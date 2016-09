Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142307

Por: Miguel Angel Fernández Bajo la presión de protestas, la provincia define claves de 2017 Volvió a ocurrir esta semana que el centro de Resistencia fue bloqueado por manifestaciones de movimientos sociales que hasta tuvieron un grupo para presionar al hotel-casino, no vacilaron en interrumpir la circulación por la ruta 11 que tiene rango internacional, acecharon Sáenz Peña donde el gobernador acudiría a una reunión con agricultores, también cortaron la ruta 16 a la altura de Quitilipi y hubo un borbollón en la zona de El Espinillo, en este caso por reclamos de comunidades aborígenes.

Mariano Bianucci

Este escenario refleja un torniquete politizado y agresivo sobre un gobierno que redondea en 1500 millones los fondos esperados este año y que no llegaron durante la gestión de Macri, con impacto en varios de los sectores demandantes como ese espinel de cooperativas de viviendas (algunas con obras iniciadas y otras en el aire) y ni hablar de los focos permanentes de agitación en los servicios sanitarios.

Hay una asociación de médicos del hospital Perrando que ya desafía la veracidad de las afirmaciones de la ministra Crespo, quien, atosigada, solo en el caso del “4 de Junio” de Sáenz Peña debió consumar el tercer cambio de director. En el plano docente, la propuesta final de la paritaria fue aceptada y las clases ganarían en una normalidad duradera, excepto la intransigencia de Sitech Federación, un sindicato adscripto a la consigna de “cuanto peor, mejor”.

La rebelión jubilatoria

Al parecer, Atech encabeza una movida para mañana, a las 10, en su hotel Sahara, para informar sobre un paro general de gremios estatales a ejecutarse el miércoles y con señales de irritación ante el anuncio del diputado oficialista Ricardo Sánchez de una jornada para considerar el problema previsional. Se llegó a tanto que algunos, hasta en el directorio del Insssep, dijeron que la caja de jubilaciones quedará en el Chaco, cuando ni Peppo ni nadie de su gobierno han recibido señal alguna de que la Nación hizo un ofrecimiento en tal sentido. ¿Se olvida, acaso, que cuando lo propuso Domingo Cavallo, durante la gestión del gobernador Tauguinas, la Legislatura rechazó esa alternativa?

¿Qué ocurre hoy? La Anses practica auditorías, en este caso sobre el ejercicio 2015, con las mismas normas de siempre. Hace rato que el Chaco no recibe una compensación nacional para su déficit jubilatorio y su elevado costo, entre 1400 y 1500 millones este año, entre aportes de la tesorería y lo que se puede extraer de la obra social superavitaria, encuentra una nueva alternativa en la ley nacional 27.260, aquella respaldada por los gobernadores, donde los artículos 27 y 28, en síntesis, determinan que la Nación debe asistir a provincias como el Chaco que no transfirieron su caja. El mejor ejemplo es el de Córdoba, donde el gobernador Schiaretti y el propio presidente Macri concluyeron en que en diez días firmarán el acuerdo correspondiente.

El Chaco debe resolver el mismo trámite y, además, cuando se enarbola la barrera de la enmienda constitucional que se logró durante la gestión de Capitanich para bloquear reformas, parece obvio que ésta ni ninguna provincia puede firmar nada que vaya contra su carta magna. Entonces, ¿qué debate propone el diputado Sánchez y qué fantasmas agitan el frente sindical, cuando el sector público goza de un régimen jubilatorio que no se compara con lo que se obtiene aportando en una actividad privada y ni siquiera con lo que hoy paga la Nación? ¿Nos mentía la periodista que dijo que vio a un comisario retirado cobrar su jubilación de 58.000 pesos?

Otra vez a Buenos Aires

En esta semana surgirán definiciones esenciales para el país y para el Chaco: las provincias recibirán pautas del presupuesto nacional 2017 que se conocerá a mitad de semana y el equipo de Peppo deberá resolver todo el proyecto, con matices complejos, que el día 30 debe ingresar en la Cámara de Diputados.

Y como es de suponer, todos los caminos conducen a Buenos Aires. Veamos: el gobernador está invitado a suscribir un acuerdo de federalismo cultural, mañana lunes, a pesar de que el Chaco ya tiene una legislación en materia de mecenazgo de la cual puede dar crédito la prestigiosa Fundación Urunday.

Pero el martes tendrá este doblete: por un lado, Macri lo invitó al Foro de Inversión y Negocios donde espera un marco de 1600 empresarios, justamente cuando las papas queman por las importaciones y el derrumbe de sectores industriales claves. Sin embargo, el jefe de gabinete Marcos Peña tiene agendada una reunión con el gobernador chaqueño que puede reforzar lo que se le anticipará lunes al ministro Ocampo (como ya veremos) y, sobre todo, encaminar la demorada negociación con el BNDS de Brasil, de cuyo financiamiento a la empresa OAS depende la provisión de los caños más importantes y arrancar con el tramo final del segundo acueducto del interior. El acuerdo con el Enhosa de comenzar el 1 de setiembre y concluir la mayor inversión hidráulica chaqueña, con el 30 por ciento pendiente, en 18 meses, no podrá cumplirse pero la reactivación es impostergable con el verano encima.

