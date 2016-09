Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.diarionorte.com/a/142256

Inicio » Notas » Suplementos + Elsa

Bermies: emprendimiento y estilo de vida

Uki Deane, es argentino, tiene 26 años es egresado de la Duke University de Carolina del Norte y nos cuenta acerca de su pasión por emprender y de su ya mundialmente conocida marca de trajes de baño Bermies.

Mariano Bianucci

Por Pablo Silvestri Raffin

– Uki, ¿qué es Bermies?

– Bermies es mucho más que una marca de trajes de baño, es un estilo de vida que combina la moda y la aventura con una preocupación por el bienestar de nuestros océanos. Creamos una comunidad en nuestro Instagram @bermies donde se comparten fotografías usando el producto en diferentes partes del mundo.

– ¿Cómo un joven emprendedor argentino, que si bien reside hace mucho en Estados Unidos, pudo captar que algo en la moda masculina necesitaba un cambio? ¿Cuál fue la chispa de inspiración?

– Soy mitad argentino, mitad americano, nací y me crié en Argentina y una vez al año viajaba a USA. Tengo la cultura argentina, hasta los 18 años estudié en el país. Pero me fui, por sugerencia de mi padre, 4 años a la Universidad. Regresé, me dediqué a las Finanzas, empecé a trabajar en una empresa. Estar en una oficina, al comando de los otros, en una burbuja… no me veía y me decidí y aposté a hacer algo para mí mismo y eso me inspiró a realizar este emprendimiento.

Cuando comencé me encontré con muchísimas ideas, uno puede tener variadas propuestas, pero tienen que ser posibles teniendo en cuenta las fuerzas y debilidades de cada uno. En mí, se combinaron las partes creativas y analíticas. Entonces pensé: me encanta estar afuera, la aventura, soy jugador de rugby. ¡Quería divertirme con lo que hacía! y un verano en una pileta argentina al ver a mis amigos con los ‘cortitos’ me hizo el ‘clic’ y pensé qué rara la moda argentina en relación con la americana. Los americanos usan unos ‘trapos largos por el piso’.

Hice una investigación y me di cuenta de la posibilidad de introducir en el mercado los trajes de baño con una onda bien aventurera, yo buscaba crear además un style life, una comunidad de gente que pudiera compartir y mostrar algo más que una traje de baño fachero. Cuando introduje el traje de baño cortito en USA me dijeron: ¿no hay otras posibilidades? entonces tuve que trabajar también con los largos. El mercado americano masculino ahora prueba el traje de baño por encima de la rodilla y el cortito y la mayoría se queda con este último, pero necesitan de opciones.

– ¿Cuál es tu vivencia como creador de tendencias?

– No me considero un creador de tendencias, sólo aplico algo que ya existe en un mercado que no existe tanto. Sí estoy creando la idea de ser de una marca, la vida detrás de la marca, la comunidad. En las redes hay fotos de gente alrededor del mundo. La idea es mostrar que hay que salir de la casa, dejar la compu, desenchufarse y disfrutar de la vida y del mundo maravilloso que tenemos, y todo eso es algo más que un traje de baño. En Estados Unidos también hay otra marca de ‘cortitos’ pero con una visión diferente, muy de fraternidad, muy estilo American Pie. No es una onda con la que todo el mundo se identifique, por eso hablo del estilo que buscaba al crear Bermies.

– Con Bermies hay una notable innovación. ¿Qué materiales usás? ¿Dónde realizás las estampas? ¿Hay un equipo creativo o te manejás sólo con colaboradores?

