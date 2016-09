Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142305

Glorias del fútbol chaqueño

"Pinocho" Silvestri, un arquitecto del gol

Dueño de un tiro potente y preciso, Omar "Pinocho" Silvestri fue un delantero que brilló en Central Norte en los años 60. Diseñaba goles de larga distancia que fueron su sello personal. Hacía vibrar a la parcialidad del "Ferroviario" y temblar al rival de turno. Pinocho sorprendía con goles inesperados desde lugares imposibles de la cancha.

Mariano Bianucci

Arquitecto de profesión, fue funcionario durante la gestión de Ángel Rozas, cuando ocupó una vocalía en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, cargo que ejerció por seis años.

Pinocho nació en Pampa del Indio en 1942. Con Irene tienen cuatro hijos y ocho nietos, cursó la enseñanza primaria y secundaria en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde, además comenzó a romper las primeras redes de los rivales del club Sportivo.

Luego se trasladó a Resistencia para cursar arquitectura en la UNNE y, alojado en cercanías del club Central Norte Argentino, recaló en el equipo donde hizo historia.

Nostálgico de un tiempo en que brillaba en el deporte más popular, no deja de hojear los recortes amarillentos que todavía custodia, testigos de su pasado protagónico en el fútbol chaqueño. Una carrera que terminó de forma abrupta, cuando enfrentó a los dirigentes para defender a un compañero, en un acto de solidaridad corriente en esos años.

Por momentos se queda callado releyendo su historia plasmada en los diarios de los 60 y, entre pucho y pucho, interrumpe conversaciones para hablar de este o aquel gol "antológico", alguna goleada que lo tuvo como figura, o los que le hizo a Boca y San Lorenzo en partidos amistosos, y a Sarmiento, el equipo que más sufrió sus zapatazos.

Ningún mentiroso

-¿Cómo prefiere ser llamado, Omar o Pinocho?

-Poné "Omar 'Pinocho' Silvestri" porque así me conocen.

-¿Por qué le dicen "Pinocho"?

-Desde chico me dicen así. Mi vieja me empezó a llamar Pinocho cariñosamente y se hizo costumbre. Hasta Ángel Rozas me dice "Pinocho", -expresa, notificando su confianza con el político-.

En medio de la conversación, observa un recorte que lo transporta en el tiempo y recuerda:

-Adrián Barrionuevo, el exarquero de Sarmiento me decía que este gol se lo hice de "c...". Era una pelota que se iba afuera de la cancha por el lateral, desde ahí peteé como último recurso y se metió en el otro ángulo. Es cierto, un "c..." así tenía", -confirma-, de donde le pegaba, la pelota entraba.

Una crónica del desaparecido diario "El Territorio", da cuenta del título logrado por Central Norte en 1963. Silvestri, abajo en el centro.

El fútbol

-¿Cómo comenzó su carrera en el fútbol?

-Debuté a los 16 años en Sportivo de Sáenz Peña y jugaba de ocho (volante por derecha) y después nunca más jugué en mi puesto. Cuando volvieron los titulares tuve que jugar de "wing izquierdo" (delantero) y, como manejaba bien la pierna izquierda, quedé en el puesto. Hice 20 goles ese año.

Vivía en Pampa del Indio y jugaba en Sáenz Peña, donde hice la escuela primaria y secundaria. Terminé en el Industrial como técnico mecánico.

A los 18 años me quisieron llevar a Córdoba, al club General Paz Junior pero "mi vieja" me dijo que no vaya. En esos tiempos, en el fútbol no se ganaba como ahora y tenía que estudiar para tener de qué vivir.

Después del secundario vine a estudiar arquitectura a Resistencia, en 1961 y me "engancharon" en Central Norte. Vivía en una pensión en el barrio (donde se ubicaba la vieja cancha del club, en avenida San Martín y Franklin. Hoy está el edificio de la Escuela de Comercio), donde estaban todos los centralistas.

Jugué un año a préstamo como wing izquierdo y derecho, hasta que me "rechiflé" y dije "basta", porque dependía del juego que te den los "insai" ("inside", del inglés: interno), voy a jugar de "centrofoward" (centrodelantero).

Entonces lo corrieron a un costado al "Negro" Juan Carlos Rodríguez, gran centrofoward que jugó en varios clubes del país, para darme ese lugar. Jugué un partido contra Estudiantes e hice tres goles. No me movieron más.

