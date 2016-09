Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142329

Chaco y Salta se unen para potenciar la actividad económica productiva

Desarrollo más allá de las fronteras

Un objetivo a largo plazo. Chaco quiere formar, con las demás provincias, tanto del NEA como del NOA, un bloque regional para defender y promocionar las economías de esas zonas. Juntas, las administraciones de cada distrito podrían internacionalizar productos regionales, generar inversión en infraestructura y servicios, capacitar capital humano y equilibrar cargas impositivas.

Laura Gómez

Así describe el ministro de Industria, Comercio y Servicios local, Gustavo Ferrer, el plan que desarrolla la gestión de Domingo Peppo.

Y también hay un objetivo concreto, a corto y mediano plazo. Que Chaco y Salta trabajen en desarrollar industrialmente la zona limítrofe entre ambas. Para ello Ferrer ya mantuvo reuniones con funcionarios de la vecina provincia.

“Estamos frente a una visión de largo plazo que comienza por trabajar en parte de las zonas que compartimos con otras provincias, Salta en este caso, que nos divide en el mapa pero no en los núcleos productivos similares que tenemos en dichas regiones de contacto”, agregó el titular de Industria.

Pero siempre con el norte puesto en objetivos mucho mayores. “Debemos vincular NEA y NOA, porque es vincular Atlántico y Pacifico. Es lo que nos va a permitir salir de la mirada eterna a Rosario y Buenos Aires, debemos crear una nueva alternativa”, profundizó.

Ferrer ubicó al Chaco en el “centro de un vasto territorio que va desde Rio do Grande do Sul en Brasil hasta Antofagasta en Chile, incluyendo grandes sectores de Paraguay y Bolivia”. “Pero hay que comenzar por el principio, vincularnos con el de al lado. No podemos ir lejos sin relacionarnos primero con nuestros vecinos”, consideró.

“Los gobiernos provinciales que estamos comprometidos en este desafío estamos convencidos de que contamos con los recursos naturales, pero necesitamos que el desarrollo también sea de nuestra gente y nuestras comunidades. Sin dudas, es importante producir materia prima con alta tecnología y buena logística, pero necesitamos también generar, a través de cadenas de valor, mayor empleo, inversión y oportunidades”, resumió.

Hacia la inserción nacional e internacional

-¿Cómo nace la idea de potenciar este sector de la provincia?

-Nace del concepto de nuestro gobernador de una visión regional e integradora que tiene como objetivo lograr economías regionales de mayor escala e integrar cadenas de valor dentro de la región NEA y NOA. Se busca, de esta manera, poder tener más oportunidades de inserción en mercados nacionales e internacionales. No podemos quedarnos solamente en la expresión de deseos o los estudios de especialistas, necesitamos avanzar en la integración real de comunidades, instituciones y empresas.

-Ganadería, cultivo de granos y algodón fueron destacadas como producciones que se pueden potenciar con valor agregado en ese sector. ¿Puede profundizar sobre algún proyecto específico a desarrollar?

-El objetivo es ambicioso y tiene etapas de corto, mediano y largo plazo. Vamos a iniciar acciones dentro de los núcleos productivos que compartimos, donde el límite geográfico no tiene que ser una división sino sólo una referencia. Vamos a tomar las localidades de Taco Pozo en Chaco y Quebrachal en Salta para nuestros primeros encuentros.

Nos vamos a reunir las áreas de Producción e Industria de ambas provincias, con intendentes e instituciones de esa región. Tenemos que destacar la potencialidad en producción de materias primas del Chaco y Salta, como también la posibilidad de generar acciones conjuntas entre ambos gobiernos para agregar valor a las cadenas que compartimos, donde en la cuestión ganadera, forestal, del carbón y cereales, podemos posicionarnos como un polo agroindustrial, frigorífico y sólo entre otras oportunidades.

- El límite con Salta es uno de los sectores más pobres y poco desarrollados del Chaco. ¿Qué representaría para un sector como ese la radicación de industrias y el mejoramiento de los procesos productivos?

- El objetivo es generar empleo genuino, desarrollo local y de esta manera avanzar un desarrollo más equilibrado de la provincia. Un proceso como este genera contención en las localidades para que la gente no emigre, mejore los salarios y el desarrollo indirecto de comercio, servicios, transporte y muchos otros aspectos.

- ¿Cuál será el rol de los intendentes?

- El rol de los intendentes de las localidades es muy importante, porque son parte fundamental de este proceso. Muchas veces una localidad está a pocos kilómetros de otra de distinta provincia y no profundizan la tarea de integración, pese a que comparten el mismo tipo de producción y las mismas características socio-económicas. Aunque también es cierto que hay casos que trabajan muy bien esta cuestión, no podemos generalizar.

- ¿Podríamos hablar de algún tipo de plazo para el inicio de este proceso de desarrollo conjunto?

-Ya hemos mantenido reuniones con funcionarios de Salta. Ahora la idea es avanzar en una primera etapa con los encuentros en localidades, donde los gobiernos provinciales proponemos una agenda que se va incrementar con lo que surja de esas reuniones, pero además donde participen los actores locales.

- Chaco tiene agendado encuentros con representantes de otras provincias también. Podría adelantar cómo se van a desarrollar.

-Nosotros estamos trabajando una agenda con Santiago del Estero, en cuyo caso hemos propuesto llevar a cabo el primer encuentro en el sudoeste chaqueño el día 23 de septiembre. También con Santa Fe, donde vamos a trabajar con las localidades que se sitúan sobre Ruta 11, con la idea de hacer un encuentro en Basail, y otro en alguna de las ciudades del lado santafesino. Recordemos lo que es ruta 95, donde nuestros gobernadores ya mantuvieron un encuentro en Tostado (Santa Fe) y Villa Ángela (Chaco).

Además con Formosa también estamos trabajando en generar una agenda. Es importante destacar la predisposición de todos los gobiernos provinciales vecinos ante la iniciativa de nuestro gobernador.