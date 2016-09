Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142291

Inicio » Información » Interior

Concejales de Taco Pozo cuestionan la gestión del intendente Ibáñez

Los concejales de Taco Pozo Walter Eduardo Veronelli y Julio César Cuéllar Sosa, per­tenecientes al bloque Vamos Chaco Cambiemos, afirman estar “totalmente sorprendidos, y, por consiguiente, en total desacuerdo con varios de los hechos ocurridos en Taco Pozo en medio de los festejos patro­nales del pueblo y que tuvieron su día central el pasado 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, donde participó el gober­nador Domingo Peppo”.

Laura Gómez

Los ediles detallaron la situa­ción, afirmando que “desde el año 2004 se instaló la discusión respecto de la fecha del ani­versario del pueblo. El decreto Nº57474/35, firmado por el entonces presidente Agustín P. Justo, establece el 18 de marzo de 1935 como fecha de creación del Municipio de Taco Pozo, siendo éste el documento que acredita la fecha funda­cional de la vida institucional del pueblo, porque la historia comienza mucho antes cuando llegaron los primeros poblado­res”. Agregaron: “Pero las cele­braciones actuales se concen­tran en el día de Santa Rosa de Lima, la patrona del pueblo, cuya designación también tiene su historia y data de setiembre de 1959, pero la misma es una fiesta religiosa y se la vive y respeta como tal”. “Por ello es inaceptable que, en medio de tan importante festividad reli­giosa, se instale ésta polémica que no tiene fundamento algu­no para sostenerse, excepto lo mencionado al principio: un capricho político del intenden­te Ibañez y sus seguidores. Creemos que el gobernador desconoce todo esto y estamos a disposición, para acercar los fundamentos necesarios, ante él y ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, si fuera necesario, con el fin de esclarecer esta situación”, manifestaron.

No coinciden con el ministro Echezarreta

Al respecto, los concejales manifestaron que “estamos contentos de que el goberna­dor visite nuestro pueblo y que firme convenios para la realiza­ción de obras que beneficien a los pobladores de la localidad, pero no coincidimos para nada con los dichos del ministro Echezarreta sobre desarrollo inclusivo, porque las obras pro­gramadas no representan las prioridades de nuestro pueblo y sobre todo se trata de obras que fueron hechas en reitera­ das oportunidades”. Manifesta­ron que “la terminal de ómnibus fue construida e inaugurada por el mismo intendente Ibañez en 1993, cuya planta alta (segunda etapa del proyecto) quedaba pendiente de construir, pero te­niendo presupuesto aprobado, nunca se construyó y tampoco se explicó el destino del dinero previsto para ello”. “Nos llama poderosamente la atención que se anuncie la construcción de una nueva terminal de ómnibus, cuando el edificio actual está en muy buen estado de conserva­ción y con capacidad suficiente para la demanda actual. Sin dudas, ese anuncio no se corresponde con el desarrollo inclusivo que pregonan”, dijeron.

“Desde el año 2004, la Mu­nicipalidad de Taco Pozo, bajo la gestión ininterrumpida de Carlos Ibáñez, utilizó 3 edificios distintos para su funcionamien­to, los cuales fueron oportuna­mente acondicionados para tal fin, con todo el gasto de dinero del pueblo que eso representa”, indicaron. “Al asumir Ibañez, en diciembre del 2003, con el argumento de que el edificio no estaba en condiciones ópti­mas para desarrollar las tareas inherentes a las funciones de la municipalidad, decide incorpo­rar una serie de reformas a la terminal de ómnibus, armado de oficinas con sus respectivos equipamientos, para pasar casi de inmediato a cumplir doble función: municipalidad y ter­minal de ómnibus”, expresaron.

Respecto de la frase del ministro, quien afirmó que “es un área estratégica en la con­solidación del crecimiento de la provincia y apuntamos con estas nuevas inversiones que forman parte del Master Plan Impenetrable a fortalecer las riquezas propias de cada uno de los pueblos”, los concejales respondieron que “creemos que, con el sistema de seguir inaugurando las mismas obras en forma cíclica, no se apunta al desarrollo de nuestro pueblo y su zona de influencia, cree­mos que los únicos que se en­riquecieron con la obra pública fueron los que se beneficiaron con la sobrefacturación de las mismas, no le encontramos otra explicación a las obras programadas para Taco Pozo, lo manifiesta cualquier vecino que entreviste en la calle”.