El club me pagaba la pensión y me pagaban premios por partido. Además siempre había algún hincha fanático que me ofrecía algo de plata por cada gol. Así podía salir a cenar con mi novia -ríe-, ¡no era un "seco"!.

-Después llegó la etapa en Vélez Sarsfield de Fontana.

En el 62 me fui a Vélez, que había ascendido ese año y arreglaron con Sportivo por un año a préstamo. Carlos Benítez, compañero en la facultad, me insistió para jugar en Vélez. Jugamos el torneo "Reparación", le ganamos a Don Orione como ocho a dos, hice dos goles y se "embalaron" conmigo. En Vélez jugué de "diez" (volante por izquierda).

Pero en el 63 me tocaba la "colimba" y un capitán del Ejército, que era hincha de Central Norte me dijo: "O jugás para Central Norte, o te mandamos a Curuzú Cuatiá". Así volví a Central Norte, esta vez a jugar de "nueve". Hacía goles de todos lados...

También jugué en la selección de la Liga Chaqueña de diez y a veces de "nueve" y otras de "siete". El medio estaba ocupado y necesitaban un "wing derecho". Entonces, para tener un lugar en el equipo, jugaba donde me pidieran.

En la selección de Sáenz Peña jugué de "once". Así que jugué en todos los puestos, menos en mi puesto que era "ocho". Pero era una posición muy retrasada y no hacía goles.

-Eran esquemas diferentes a los actuales.

-Dos, tres, cinco (2-3-5, un esquema con dos defensores, tres volantes y cinco delanteros). Brasil impuso el 4-2-4 en el Mundial 58 en Suecia. Después todos empezaron a variar con el 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1 y se fue "pudriendo" el fútbol porque se ven partidos con pocos goles o ninguno. Antes era más ofensivo.

Cómo será, que en el año 60 salimos campeones con Sportivo en Sáenz Peña, con 107 goles en el campeonato.

Nuevamente se pierde en los recuerdos que afloran de los recortes:

-Este es un gol que le hice a Sarmiento. Es el equipo al que más goles le hice. Pero jugué algunos amistosos para Sarmiento y le hice goles a Boca, a San Lorenzo... Jugábamos con Enrique Pyszczek de wing derecho, Chazarreta, yo, Nelson Martínez y Manolo Benítez. Perdimos 2 a 1 contra los 'Carasucias' (famosa formación de San Lorenzo), -recuerda-.

Una imagen de un diario de los 60: "Omar Silvestri, autor de dos de los tres goles de Central Norte ante Don Orione". En sus comienzos en Sáenz Peña, con la camiseta de Sportivo, donde debutó con sólo 16 años.

Observando otro recorte exclama:

-¡Mirá!: "Central Norte goleó a Estudiantes 7 a 3", dice acá. Ahí habré hecho un motón de goles, -ríe con satisfacción-.

Con Sportivo jugué contra varios grandes... Solían venir los equipos de Buenos Aires a jugar partidos amistosos, sobre todo para las fiestas patrias y Sportivo me llevaba como refuerzo. Cuando vino Boca jugué contra Ernesto Grillo, Silvio Marzolini, Antonio Roma, todos esos 'ñatos'".

"Ocho victorias seguidas de Central Norte", -continúa leyendo-. Las canchas se llenaban antes. Ahora, con la televisión la gente dejó de ir a los partidos locales, -lamenta.

Acá, -indica-, con la rodilla rota seguí jugando porque no había cambios en esa época. Recibí la pelota y la clavé desde 30 metros, -relata con orgullo-.

Me operaron los meniscos y pasé todo el 66 sin jugar. Y el 67 tampoco jugué porque mi problema era en los ligamentos, no los meniscos. Un desastre me hicieron, -acota-.

Entonces "me operé" de nuevo con el médico de Independiente, -cuenta-, me dijo que en un mes tenía que estar jugando. ¡Ni yeso me hizo, solo una venda!, -recuerda-. "¿Cómo?, ¿No me pone yeso?", le pregunté y respondió que el yeso es lo peor que se le puede hacer a un deportista porque se atrofia la musculatura.

"Vas a caminar con la pata dura mientras te duela. Cuando la puedas doblar estará sana. Avisame nomás que te saco los puntos y te vas. Pero en un mes tenés que estar jugando", me dijo. Volví de Buenos Aires y al mes estaba jugando. ¡Y en el primer partido hice un gol!.

