Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142290

Inicio » Información » Política + Interior

Para Peppo el Chaco puede revertir los malos pronósticos algodoneros

SAENZ PEÑA (Agencia) - El gobernador del Chaco, Oscar Domingo Peppo, en visita a NOR­TE confió que a partir de un trabajo de asistencia no solo financiera sino tecnológica, de la mano del INTA, es posible revertir los malos pronósti­cos para el algodón.

Laura Gómez

“Del relevamiento realizado por el Ministerio de la Producción a través del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco, se han cons­tatado unas 130.000 has que se sembraron con algodón”, resaltó el primer mandatario.

En tal sentido sostuvo que “tenemos que admi­tir que vamos perdiendo terreno, pero esto nos debe motivar para fortalecer los nichos produc­tivos, pero no por cuestiones de capricho sino de confianza en nuestros productores que son capaces de llevar adelante este desafío, con ase­soramiento técnico necesario y con un cambio sistemático en la cultura de trabajo organizado y en forma asociativa”.

Peppo se preguntó si esto “en otros sistemas de producción da excelentes resultados, por qué no intentar que en forma asociativa y con la ayuda y el asesoramiento de los técnicos y la real su­pervisión de los organismos del Estado podamos volver a hablar de un Chaco algodonero”, expresó.

“Los resultados no van a ser mágicos, y tal vez eso inquiete a algunos y no sea una medida para atraer votos, pero sí es una manera de aplicar políticas de Estado, duraderas en el tiempo, porque no puede ser que sigamos ensayando con el campo cuando sabemos que de la mano del agricultor está no solo el sustento diario sino también la posibilidad real de mejorar su calidad de vida”, indicó.

El Fondo Algodonero

Admitió el gobernador que en cuanto al Fondo Algodonero para la operatoria 2016 se prevé la suma de 78 millones de pesos; el Chaco se en­cuentra a cargo de una gestión para generar un anticipo para cubrir a un 71% de productores que tengan intención de sembrar el cultivo.

“Estamos viajando nuevamente la semana entrante a Buenos Aires y seguiremos gestionan­do este aporte porque va a significar un fuerte aliciente para el productor que quiera sembrar algodón”, remarco.

En tanto, en cuanto al Prodaf, y relacionado con la cadena del algodón, para este segundo semestre de 2016 se financiará la campaña para 100 productores algodoneros de hasta 150 hectáreas, para lo cual se hará una inversión total de 18 millones de pesos.