La vida es un cuento

Un domingo especial

No todos los domingos son tan especiales, algunos tienen tintes de tristeza, y algunos otros se transforman en radiantes, llenos de luz y energías renovadas. Bueno, este era uno de esos, rodeada de muy buena compañía, con un amigo que hacía tiempo no veía, nos fuimos con nuestras bicicletas a explorar aquellos caminos que nunca antes habíamos recorrido, en algunos se divisaban árboles a su vera, en línea recta sin curvas, y muchos pozos, en otros se sentía la liviandad del rodado por el viento que nos impulsaba, por lo cual lo único que hacíamos era fluir por la carretera.

Mariano Bianucci

No sé cuántos kilómetros recorrimos hasta ese lugar que siempre me llamó la atención pero que nunca me animé a explorar, el puente sobre nivel que se ubica sobre la autopista principal de mi cuidad. Ahí fuimos, estacionamos nuestras bicis a los costados y acompañados de nuestras botellas de agua y silencio, nos dedicamos a descansar, contemplamos la caída del sol, que ese día estaba rojo, hermosísimo de grande, una brisa cálida rozando la piel; era tan inmensa la escena que nadie se dispuso a conversar. Mi corazón estaba tan tranquilo, mi respiración lenta, la percibía levemente entrando y saliendo de mis fosas nasales. Desde ahí sentada podía observar la locura de los vehículos a toda velocidad pasando por debajo de nosotros, entonces pensé:

¿Cómo puede suceder esto, de sentirme tan tranquila en un lugar tan ruidoso y acelerado?, y a la vez poder ver otras cosas tan distintas, pero en conjunción con la misma escena, como la naturaleza del sol en el horizonte, sus rayos acariciando mi piel, las plantas, mi corazón latiendo tan en paz, mis sentidos agudizados en este teatro en el que nosotros éramos los protagonistas principales.

¿Será que podría experimentar esto en cualquier situación diaria? ¿Y si recuerdo lo vivido aquí para sentirme en paz en otros lugares? ¿Podría servirme?

Lo mire a él, la curiosidad me invadía, pero no quería interrumpir su calma, hasta que no aguanté más y le pregunté:

¿Qué sentís en este instante?, me contestó lo mismo que me sucedía a mí, tranquilidad en el ‘caos’. ¿Será que nos ‘contagiamos’ la paz? ¿Quién es el creador de tanta armonía?

¿Hay algún lugar especial los domingos o todos los días en tu vida, donde puedas experimentar el ‘caos’ y la paz al mismo tiempo? ¿Cuáles?

Es evidente que no todos los días son iguales, algunos están llenos de introspección y lecciones que te durarán para toda la vida.

Abrazo expansivamente amoroso para vos.

