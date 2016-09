Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142310

Por: Hipólito Ruiz Los pasos inevitables para la Justicia saenzpeñense “Toda la justicia de Sáenz Peña está resentida, está afectada por esto, pero lo que no debemos dejar de considerar es que el remedio para la cura de estos males está dentro de la propia Justicia”, le dijo ayer a este periodista un magistrado de la Segunda Circunscripción Judicial -en una charla distendida- en relación con los casos que conmueven al mundo judicial local, pero que afectan también a la sociedad; es decir, a los ajusticiables.

Mariano Bianucci

Lo expresado por el fiscal adjunto Miguel Fonteina, que sostuvo en Sáenz Peña que la investigación debe llegar “hasta el hueso”, como lo declarado ante NORTE por el procurador Jorge Canteros que en La Rioja logró el apoyo del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina para la fiscal Luppi, muestran la relevancia que adquirió que se haya puesto la lupa en el accionar de la justicia y las sospechas del accionar de un juzgado civil y comercial junto a un estudio jurídico del medio.

Sin embargo, hasta el momento no se ha escuchado abiertamente la voz de los profesionales que son investigados, como también llama la atención el silencio del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, que no opinó sobre el particular.

Asimismo, conviene establecer que la justicia tiene sus tiempos pero también sus pasos, y no es que se puede porque si nomás destituir a un juez porque tiene fueros.

En tal sentido, hay pasos inevitables que deben cumplirse a rajatabla, porque como en la medicina cuando un cuerpo está enfermo requiere de medicamentos, así también hay elementos legales que se requieren para esclarecer esos hechos de dominio público y que determinaron denuncias, detenciones, allanamientos y puesta en libertad de algunos imputados.

Los pasos de la fiscal Luppi

La fiscal de Investigaciones, aplicando el artículo 15 del Código Procesal Penal ley 4538, ve que un juez pudo estar incurso en un delito penal luego de revisar las pruebas y debe efectuar una “requisitoria fiscal”, o sea, debe existir lo que se llama “suficiente verosimilitud” de que un juez cometió algún delito. Es un convencimiento cercano a la certeza pero que no es necesaria la certeza de que lo cometió, dicen las fuentes consultadas al respecto.

Entonces, de ser así, redacta una resolución en que fundamenta bien e indica las pruebas que posee; y eso lo remite a la Juez de Garantías de Sáenz Peña.

El segundo paso es que ese escrito de la doctora Luppi, lo recibe la jueza de Garantías y aplicando el mencionado artículo del CPPCh determina una información o investigación sumaria y, si hay motivos suficientes, a su criterio, de que “hay motivo para sospechar que el imputado, en este caso el juez, ha participado en la comisión de un hecho punible, es decir que figura en el código penal como delito, redacta una resolución solicitando el desafuero y lo manda al Consejo de la Magistratura para que este si lo considera encuadrable en un delito abra el proceso de juicio político que es donde lo destituyen (es la forma de sacarle o quitarle los fueros) para que el fiscal Luppi lo siga acusando y mandarlo a juicio oral por el delito que considere el juez pudo haber cometido.

Es decir, son pasos ineludibles que la Justicia debe dar, que más allá de las ansias de algunos abogados o de las opiniones de nosotros los periodistas que podríamos ser somos neófitos en la cuestión judicial.

El tercer paso

El tercer paso le compete al Consejo de la Magistratura, que recibe de la juez de Garantias esa resolución y procede de conformidad al artículo 12 inciso “b” de la ley 138 que le da facultades para enjuiciar o abrir un juicio político contra un Juez del Chaco.

Luego la Fiscal Luppi recibe del Consejo de la Magistratura la sentencia de destitución en su caso, y si la investigación que ella sigue haciendo (porque estuvo suspendido ese proceso respecto del juez, por tener fueros) es favorable, eleva recién allí a la Cámara del Crimen para que le hagan juicio oral al juez y recién en grado de certeza pueden condenar al juez por un delito. Antes no, por lo tanto, como dijimos la justicia tiene su propio remedio para curar el cuerpo judicial hoy sometido a sospechas y también, por qué no decirlo, a intereses de todo tipo.