La cita de ministros

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al que adjudican la mejor gestión de un gabinete donde aparecen fisuras y contradicciones, presidirá mañana una conferencia de ministros de Economía de todo el país, donde el tema central serán el contexto macrofiscal y el proyecto de la Administración Nacional 2017, con las pautas que espera con ansiedad el chaqueño Cristian Ocampo. Entre otros puntos se iniciará, formalmente, el debate de un nuevo régimen de responsabilidad fiscal, cuya actual legislación expira sin que su compañera de ruta, la nueva ley de coparticipación federal, alumbrara como mandaron los constituyentes de la reforma de 1994. Se propone un Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el cumplimiento de parámetros en tal sentido que hacen a una buena administración.

Lo más importante

En cuanto a la gobernabilidad del Chaco, ya se vio a Peppo en una intervención directa para asistir a los pequeños y medianos productores con ausencia del ministro Tortarolo, cuya gestión como hombre del INTA se muestra prolija pero sin el empuje político que exige, por ejemplo, acometer el rescate del algodón como una economía regional muy poco visibilizada en el plano nacional y donde la anomia política intenta ignorar que se celebrará la Fiesta del Algodón cuando ese cultivo virtualmente ha desaparecido en el área de Sáenz Peña, tal como agoniza el sistema cooperativo.

El gobierno provincial trabaja con un equipo de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Hacienda para que, en el marco de la legislación de emergencia vigente, se acerque una propuesta de pago en el megajuicio ganado por los judiciales donde el compromiso global estaría hoy en los 1900 millones que, por supuesto, no se cancelarán en un santiamén.

Los fondos ingresados después de colocar deuda pública en el exterior atenderán ese frente y también las obras púbicas (habida cuenta de que la Nación exige una contrapartida provincial del 30% en cualquier licitación). El préstamo del Fondo de Garantías de la Anses llegará con ese carácter a los municipios y una reunión explicativa con los intendentes podría realizarse el martes.

Pero lo esencial es acelerar la llegada de los fondos nacionales comprometidos para terminar unas 2000 viviendas que resolverían la ocupación de unos 4000 trabajadores de la Uocra. En ese sentido, el gobierno considera que la paralización de viviendas fue el flanco más notorio del desempleo y, en general, se acreditan datos del aumento de los programas sociales pese a las protestas de nunca acabar.

Se concluye en que Buenos Aires debe proveer definiciones y fondos indispensables para que en este mes, donde con lapachos florecidos se renuevan fiestas y festivales, la estrategia fiscal se resuelva con prudencia y un control del gasto público que no será área sencilla en el próximo ejercicio, en un año electoral de renovación de legisladores, donde se le escucha repetir a Peppo que el camino iniciado por la renovación no pasa por la hoja de ruta macrista, sino por reivindicar el peso territorial del justicialismo pese a todas las especulaciones (de eso sabe Daniel Scioli, a quien apartaron del primer plano en el palco para fotos de los promotores del Grupo Esmeralda que venían de armar la movida en la Casa del Chaco).

Si de eso se trata y aunque falta mucho tiempo para los precipitados en generar fricciones, sigue quedando claro que entre Oscar D. Peppo y Jorge Capitanich pueden existir disidencias circunstanciales, pero ambos saben muy bien que si no traccionan juntos, con inteligencia y realismo, el peronismo no seguirá ganando en el Chaco, donde el crédito del macrismo en las urnas dependerá del voto radical y no de su modesta estructura actual en este pago.

El aporte de Ocampo al Congreso de Economía

La intervención del ministro de Hacienda y Finanzas en el congreso del Norte Grande, promovido por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, abogó por una acción coordinada en el nordeste en defensa de los ingresos, teniendo en cuenta que el Chaco recibe el 5%, Corrientes y Formosa el 4% y Misiones el 3%, pero la suma de todo el norte implica un 34% del total entre provincias y la ciudad de Buenos Aires.

Hubo un capítulo resumiendo las acciones fiscales desarrolladas por el gobierno de Peppo, en el que se detalla:

1) Reformulación de gastos vía decreto 910/16;

2) Coordinación ATP-AFIP para mejorar procesos de fiscalización y aumentar recursos de origen provincial;

3) Ampliación del programa de colocación de letras provinciales para cubrir deficiencias estacionales de caja;

4) Préstamo con el Fondo de Garantía Solidaria (Anses) por 1410 millones de pesos para aplicar a obras de infraestructura de la provincia y municipios;

5) Financiamiento externo: emisión de un bono en el mercado internacional por 250 millones de dólares. Reestructuración de pasivos. Financiamiento de obras de infraestructura provinciales-municipales. Apalancamiento de obras con financiamiento nacional.

6) Creación de la entidad de enlace provincial: unificación para presentación de proyectos de la provincia ante la Nación, organismos multilaterales y/o inversores privados. A la fecha se elevaron 151 proyectos por más de 33.000 millones de dólares.