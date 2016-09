Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142317

Inicio » Información » Locales

La empresa participó en taller del Cofes

Agua potabilizada por Sameep se enmarca en valores estándar, según encuentro nacional

Sameep participó por primera vez del evento realizado en Neuquén que se denominó Programa de Ensayos de Aptitud, con resultados positivos. El encuentro, que realiza anualmente el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (Cofes), reúne a entidades de todo el país para analizar diversos métodos de cada laboratorio. Este año participaron laboratorios de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Misiones, San Juan, Chaco y Neuquén.

Mariano Bianucci

Cofes constituye un foro permanente de análisis, discusión, estudio y evaluación de la problemática del saneamiento en el país, fomentando y apoyando la cooperación horizontal entre las empresas y organismos asociados.

El Departamento de Calidad y la División Laboratorio Central de Sameep participaron en el Programa de Ensayos de Campos con resultados satisfactorios en el análisis de pH, conductividad, turbiedad y cloro libre residual.

Para todos los parámetros se midieron tres muestras. En los casos de turbiedad, el cloro residual y la conductividad, los valores fueron aproximadamente al valor medio general del ensayo. En el caso del pH, los valores medidos fueron ligeramente menores al valor medio general del ensayo.

Sin embargo, en la medición de los cuatros parámetros, el valor Z (puntaje estándar) mostró resultados positivos en cuanto a su desempeño con el resto de los laboratorios.

Cristina Llugdar, jefa de Laboratorio de Sameep, valoró que la empresa cumpla con los parámetros estándar de Cofes. En este contexto declaró, “lo que hace Cofes es reunir laboratorios centrales de distintas empresas de saneamiento en todo el país y hacen pruebas para verificar cómo miden, en este caso eran parámetros de campos, es decir determinaciones in situ, en el lugar y no dentro de un laboratorio. Lo que se hace es comparar no sólo el valor que se detecta, sino cómo mide cada laboratorio, la técnica propia de cada laboratorio”.

“Estuvimos dentro del rango de lectura, cumplimos todos los requisitos”, finalizó Llugdar.