-¿A qué edad dejó de jugar?

A los 26 años, por un problema con la Comisión Directiva: suspendieron a un compañero por faltar el respeto a un dirigente. Como capitán del equipo, pedí una sanción para el dirigente que le faltaba el respeto al jugador.

A mi me constaba que ese dirigente lo p... al Negro Rodríguez desde la tribuna. Hasta que el Negro lo mandó a la m... Era un flor de tipo el Negro.

Como suspendieron al Negro, pedí que levanten la suspensión o no jugaríamos. "Y si no, jueguen ustedes. Yo no juego más", les dije. "Y si Pinocho no juega, nosotros tampoco", dijeron los demás.

Quisieron presentar la tercera división pero se plegaron al resto: "Si los muchachos de primera no juegan, nosotros tampoco". Y Central Norte tuvo que retirar el equipo del campeonato porque se quedaron sin jugadores. No volví a jugar.

Seguí participando en torneos de la facultad, en el barrio... Y quería avanzar con los estudios que me llevaban mucho tiempo.

Pero el último partido fue en Puerto Madryn, por las Olimpíadas del Instituto de Vivienda. Tenía 56 años. Fui de suplente pero me hicieron entrar y les hice un gol, por el que me dieron una copa por el gol "más añoso". Y ganamos ese campeonato.

Goleador en todas partes

Repasando de memoria sus conquistas, Pinocho tiene los números bien presentes:

-17 goles hice en el 63 para Central Norte, cuando salimos campeones. Después, en el 66 cuando me lesioné iban cinco fechas y llevaba siete goles.

Para Vélez hice 15 goles. Esa temporada hacía goles de a dos, de a tres.

En la Liga también hice muchos goles. En un cuadrangular en General San Martín, nos tocó jugar por el tercer puesto con la selección de El Colorado.

Se ganaba mucha plata, porque los de El Colorado apostaron que nos iban a ganar. Juntamos unos mangos entre todos y les "encajamos" 7 a 2. Cinco goles hice en ese partido. ¡Las emboqué todas!.

Así es che... ¡lindo el fútbol! -exclama tras un corto silencio-.

Una nueva zambullida en los recuerdos:

-Mirá, -dice señalando el viejo recorte-, San Lorenzo de Almagro tenía a Irusta, Magliolo y Páez, Gramali, Santamaría y Trochi, Carotti, Areán, Doval, Tech y Cassá. Y Sarmiento tenía a Barrionuevo, Ramirez y Lutringer, Ramos, Panello y Oscar Pisycek -con Oscar jugamos de refuerzo ese día- Enrique Pyszczek, Chazarreta, Omar Silvestri, Nelson Martínez y Benítez. Perdimos 2 a 1 y el gol fue mío.

Cuando venían los equipos de afuera a Sáenz Peña, aunque ya vivía en Resistencia, me llamaban para reforzarlos -se repite-. Con Boca empatamos 2 a 2, a Atlanta le ganamos 4 a 0 y empatamos 2 a 2 en su cancha, cuando jugaba Luis Artime. También estaban Herrea, Glaría, Inuin, De Zanzo, Carlos Griguol, Bertinotti, Mario Griguol, Balasanián, Artime, Alberto González y Roque. Un cuadrazo tenía Atlanta, había salido cuarto en el campeonato y empatamos 2 a 2.

Le ganamos a la selección juvenil uruguaya 2 a 1. Hice el segundo, el del triunfo. También le hice uno al Gremio de Brasil, cuando le ganamos 2 a 1. Después perdimos 3 a 2 con Sportivo Luqueño de Paraguay.

-¿No dejó un solo arco invicto?

-No, hacía goles, la verdad... a todos les hice goles. Tenía una puntería para el arco. Por eso me da bronca cuando veo ahora que la tiran arriba, afuera, a los costados...

Yo "iba al frente" sin guardarme nada. Así también me rompieron la nariz de un cabezazo. Otra vez me rompieron la mandíbula. Porque hacía goles y me tenían que meter leña. Pero después tenían que agarrarse... "No lo toquen que se embravece", les decían a los defensores.

¡Ah!, le hice un gol a San Fernando desde 50 metros. Estaba el Ñato Fernández en el arco. Le pegué desde mitad de cancha y se la clavé en el ángulo. "Está loco este, cómo va a tirar al arco desde ahí", decían en la cancha.

-Con tantos goles lo habrán querido fichar clubes profesionales.