– Los trajes de baño en todo el mundo son elaborados con 100% polyester, duros, incómodos. En cambio para los trajes de surf sí usan otras telas Y me decidí por 90% polyester (se seca rápido) y 10% lycra (le da elasticidad y permite movilizarse con mayor comodidad). Los usuarios de Bermies dicen: ¡son los más cómodos que usé! Las estampas las diseño yo, ya que el mundo creativo es muy subjetivo, así que prefiero arriesgarme con lo que yo creo que le va a gustar a todo el mundo. Comencé a diseñar y dibujar de acuerdo a mi estilo: colores vivos, no neutros, vinculados también a la naturaleza. Y el mercado responde bien. El proceso de armado de la marca fue desde agosto a 2015 hasta enero de 2016 y ahí arranqué a diferentes países. Fotografías, ilustraciones, vídeos, diseño -a parte creativa- las hago yo. Tengo gente que me ayuda en el backend de la programación web, en Florida también hay colaboradores para la distribución del producto y por supuesto las personas que confeccionan los Bermies.

– En Argentina, a diferencia de Brasil y otros países, los hombres aún se resisten al uso de las zungas y utilizan shorts a media pierna o las famosas bermudas a media pierna, y así también quedan con el bronceado desparejo... ¿considerás que se puede proponer un estilo intermedio que permita tener un bronceado parejo y que además sea cómodo para todos?

– El tema de la zunga es una moda con la que no me identifico. El corte medio largo, sí para short, pero no para traje de baño, porque quien lo usa se tiene que sentir cómodo, debe poder lograr buen bronceado y aparte tienen que ser de secado rápido.

– Imagino que Bermies en un futuro cercano también abarcará a mujeres.

– El tema mujeres es un tanto complicado. La mujer mira mucho, compra mucho, elige entre múltiples posibilidades. Las chicas siempre quieren tener siempre algo distinto, no es nada fácil. Actualmente estoy probando con el bikini triangular con mis estampas, pero en eso voy más despacio. En cambio el varón es más decidido y más leal a la marca. Hoy además estoy analizando el tema de chicos: trajes de baño de papá-hijo haciendo dúo. Es lo que se viene.

– El verano está muy cerca, ¿cómo ves las playas argentinas, ya con hombres luciendo sus Bermies o aún falta un tiempo?

– Por supuesto que realizo todos mis esfuerzos y estoy con las gestiones propias para traer la marca a Argentina, analizando también que la producción se realice en fábricas de aquí, con los estándares de calidad propios del producto. Quiero que mi familia, amigos y la gente de Argentina conozcan y usen mis trajes de baño. Así que en tratativas para definir las mejores opciones empresariales.

– ¿Cuál es tu visión de emprendedor?

– Estoy conociendo a muchos emprendedores. Mi visión es diferente a la del resto: le doy el 100% de todo: ingresos, tiempos, esfuerzos, ahorros para que la marca ‘explote’. Si sale bien, mucho mejor, y si algo sale mal sirve como experiencia. Desde que me inicié cometí muchos errores, pero de esos errores aprendí y mucho para no repetirlos. Me objetivo es el desembarco en Argentina y crecer.

En Estados Unidos me resultó menos complicado, al ser mi papá norteamericano y no tener tantas barreras con las importaciones. Aproveché un nicho que estaba vacío. El tema de los emprendedores me fascina. La idea es fomentar el emprender. Este proyecto lo inicié estando atascado en una empresa, sintiendo que era parte de un sistema del que quería escaparme y ser independiente y tomar mis propias decisiones con el riesgo de ganar o perder.

Si uno tiene una idea y se anima a lanzarse y confía en sí mismo, hay que hacerlo, hay que probar, a pesar de los ‘no’ del entorno. Trabajo de lunes a lunes, muchas horas. Si tenés un sueño hay que poner toda la garra para avanzar y llegar a la meta. Aún no estoy ni cerca, yo quiero que todo el mundo sepa qué es Bermies. Las ganancias que tengo las reinvierto en la marca. Confío en lo que estoy armando. Desde mi concepción, emprendedores hay muchos, pero no todos se animan.

– ¿Cómo definirías a un hombre Bermies?

– El perfil del hombre Bermies es el del aventurero, inquieto, que busca divertirse, que deja un poco de lado la rutina y se relaja. Fotografías: Uki Deane