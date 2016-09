Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142321

15º aniversario del 11-S

Una marca de fuego en la historia de Nueva York

Los atentados del 11 septiembre, primeros en territorio estadounidense en dos siglos, quebraron la sensación de seguridad y lanzaron a occidente a una guerra que sigue librándose actualmente. Casi tres mil personas murieron en aquella jornada cuando dos de los cuatro aviones de línea secuestrados fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, símbolo del poder financiero y la confianza. Otras 75.000 viven con trastornos mentales y físicos, muchos de ellos trabajadores de emergencia que respiraron toxinas cancerígenas mientras intentaban salvar vidas.

Mariano Bianucci

NUEVA YORK, 10 (afp-na) - En los últimos años, Nueva York busca equilibrio entre el trágico recuerdo y lo que hace mejor: regenerarse, reconstruirse. El centro de Manhattan es de las partes más chics de Nueva York, con hoteles de lujo, boutiques y restaurantes elegantes. El lugar donde se erigía el World Trade Center fue reconstruido totalmente: alberga el Memorial y Museo de los atentados, la estación de tren más costosa del mundo, un centro de artística, y oficinas. La joya de la corona es la Freedom Tower (Torre de la Libertad), que con 1.776 pies (cifra que representa el año de la independencia, 541 m) es el edificio más alto de occidente.

Enseñanza histórica

En los 15 meses desde su inauguración, el museo del 11/9 recibió 7 millones de visitantes. Al paso de los años, enseña a los estudiantes nacidos después de 2001, que ya ven los atentados como historia pasada, cuenta su directora Alice Greenwald. Dice que luego de la tragedia, la ciudad se volvió más amigable y tolerante. Sin embargo, Nueva York tiene estrictos y sistemáticos controles de seguridad: se enseña a los neoyorquinos a informar de cualquier cosa que les parezca sospechosa. El Departamento de Policía, el más rico y mejor equipado, incorporó 1.300 nuevos agentes sólo para vigilancia anti-terrorista.

En guardia

Los funcionarios electos hablan de asegurarse de que jamás ocurran otros atentados, y dicen que habrían frustrado 20 planes terroristas. La polarizada carrera presidencial entre dos neoyorquinos Donald Trump y la exsenadora Hillary Clinton- no colabora en apaciguar los nervios. La guerra, que es el pan de cada día en muchos países del mundo, sólo ocurrió una vez en Nueva York. Por eso, la posibilidad de que los atentados queden sepultados por la historia preocupa: “Lo que realmente me atemoriza es que el 11/9 se convierta en una nota al pie de página”, dijo Scott Matty, que sufre de leucemia. Los médicos vincularon su enfermedad con el hecho de que regresó a trabajar al bajo Manhattan días después de los atentados, cuando aún el aire estaba saturado de polvo cancerígeno. “El 11/9 no terminó”, dijo Matty. “La gente se sigue enfermando hoy, sigue muriendo hoy por lo que ocurrió”.