-Me quisieron llevar varios clubes: Olimpia (Paraguay), Talleres de Córdoba, Rosario Central. Atlanta me pidió cuando tenía 18 años para hacer la pretemporada en Necochea y el presidente de Central Norte creía que tenía a Maradona y pidió un montón de guita y no se dio.

Una vez vino a jugar Racing, y de paso querían verme. Jugué muy mal ese partido. Parecía a propósito.

De todas maneras, no me habría ido porque quería estudiar. "Hiciste bien en estudiar", me decía (José) Pepe Lestani, porque no se ganaba como ahora en el fútbol.

Cuando Juan Carlos Rodríguez se fue a Rosario Central, querían que vayamos los dos, pero me quedé porque tenía preparadas materias para rendir y no quería perder los turnos de exámenes.

Para el Nacional del 67 iba a ir como refuerzo de For Ever, pero me lesioné y chau. Más adelante un dirigente que me quiso llevar otra vez definitivamente. Pero don Guido Giorgini, un ingeniero italiano, que estaba construyendo las tribunas de la cancha de For Ever dijo: "Ustedes lo llevan a Silvestri y yo les paro el trabajo". Extorsionó a los dirigentes, porque el tano ese era hincha de Central Norte.

En silencio, perdido nuevamente en las lineas de un recorte, recuerda:

-Acá es cuando me "jodí" la rodilla y seguí jugando, y le emboqué ese gol a Villanueva desde 30 metros con la rodilla rota. Arístides Ginesta, que era el presidente de Don Orione, me mandó una carta para felicitarme por no dejar al equipo con uno menos.

Esta es la delantera de Vélez, yo soy el diez, -dice, pasando a otro recorte-. "Sarmiento y Vélez Sarsfield empataron 1 a 1, abrió el marcador Silvestri" -lee-. A Sarmiento le hice un montón de goles.

Una vez le ganamos 6 a 0 en un amistoso y me acuerdo siempre de ese partido porque le pegué de "rastrón", fuerte y la pelota picó en el borde del área, que estaba marcada con pala, no la pintaban como ahora, el arquero se agachó para agarrar la pelota y le pasó por arriba. "P... , contra nosotros los hacés todos", me dijo el arquero.

"Si nos habrás amargado la vida vos", me decían algunos colegas hinchas de Sarmiento.

-¿Fumaba cuando era jugador?

No, empecé a los 30 años. No tomaba nada, no fumaba y tenía unos pulmones "de la gran siete", porque era criado en el campo.

-¿Y cómo empezó a fumar a esa edad?

Por un "compinche", Alberto Cayré, que también es arquitecto y todavía solemos ir a desayunar juntos. Él fumaba y me decía: "probá un cilindro". Éramos compañeros de la facultad, vivimos seis años en Villa San Martín, donde alquilábamos unas piecitas.

Revolviendo entre los gastados papeles de su archivo personal, toma uno y lo expone:

-Esta nota me la mandó Omar Norniella (presidente de Central Norte), porque fui el impulsor del cambio de cancha (en 1999 cunado Central Norte mudó su estadio a la actual ubicación enla esquina de las avenidas Las Heras y Castelli).

Estaba en funciones (Instituto de Vivienda), tenía alguna "manija" y me preguntó Paulino Morante, que era ministro de Desarrollo Social e hincha de Central Norte: "Pinocho, ¿qué podemos hacer por Central Norte ahora que somos gobierno?"

"Vamos a cambiar la cancha", me dijo. "Los dirigentes no quieren saber nada, ¿con quien tengo que hablar?", me preguntó. "Conmigo", le dije. Y bueno, arreglamos ese "cambalache".

El entusiasmo de Pinocho al hablar de su paso por el fútbol, denota la nostalgia que lo provoca esa etapa de su vida. El entusiasmo de Pinocho al hablar de su paso por el fútbol, denota la nostalgia que lo provoca esa etapa de su vida.

Se pierde en sus recuerdos una vez más...

-¡Mirá este!: autor de los dos goles con que ganamos 3 a 2 -se enorgullece-.

Esa vez me rompieron la nariz -ríe-. ¡Qué cabezazo que me dieron!, me cambió el perfil porque se me hizo un agujero y salió el hueso. Y bueno... son cosas del fútbol -minimiza-.

