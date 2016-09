Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142345

Inicio » Notas » Opinión + Editorial

Persistente desigualdad que afecta a la infancia

Un sondeo realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) para diagnosticar los problemas sociales que afectan a la infancia y la adolescencia en zonas urbanas de todo el país, reveló que a pesar de los esfuerzos volcados para lograr la inclusión de estos grupos vulnerables, un porcentaje significativo de niños y adolescentes todavía padece los efectos de la dolorosa desigualdad social.

Eliana Coronel

Según el estudio, titulado “Infancias con derechos postergados. Avances, retrocesos e inequidades a finales del Bicentenario (2010-2015)”, en los últimos seis años, las infancias y adolescencias en la Argentina urbana, en alrededor de un 80%, se incorporaron al sistema de seguridad social gracias a políticas públicas como la ampliación del sistema de la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, los responsables del sondeo observaron que, a juzgar por las recientes mediciones, esas transferencias monetarias, aunque necesarias, no fueron suficientes para garantizar un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños y las niñas, tal como lo establece en Convención sobre los Derechos del Niño.

El trabajo de los investigadores de la UCA indica que un 26,7% de la infancia urbana tiene sus necesidades básicas insatisfechas, mientras que un 56% se encuentra privado del ejercicio de derechos en al menos una de las dimensiones evaluadas, y el 19% en aspectos graves. El informe observa que aun cuando se registraron progresos en los últimos años, existen deudas pendientes en relación a derechos fundamentales como vivienda, saneamiento y alimentación. Por otra parte, si bien se logró una mayor inclusión educativa, queda pendiente asegurar que los adolescentes concluyan sus estudios secundarios y, a la vez, mejorar la calidad de las ofertas educativas, haciendo hincapié en el objetivo de promover la igualdad de oportunidades.

Esta investigación sobre las condiciones de vida de la infancia en la Argentina en los últimos seis años indica que la situación de inseguridad alimentaria afectaba en 2015 al 19,5 por ciento de la infancia y adolescencia urbana y al 7,7 por ciento en niveles graves. Según el sondeo, el 48 por ciento de los chicos de uno u otro sexo que viven en zonas urbanas tenían como única opción para la atención de su salud el sistema público; mientras que el 25,8 por ciento no consultó a un médico y un 46,7 por ciento no fue a un odontólogo en el último año. Por otra parte, se constató que casi la mitad (un 49,9 %) de los niños y adolescentes vive en zonas con problemas de contaminación ambiental, a consecuencia de la cercanía de fábricas o basurales, o bien por la proximidad a lugares de quema de basura. Se estima, además, que el 42 % reside en viviendas con problemas de saneamiento, es decir no accede a cloacas, o a la red de agua corriente, o no tiene inodoro con descarga de agua. En cuanto a la calidad de la vivienda, el estudio reveló que la misma resultaba deficitaria para el 18,9 % de la población de niños y niñas y adolescentes. En tanto, el 18,7 % de los chicos y chicas comparte la cama o el colchón para dormir, y esa incidencia sube al 30,5 % en los hogares de estratos más bajos. Es evidente que si bien hubo avances en los últimos años en materia de ampliación de derechos, las medidas adoptadas no fueron suficientes para remover los problemas estructurales que afectan a la infancia y la adolescencia. Las brechas de desigualdad social todavía persisten en la sociedad argentina, lo que confirma que las familias y la comunidad en general, y los gobiernos en particular, tienen pendiente la tarea de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y adolescentes. Se trata no solamente de una cuestión que interpela desde lo moral, sino que también genera responsabilidades legales ya que nuestro país incorporó a la Constitución Nacional la Convención sobre los Derechos del Niño y está vigente la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se debe tomar conciencia de las inequidades que siguen afectando a la infancia y de la necesidad de saldar esta deuda porque lo que está comprometido es, nada más ni nada menos, que el futuro mismo de la Nación.