveles y que hoy están más que manifiestas, lo exigen. Debe producirse una necesaria reforma y no se puede esperar para empezar los cambios. Los enfrentamientos deben dejar paso a los acuerdos, porque los políticos que deben resolver los problemas tienen que tomar conciencia de esto. Una vez ya se sintió el clamor para que se vayan todos. Hoy la toma de conciencia de la civilidad es mayor, y si no se notan los cambios, puede recrudecer ese clamor.

Hay que poner a trabajar en las formas de una nueva política a los llamados “politicólogos”, a los especialistas de las universidades, a los estudiosos del tema, a los que ejercieron responsabilidades y sobre todo escuchar a los ciudadanos, sus ambiciones, sus necesidades y la forma de desterrar la vieja política que ha instalado en todos los ámbitos la corrupción mientras crecen la ignorancia, la pobreza, la desocupación, la falta de salud, la drogadicción, el delito, la inseguridad. Va la vida de la sociedad en ello.