Acá contra Banfield, cuando salimos 0 a 0, con Sportivo –dice señalando otro recorte-. Fuimos de refuerzo con Estanislao González, que era arquero de Vélez; "Fierrito" Fernández y (José) Bruno de For Ever, que eran de Quitilipi.

Al nombrar al excentral de For Ever, lo asalta el recuerdo de una anécdota:

-En Banfield había un "wing derecho", Aldú, ¡ligero!. Bruno lo marcaba y me pedía ayuda: "Dame una mano con este que no puedo" -ríe-. Ligero era el tipo, pegaba unos piques que lo dejaba atrás. "Ayudame con este que no puedo", decía Bruno.

Se sumerge en sus memorias en silencio, y exclama:

-¡Qué fanático que era uno por el fútbol!. Tenía un profesor de la facultad que no quería que juegue porque decía que es un deporte de "bestias" y que "¿cómo un estudiante de arquitectura va a jugar al fútbol?".

Hicimos un viaje de estudios a Misiones pero ese sábado agarré un colectivo y me vine a jugar porque teníamos partido contra Sarmiento. "¿Y Silvestri?", preguntó el profesor, "Se fue a jugar al fútbol", le dijeron (ríe), ¡qué viaje de estudios ni qué nada!

¡Qué pasión por el fútbol!, ¡Qué lo parió! -exclama como pensando en voz alta-.

¡Lindo, lindo, lindo, lindo! Mirá, "Omar Silvestri, piloteará la línea de ataque de la selección, constituye una nueva esperanza", -lee-. "Tengo que ordenar un poco esto", -dice mientras manipula sus recortes pero sin convicción.

-¿En qué se diferencia su forma de jugar con el fútbol actual?

-Los "centrofowrad" no se mueven ahora, -analiza-. Yo me iba a una punta, a la otra punta, al medio, al costado... Me decía el "Lovizón" Lutringer, cuando me marcaba: "Quedate quieto un rato" porque yo era ligero y le picaba por acá y le picaba por allá, "Quedate quieto un rato", me decía.

Yo era ligero y le pagaba bien, con puntería y con las dos piernas. ¡Qué m...! le salía por acá o le salía por allá y tiraba al arco. Por eso me da bronca estos que no patean al arco, desde afuera del área no te hace un gol nadie. Quieren entrar tocando y ahí no podés... Salvo el Barcelona que tiene un toque "de la gran siete".

"Nonín" López, Antonio María López, me decía: "Si yo tuviera tu patada, Pinocho, ¿sabés lo que hubiese hecho?". Pero era vago, Nonín. Cuando estaba en Gimnasia de La Plata, si se descuidaban, aparecía acá. Tenían que venir a buscarlo para llevarlo de vuelta.

"Si yo tuviera tu patada, Pinocho", porque la verdad es que jugaba bien, pero no sabía pegarle a la pelota y tenía un físico de la p... madre.

Tuve la suerte de jugar con esos tipos, los grandes de acá, como Teodoro Maidana, Nelson Martinez, Pepe Lestani, Panelo... Así es, el fútbol, che. ¡Qué lindo!

Con dificultad por el peso de sus problemas de salud, Omar Pinocho Silvestri se levanta de la silla del comedor y, con paso lento se acerca y aprieta la mano, en un saludo emocionado por el reconocimiento de haber sido una vez más protagonista. Su andar despacio permite imaginar cómo esas piernas cansadas, en otro tiempo lo hicieron ídolo, combinando fuerza y precisión.

"Y bueno..., así es la vida, che", reflexiona y concluye, con más ansiedad que apuro: "No sé cómo va a salir la nota".

La familia

Casado con Irene María Gallo, arquitecta como él, con quien tuvo "tres varones y una nena, la más chica, Carolina de 35 años, que nos dio tres nietos", cuenta Pinocho.

-El mayor es Mariano, que tiene 45 años, Guillermo, de 43, nos dio tres nietos. Y Sebastián, de 37, dos nietos.

Los títulos

Pinocho cuenta los títulos ganados en orden cronológico:

-Con Sportivo salimos campeones de la Liga Saenzpeñense en el 60.

-Con Vélez ganamos el torneo "Preparación" y salimos segundos en el torneo oficial. Nos ganó For Ever ese campeonato del 62.

-Con Central Norte, subcampeones en el 61. En el 63 campeones de la Liga y del Preparación en el 64.

-En el 68 estábamos por salir campeones cuando hicimos la huelga pero nos retiramos.